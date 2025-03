Le New Balance 530 sono le sneaker più desiderate del momento. I modelli iconici da avere

Fonte: GettyImages Le New Balance 530 sono un must have senza tempo

New Balance è tra i brand più famosi e facilmente identificativi del mercato delle sneakers. Oltre ad essere amate per il loro design senza tempo, sono famose per essere particolarmente comode al piede. Se ti stai domandando com’è possibile che un brand di calzature sia tanto cool quanto comodo, la risposta è nella storia che caratterizza il brand: New Balance, nata nel 1906 a Boston, Massachusetts, inizialmente, la compagnia si era specializzata nella produzione di plantari ortopedici per migliorare il comfort delle scarpe. Ancora oggi, infatti, New Balance offre sneakers in diverse larghezze per una calzata personalizzata.

Tra i punti di forza di New Balance, troviamo la sua dedizione alla qualità e all’innovazione. Infatti, mantiene ancora una parte della produzione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a differenza di molti concorrenti che producono esclusivamente in Asia e vanta una forte attenzione alla sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e processi produttivi responsabili.

Quando sono nate le New Balance 530?

Le New Balance 530 sono state lanciate per la prima volta nel 1992 come scarpe da running, pensate per offrire il massimo del comfort grazie alla tecnologia ABZORB, un sistema di ammortizzazione innovativo per l’epoca.

Negli ultimi anni, le 530 sono tornate alla ribalta grazie alla loro estetica retro-futuristica, perfetta per il trend delle ”dad shoes” e delle sneakers chunky. Il loro design vintage e la versatilità le hanno rese un must-have tra gli appassionati di streetwear e le influencer di tutto il mondo.

Se anche tu cerchi una scarpa comoda ma cool che oltrepassi le mode passeggere e che regga nel tempo senza passare mai di moda, ecco alcune delle varianti più belle del modello 530.

New Balance 530: ad ognuno la sua!

Se ami i colori caldi e neutri e ti piace abbinarle con lunghi cappotti marroni e pantaloni sartoriali in stile old money questo è il modello che fa per te. Scegli tra la variante in color Arenaria o Incense e diventeranno le tue nuove alleate per uno stile elegante ma cool.

New Balance 530 New Balance 530 beige con rifiniture in suede

Bianchissime, veloci e perfette sia con una tuta che con un jeans a gamba larga che ne lasci intravedere solo suola e punta. Con queste potrai correre da una parte all’altra città senza dolore ai piedi, grazie alla speciale tecnologia di ammortizzazione ABZORB sotto il piede che regala grande comfort.

New Balance 530 New Balance 530 total white

Meno delicate della versione bianche, le New Balance grigie (colorazione denominata ”Raincloud”, proprio come un giorno di pioggia) sono un vero passepartout. Puoi abbinarle con il blu notte, il bianco ottico o con il rosa baby per un look ancora più glam.

Offerta New Balance 530 New Balance 530 beige Raincloud

Se stai già pensando alla primavera e sei alla ricerca di un tocco di colore per dare vita ai tuoi look primaverili, amerai le versioni delle New Balance con dettagli coloratissimi come queste. Eccole bianco ottico con dettagli gialli canarino!

New Balance 530 New Balance 530 bianche con dettagli gialli

