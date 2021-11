Jennifer Garner si sposa: la ex di Ben Affleck sorpresa con un anello

Bennifer di nuovo insieme: il red carpet a New York è incandescente

Jennifer Garner si sposa per la terza volta? La stampa americana sembra non avere dubbi dopo che l’attrice quarantanovenne è apparsa in una diretta su Instagram con un grosso (e bellissimo) anello di diamanti all’anulare. L’anello si è visto mentre l’attrice, sorseggiando una tazza di tè, chiacchierava con la collega Judy Greer con la quale nel 2004 ha girato il film “30 anni in 1 secondo”. Tanto è bastato per scatenare i gossip americani che non hanno dubbi: le nozze con John Miller sono vicine.

Jennifer Garner, l’amore ritrovato dopo il divorzio

Jennifer Garner e John Miller avevano già avuto una storia nell’autunno del 2018, dopo che l’attrice interprete di un’iconica Elektra aveva finalizzato il divorzio con l’ex marito Ben Affleck. John Miller è amministratore delegato della catena CaliBurger e ha un matrimonio alle spalle con Caroline Campbell dalla quale ha avuto due bambini. Nell’agosto 2020 i due si erano detti addio fino allo scorso maggio, quando hanno deciso di tornare insieme.

La famiglia allargata con Ben Affleck e J.Lo

Il loro è un amore ritrovato proprio come quello, molto chiacchierato, tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Jennifer Garner è rimasta sempre molto legata all’ex marito con il quale ha condiviso dieci anni di matrimonio e tre figli e ha sempre desiderato per lui un benessere che l’amore di J.Lo sembra avergli regalato, tenendolo lontano dagli abusi e dalle dipendenze che spesso hanno complicato la vita. Proprio per questo la donna ha deciso di passare la notte di Halloween a Malibu, in California, insieme all’ex marito, a Jennifer Lopez e ai loro cinque bambini: tre dell’ex coppia Affleck-Garner (Violet, 15 anni, Seraphina, 12 e Sam, 9 anni) due di J.Lo avuti insieme a Marc Anthony (i gemellini Emme e Max, 13 anni). Una bellissima famiglia allargata.

I Bennifer, una storia d’amore lunga quasi vent’anni

Bennifer è il nome macedonia tanto amato dai fan per riferirsi alla storia tra Ben Affleck e Jennifer Lopez che si sono incontrati la prima volta sul set di “Gigli”, la pellicola galeotta che nel 2002 fece scoppiare la passione tra i due attori (e che venne dichiarato un autentico flop).

La proposta di matrimonio da parte di Affleck, arrivò nel 2003, con tanto di rose, candele e un solitario rosa di 6,10 carati per un valore stimato di 1,2 milioni di dollari, che la star non si astenne dall’indossare in ogni momento, dai red carpet alle conferenze stampa. Quanto basta per mandare in visibilio i fan della coppia.

Qualcosa però andò storto nel 2004 perché nello stupore generale Ben e Jennifer si lasciarono senza svelare le motivazioni dietro questa decisione: le voci più accreditate volevano Ben affatto pronto per il grande passo, che avrebbe compiuto invece un anno più tardi con Jennifer Garner da cui ha avuto tre bambini, prima di separarsi nel 2015 e cadere in una drammatica spirale di dipendenza, da cui si è ripreso solo anni dopo.

E a quanto pare, se l’indiscrezione dell’anello non sbaglia, ora l’attrice Jennifer Garner, dopo i suoi due divorzi, è di nuovo pronta per dire di sì!