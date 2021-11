Jennifer Lopez e Ben Affleck, con la Garner per i figli

Bennifer di nuovo insieme: il red carpet a New York è incandescente

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme a Jennifer Garner, ex moglie di lui, per amore dei figli. La popstar e l’attore hanno trascorso Halloween in compagnia della Garner, dimostrando di essere riusciti a creare una famiglia allargata serena e bellissima.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: Halloween con la Garner

I Bennifer infatti sono stati paparazzati in compagnia della Garner durante una passeggiata nel quartiere, con i figli di Affleck travestiti per partecipare al classico: “Dolcetto o scherzetto”. Una fonte ha spiegato che JLo ha un ottimo rapporto con l’ex moglie di Ben e che tutti insieme sono stati in grado di trovare un’armonia nuova. “Tra di loro vanno tutti d’accordo e l’attenzione è sempre rivolta ai bambini – ha raccontato l’insider a People -. Jennifer, Ben e Jennifer Garner volevano che i figli trascorressero un fantastico Halloween”.

Jennifer Garner con l’ex Ben Affleck e JLo

Jennifer Garner e Ben Affleck si sono conosciuti sul set. Fra i due è stato amore a prima vista e nel 2005 la coppia si è sposata. Un legame importante, durato ben dieci anni, da cui sono nati i figli Violet, Seraphina e Samuel. Anche dopo il divorzio, l’attrice ha continuato a rimanere accanto all’ex marito, sostenendolo nei momenti più difficili e restando sempre al suo fianco.

Solo qualche mese fa, un amico di famiglia aveva rivelato le confessioni della Garner e la sua opinione sulla storia fra JLo e Affleck. “Jen non vuole essere coinvolta – aveva spiegato -. Ha completamente voltato pagina. Continua a concentrarsi sui suoi figli e questa è la sua priorità. Quando i bambini sono con Ben, spera che siano la priorità anche per lui. Quello che fa il resto del tempo non è un suo problema. Ha fatto tutto il possibile per favorire ottimi rapporti tra Ben e i bambini. Ma lei non sarà coinvolta con chi esce o con la sua vita privata”.

Jennifer Lopez: l’amore per Ben Affleck e i figli

Anche la Lopez è mamma. La popstar ha due figli, Emme e Max, nati dal matrimonio con Marc Anthony. Dopo la fine del legame con Alexander Rodriguez, la cantante sembrava decisa a dedicarsi solo al lavoro, ma nella sua vita è tornato Ben. Legati dal 2002 al 2004, i due si sono ritrovati e ora sembrano intenzionati a non lasciarsi mai più. Così tanto che nell’aria non ci sarebbe solo una convivenza, ma anche qualcosa di molto più importante.