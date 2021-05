Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme, la reazione dell’ex moglie Jennifer Garner

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Jennifer Garner reagisce alla love story fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ex moglie del divo di Hollywood ha commentato la storia d’amore fra la popstar e l’attore, arrivata dopo l’addio di JLo ad Alexander Rodriguez. La vita sentimentale della cantante sembra arrivata a una svolta: prima la scelta di annullare le nozze con l’ex campione di baseball, poi la rottura e infine il ritorno di fiamma con uno dei suoi più grandi amori.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, secondo alcune fonti, avrebbero partecipato insieme al Vax Live – evento in cui era presente anche il principe Harry – in seguito sarebbero volati in Montana per un week end d’amore. La relazione fra JLo e l’attore è stata una fra le più chiacchierate degli anni Duemila. I fan li avevano soprannominati Bennifer e la notizia delle nozze annullate, arrivata dopo il flop del loro film, sconvolse l’opinione pubblica.

In seguito le vite di entrambi sono continuate su binari separati. Jennifer è diventata mamma di Emme e Max e ha divorziato da Marc Anthony, mentre Affleck ha sposato la Garner da cui ha avuto tre figli. Il matrimonio di Ben è terminato dopo dieci anni d’amore e numerosi tentativi di sconfiggere la dipendenza dall’alcol. “Il divorzio con Jennifer è in assoluto il mio rimpianto più grande”, ha confessato lui tempo dopo.

La Garner d’altronde anche dopo il divorzio è stata una presenza importante nella vita di Affleck. L’ex moglie non ha mai abbandonato l’attore, rimanendo al suo fianco nei momenti più difficili della sua battaglia contro le dipendenze. E se Alex Rodriguez, certo di tornare con JLo, non avrebbe preso bene la notizia della storia d’amore, sembra che Jennifer Garner, al contrario, ne sia entusiasta. “La cosa più importante per lei è che Ben sia un grande padre – ha spiegato una fonte vicina all’attrice a Entertainment Tonight -. Hanno avuto un buon ritmo di co-genitorialità per qualche tempo e la felicità dei loro figli è la priorità principale di Jen”.

Un pensiero condiviso anche da Jennifer Lopez che, nonostante sia di nuovo felice con Ben Affleck, avrebbe deciso di affrontare la storia d’amore con calma. “Jennifer è entusiasta del viaggio in Montana e adora l’amicizia di Ben – ha confidato un insider -. Non vuole affrettare i tempi. Lei prova dei sentimenti per Ben, ma vogliono andarci piano. È concentrata sui suoi figli e sul lavoro a Miami”.