Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme: la reazione di Alex Rodriguez

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Alex Rodriguez reagisce alla love story (presunta) fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da TMZ e da People fra la popstar e l’attore, legati all’inizio degli anni Duemila, sarebbe tornato l’amore. Archiviato il quasi matrimonio con l’ex giocatore di baseball, la cantante sarebbe tornata fra le braccia del divo di Hollywood.

La coppia avrebbe partecipato al concerto Vax Live – in cui era presente anche il principe Harry – a Los Angeles, in seguito sarebbe volata in Montana per un week end d’amore. La notizia, finita su tutti i tabloid, sarebbe stata commentata anche da Alex Rodriguez. Fonti vicine allo sportivo asseriscono che avrebbe tentato sino alla fine di recuperare il rapporto con Jennifer Lopez, convinto di poter tornare con lei. Le cose però sarebbero andate diversamente e JLo avrebbe scelto di chiudere definitivamente il rapporto per tornare a Affleck.

“Alex è rimasto scioccato e rattristato dalla notizia – ha svelato l’insider a E!News -. Era convinto che lui e Jennifer sarebbero stati in grado di far funzionare nuovamente la relazione e riconnettersi”. Come è noto Rodriguez e la Lopez avrebbero dovuto sposarsi fra qualche mese. Un amore terminato bruscamente dopo una profonda crisi e i gossip riguardo i tradimenti di lui. A mettere fine alla relazione sarebbe stata proprio JLo, certa di non potersi più fidare del compagno.

Qualche mese fa, in tempi non sospetti, Ben Affleck, ospite del programma El Gordo y la Flaca, aveva parlato del legame passato con la popstar: “Mi piace molto Jennifer Lopez – aveva detto l’attore – è bello vederla ottenere il rispetto che merita. Lei è una donna fantastica, sembra che sia molto contenta del suo fidanzato. Auguro loro il meglio”. Poi il colpo di scena, con un ritorno di fiamma improvviso che, a quanto pare, sarebbe stato confermato anche da Matt Damon, amico di entrambi.

Il divo di Hollywood, incalzato riguardo il rapporto fra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ha spiegato: “Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico se fosse vero […] Non c’è abbastanza alcol al mondo per farmi dire qualcosa al riguardo”.