Jennifer Lopez e Ben Affleck, vacanza per due in Montana

Jennifer Lopez, 51 anni e splendida: le foto su Instagram

Un week end d’amore dopo anni di distanza e una passione che si sarebbe riaccesa. Jennifer Lopez e Ben Affleck, secondo le ultime indiscrezioni diffuse da People, si sarebbero riavvicinati. Erano gli anni Duemila quando il divo di Hollywood e la popstar sbarcarono sullo schermo con il film Amore estremo. La pellicola coronava una love story turbolenta e chiacchierata che, di lì a poco, avrebbe dovuto portarli alle nozze.

La storia d’amore però finì bruscamente e il matrimonio venne annullato, ma JLo e Ben rimasero comunque in buoni rapporti. Da allora sono trascorsi anni. Affleck ha sposato Jennifer Garner da cui ha avuto tre figli, ma il legame è terminato a causa della dipendenza dall’alcol dell’attore. Nel 2020 il divo ha iniziato una relazione con Ana De Armas, ma anche quest’ultima è naufragata dopo appena un anno d’amore.

Non è andata meglio a Jennifer Lopez. Nel 2008, dopo diverse love story finite, ha avuto i gemelli Emme e Max da Marc Anthony. Dopo la fine del matrimonio sembra aver trovato l’uomo giusto per lei. Alex Rodriguez, ex sportivo e padre amorevole, aveva tutte le carte in regola per regalare la felicità alla popstar. Le cose però sono andate diversamente e in seguito a una crisi (e ai gossip su un tradimento) JLo ha scelto di mettere fine al legame, annullando le nozze. “Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali – hanno annunciato in un comunicato congiunto -. Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai rispettivi figli”.

Ora il colpo di scena: secondo TMZ e People, Jennifer sarebbe finita fra le braccia del suo primo amore. Con Ben Affleck i rapporti erano sempre rimasti buoni e i due, di nuovo single, si sarebbero ritrovati. Complice una romantica vacanza fra le montagne del Montana in un resort di lusso. Un week end dolcissimo che avrebbe riacceso la fiamma dell’amore fra l’attore e la cantante. “Hanno una forte connessione – ha spiegato una fonte a People -. È stato breve ma intenso e Jennifer è molto felice”.