Jennifer Lopez, l’abito audace e “rischioso” per la premiere: Ben non si presenta nemmeno

Fonte: IPA Jennifer Lopez al Tiff Festival

Jennifer Lopez ha fatto girare ben più di una testa al Toronto International Film Festival. Ci ha abituato ad entrate mozzafiato, come durante la sfilata Versace con l’indimenticabile abito jungle, e anche questa volta la star ha dimostrato di saper ancora dominare la scena anche mentre il gossip sul suo divorzio da Ben Affleck impazza.

Ma facciamo un focus sull’abito che si trova a metà strada tra la classica palla da discoteca specchiata e un’armatura medievale.

L’abito che non passa inosservato: un revenge dress?

L’abito che Jennifer Lopez ha scelto per il red carpet è sicuramente audace, ma non privo di qualche rischio. Il design, firmato Tamara Ralph, è un tripudio di specchi argentati, che creano un effetto metallico scintillante, ma non necessariamente raffinato.

I tagli laterali che rivelano gran parte del corpo, combinati con i fiocchi in velluto nero, danno un tocco di teatralità che sfiora il limite dell’eccessivo. Sebbene l’abito voglia essere una dichiarazione di potenza, il contrasto tra la freddezza del metallo e il tono caldo della sua pelle olivastra sembra creare un disaccordo visivo.

La scelta dei fiocchi di velluto, pensata per ammorbidire il look, appare invece un’aggiunta quasi forzata che non alleggerisce l’impatto complessivo, rendendo l’outfit meno armonioso di quanto ci si aspetterebbe da una star del suo calibro.

Fonte: IPA

Il taglio audace e i dettagli provocatori, come le ampie aperture laterali, trasformano il look in un’armatura glamour, perfetta per affrontare a spada tratta i riflettori e il gossip.

Questo abito, più che una semplice scelta di moda, sembra incarnare il concetto di “revenge dress” per Jennifer Lopez. A catturare ulteriormente l’attenzione è stata l’assenza evidente dell’anello di matrimonio. Un dettaglio che, agli occhi attentissimi dei fan che conoscono i retroscena, non passa certo inosservato.

Matt Damon sì, Ben Affleck no

Anche se il grande assente della serata è stato proprio Ben Affleck, co-produttore del film Unstoppable insieme al suo inseparabile amico Matt Damon, quest’ultimo ha fatto la sua comparsa accompagnato dalla moglie Luciana.

Mentre Jennifer e Matt non hanno posato insieme per foto private, il gruppo si è comunque ritrovato davanti ai flash: Damon, Lopez, Bobby Cannavale, Jharrel Jerome e Don Cheadle. L’aria tra di loro era distesa, ma la tensione tra i drammi personali di Jennifer e il clamore del film si percepiva sottopelle. O forse speravamo solo in sguardi al vetriolo tra lei e Ben Affleck.

Il film presentato al Tiff, Unstoppable, è ispirato alla vita di Anthony Robles, presente anch’egli alla serata. Il wrestler, che ha superato incredibili difficoltà fisiche per arrivare al successo, è stato protagonista di una storia che ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico.

Una rentrée dopo il divorzio

L’apparizione di Jennifer Lopez arriva dopo settimane di silenzio e dopo aver ufficializzato il divorzio. La decisione di mettere la parola fine al matrimonio con Ben, con cui aveva celebrato una doppia cerimonia prima a Las Vegas e poi in Georgia, ha alimentato il chiacchiericcio sui media. Nonostante i tentativi di mantenere un profilo basso, il ritorno sul tappeto rosso con questo abito è stato come un messaggio, una sorta di revenge dress, come da manuale delle star.

La relazione tra Jennifer e Ben ha fatto sognare Hollywood, fin dai primi tempi sul set di Marry Me nel 2002. La loro prima separazione, seguita da un matrimonio con altre persone, sembrava aver chiuso il capitolo. Ma, come nelle migliori soap, la storia ha avuto un ritorno di fiamma nel 2021. Le nozze a sorpresa e la successiva festa in Georgia sembravano preludere al lieto fine. La fine della relazione ha spazzato via ogni illusione e, con la loro villa da 68 milioni di dollari in vendita, il sipario sembra davvero essere calato.