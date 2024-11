Jennifer Lopez chic in black & white: il look perfetto per l’autunno

Jennifer Lopez ha sfoggiato un look black& white perfetto per l'autunno all'anteprima londinese del film "Unstoppable"

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez riesce sempre a lasciare il segno in fatto di stile. Tanto sui red carpet quanto nei suoi impegni giornalieri, la popstar si è spesso distinta per look eleganti e sensuali, e in occasione dell’anteprima londinese del suo film Unstoppable non ha fatto eccezione. Il suo outfit black & white firmato Dior, infatti, sembra destinato a dettar tendenza.

Il look chic black & white di Jennifer Lopez

Un intramontabile black & white e accessori che sembrano ispirati ad un film del grande Alfred Hitchcock: il look scelto da Jennifer Lopez per l’anteprima londinese del suo film Unstoppable è da applausi a scena aperta. Per il suo impegno in territorio britannico, l’attrice e cantante statunitense ha scelto un trench doppiopetto bianco brillante con bottoni neri abbinato ad un semplice dolcevita. JLo ha proseguito sulla via del bicolor scegliendo un cappello a tesa larga D-Bobby di Dior e portando una borsa Lady Dior in tinta.

Fonte: IPA

Decisamente audaci, invece, le calzature: un paio di stivali in pelle nera alti fino al ginocchio con fibbie laterali che hanno aggiunto un tocco più grintoso all’ensemble. Il beauty look? All’insegna della semplicità: per lei, make-up in colori neutri e capelli raccolti sapientemente sotto il cappello.

Fonte: IPA

Un outfit, quello scelto dalla diva di origini portoricane, che mixa sapientemente glamour vintage ed anima rock, due elementi che sembrano accompagnarla sin dagli esordi della sua carriera.

L’ultima fatica di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è volata a Londra per la presentazione del suo film Unstoppable. Nella pellicola interpreta Judy, la madre di un lottatore nato con una gamba sola. JLo ha lavorato insieme al suo ex marito Ben Affleck, che con l’amico Matt Damon è produttore dell’opera: i due hanno tuttavia deciso di non promuovere insieme il lungometraggio per non alimentare i gossip seguiti al divorzio.

Ben Affleck ha comunque elogiato l’ interpretazione dell’ex coniuge, spiegando ad Entertainment Weekly: “Jennifer è spettacolare”. La Lopez sembra aver indirettamente risposto al commento dell’ex alla première londinese, dicendo: “Descriverei tutto il cast e tutti coloro che stanno dietro le quinte come spettacolari e meravigliosi”. Che i rapporti tra i due siano finalmente tornati sereni?

La nuova vita di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sembra decisa a concentrarsi sul lavoro dopo la delusione seguita al divorzio dal marito Ben Affleck. Nella prima intervista rilasciata dopo la separazione, infatti, l’artista ha spiegato di aver capito di aver bisogno di stare da sola: “Ci sono dei momenti in cui la vita ti manda delle situazioni per assicurarsi che tu abbia realmente imparato la lezione, ma io non lo avevo fatto” ha dichiarato al magazine Interview.

Jennifer ha quindi spiegato qual è l’insegnamento di cui ha fatto tesoro: “Devi imparare a stare da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E quindi questa estate mi sono detta ‘ho bisogno di andare via e stare da sola’. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male”. Lecito, a questo punto, attendersi un lungo periodo da single per la bella JLo. Ritorni di fiamma permettendo, s’intende.