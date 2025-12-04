Jennifer Lopez, tailleur cioccolato e niente sotto: il look rigoroso con tocco sensuale

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Jennifer Lopez al Women In Entertainment Gala 2025

Jennifer Lopez non è identificabile solo negli enormi successi che non smettiamo e non smetteremo mai di canticchiare, nelle coreografie infinite, nel suo fisico statuario, nelle commedie romantiche e nella storia (naufragata) con Ben Affleck.

No, perché lei è prima di tutto un’icona: dall’indimenticabile jungle dress di Versace — che poi hanno voluto indossare tutte, e questo già la dice lunga — i look da capogiro sono stati numerosissimi, tutti come messi in fila per nutrire un immaginario archivio fashion personale. L’ultimo, apparentemente sobrio ma in verità ultra sensuale e fortemente carismatico, è stato indossato dalla queen al Women In Entertainment Gala 2025.

Come indossa il tailleur Jennifer Lopez: al Women In Entertainment Gala 2025 tra rigore e sensualità

In occasione del Women In Entertainment Gala 2025, evento annuale organizzato presso il Beverly Hills Hotel dal The Hollywood Reporter, Jennifer Lopez ha fatto un notevole upgrade nella propria carriera di fashion icon.

Oltre ad aver ricevuto l’Equity in Entertainment Award, la cantante ha aggiunto un ulteriore tassello alla già lunga lista di look degni di nota. Nella schiera di mise sensuali e a tratti scandalose, ecco ora spiccare una mise officewear che nessuno si aspettava. Una sobria che, se non fosse stata la JLo che noi tutti conosciamo, avrebbe sicuramente indossato da comune impiegata. O forse no.

Il tailleur in oggetto, attualmente di gran tendenza nel panorama moda dell’inverno 2026, è stato scelto in un dolce quanto avvolgente marrone cioccolato: al blazer dalle spalle strutturate, dotato di chiusura asimmetrica, ecco abbinata una gonna midi a matita. E fin qui niente di strano, direte: se non fosse che l’artista ha indossato il completo direttamente su pelle, evitando intenzionalmente canonici camicie e sottogiacca di sorta.



Ed eccola in tutto il suo splendore con una profonda scollatura, interrotta soltanto dall’imponenza lucente di due choker d’oro firmati Bvlgari Tubogas, con lavorazione iconica, lapislazzuli e turchesi.

Al rigoroso quanto seducente due pezzi Harith Hashim Jenny from the Block ha poi aggiunto un tocco di Old Hollywood attraverso degli occhiali da sole scuri dal taglio felino, delle pumps in pelle scamosciata nude ed una splendida clutch a busta ton sur ton in coccodrillo lucido firmata Tyler Ellis.

Jennifer Lopez riscuote l’Equity in Entertainment, di cosa si tratta

Dopo aver così calcato il red carpet, Jennifer Lopez si è diretta sul palco per ritirare il premio Equity in Entertainment.

Lì ha parlato della sua esperienza come donna di origini latine nell’affacciarsi a Hollywood: “Quando parliamo di equità nell’intrattenimento, io, come tante altre in questa sala, parlo per esperienza personale. All’inizio della mia carriera mi sentivo spesso una perdente. Sapete, quella ragazza portoricana del Bronx che non avrebbe dovuto essere nella stanza, figuriamoci al centro. Mi è stato detto in cento modi diversi quali ruoli ci si aspettava che persone come me interpretassero, e io ho interpretato alcuni di quei ruoli. Ho visto come gli stereotipi cercassero di incasellarmi prima ancora che avessi la possibilità di mostrare cosa potevo veramente fare. E poi è arrivata Selena (biopic del 1997 scritto e diretto da Gregory Nava e incentrato sulla vita della cantante)”.

Un ringraziamento speciale è andato poi alle persone che hanno cambiato il corso della sua carriera, specificando come, sebbene ci sia ancora molto da fare, le cose stiano notevolmente migliorando.

“Ho cercato di scegliere storie che mostrassero la pienezza di ciò che siamo. Latini, sì, ma anche talenti neri e ispanici, artisti indigeni, comunità LGBTQ+, immigrati, donne, persone non binarie, persone con disabilità. Tutto ciò che ho sempre desiderato è aiutare le persone a ottenere la visibilità, le risorse e il rispetto che meritano. Questo premio non è solo un promemoria di quanta strada abbiamo fatto, è un promemoria del lavoro che ancora ci aspetta e che richiede l’impegno di tutti noi, i narratori, i dirigenti, i sognatori, gli innovatori e ogni persona in questa sala che abbia il coraggio di andare avanti”, ha terminato infine.

