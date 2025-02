Fonte: Getty Uscire in ciabatte, è questo il trend moda

Comode, pratiche, e sì, anche perfette in ogni occasione. Provare per credere.

Lo stile cambia e certi accessori che mai avremmo pensato di poter sfoggiare per uscire diventano il must have da indossare sempre. Come le ciabatte, in precedenza relegate alle mura domestiche o alla spiaggia, oggi diventano il capo di cui non si può fare a meno per un’uscita fuori.

E sono un trend iper-confortevole, che ci offre un’interessante alternativa alle solite scarpe flat, come sneakers o mocassini.

Questo non significa che si debba dire addio e rinunciare per sempre ai tacchi, ma che possiamo variare e provare a creare degli abbinamenti interessanti anche con un accessorio diverso dal solito.

Ciabatte che passione: il trend comfy da provare

La prima cosa da sapere è che in commercio si trovano tantissimi modelli differenti di ciabatte, che si possono abbinare a tanti stili ma che, soprattutto, si possono adattare alle situazioni più disparate.

E allora via libera a uscire in ciabatte non solo per fare la spesa, ma anche per una sessione di shopping, un aperitivo e una cena. Perché si possono indossare con jeans o leggings, ma anche con una gonna, un pantalone elegante o un vestito. E anche le celeb le utilizzano nei loro street style.

Perché l’obiettivo principale è la comodità, avere la percezione di essere vestite in maniera confortevole. Se questo non bastasse sono anche una piccola dichiarazione di libertà, perché sono l’emblema del sentirsi a proprio agio con tutto.

Indossarle significa non solo seguire una moda che ci piace perché particolarmente confortevole, ma è come dire: ci sentiamo a nostro agio con tutto, dalle scarpe con il tacco, alle ciabatte.

Sfoggiarle in ogni occasione significa abbracciare uno stile casual chic che parte dall’abbigliamento più informale, come quello sportivo fatto di tute o pantaloni attillati, fino a virare verso capi più eleganti come pantaloni e camicia, ovviamente senza esagerare con i mix and match, ma scegliendo il modello giusto da abbinare alla propria vita quotidiana.

Ciabatte, i modelli in plastica

Senza dubbio tra i modelli più informali e che non si possono indossare con capi eleganti ci sono le ciabatte in plastica. Perfette con la tuta, con pantaloni da ginnastica aderenti o con i jeans, si possono abbinare anche con una felpa e un cappotto di tendenza. Il risultato è un look casual, ma che strizza l’occhio alla tendenza più comfy di tutte.

Perché si tratta di ciabatte davvero confortevoli e calde, dal momento che sono foderate con il pelo e sono adatte anche al clima più rigido.

I sabot di ChayChax, ad esempio, sono un modello molto comodo, imbottito e impermeabile. Oltre a questo, sono ciabatte leggere e pratiche e si trovano in tanti colori differenti per adattarsi a tutti i gusti.

Sabot di ChayChax Impermeabili e con il pelo, perfetti per l’inverno

Hanno la suola resistente, leggera e spessa le ciabatte di Estro, pensata per evitare il rischio di scivolare e poi sono foderate di morbido pelo per combattere il freddo dovuto alle basse temperature.

Sabot di Estro Foderati di morbido pelo, comodi e pratici

Ciabatte mania: gli zoccoli più fashion

Tra le ciabatte più fashion ci sono senza alcun dubbio gli zoccoli: si tratta di uno dei modelli da sempre utilizzati per l’estate, per passeggiare comodi e senza stress, che ora vengono riproposti anche in inverno.

La calza, ovviamente, si vede quindi è importantissimo sceglierne una giusta, che si abbini con il resto del look, oppure dai toni neutri che scompaia nell’insieme dei capi che si indossano.

Tra le inspo più valide anche quella di indossare questa tipologia di ciabatta con una gonna, magari abbinandola a una calza che arrivi al ginocchio. Oppure con tutte le tipologie di pantalone, perché è più versatile rispetto ad altri modelli.

Bellissimi, ad esempio, quelli di Otoepazm con laccio dietro il tallone e in pelle scamosciata a coste. Perfetti davvero in tantissime occasioni diverse e con quel tocco che li rende più particolari.

Offerta Zoccoli Otoepazm Ciabatta con laccio dietro al tallone

Sono super calde, poi, le pantofole in pelliccia di Sisttke: composte da morbido sherpa e fodera in pile polare, avvolgono il piede con una coccola morbida e sono dotati di una fibbia decorativa.

Zoccoli di Sisttke Ricoperti di morbido pelo e avvolgenti

Il modello più classico, infine, è quello di Intini che propone una ciabatta con plantare e suola antiscivolo e flessibile. Molto versatile, si può indossare in inverno con una calza pesante e in primavera sfoggiandone una più leggera.

Zoccoli di Intini Modello classico e versatile per tutte le stagioni

Pantofole, la scelta più casual è questa

Hanno la forma e la struttura delle pantofole, ma che viene applicata a scarpe che diventano la scelta più casual da abbinare ai nostri look.

Questi modelli stanno bene con tutto, in ogni situazione e ci fanno sentire a nostro agio e comode in tutti i momenti della giornata. Sì ad abbinamenti con capi sportivi, ma anche con una gonna o un vestito, se si desidera sfoggiare un look più audace.

Gli UGG Tasman sono senza dubbio la scarpa più famosa: dotata di una tomaia in pelle scamosciata, fodera in pelle di pecora e soletta in lana felpata sono la scelta più confortevole, di tendenza e calda.

Offerta UGG Tasman Pantofola da passeggio comoda e calda

In alternativa si può acquistare il modello di CityComfort, con la suola leggermente rialzata, hanno la suola antiscivolo e l’interno peloso, con un grande risvolto che lo mostra anche nella parte esterna.

Ciabatte CityComfort Pelose, con la suola leggermente rialzata

Infine, quelle di Jomix, con tomaia scamosciata, fodera di pelliccia sintetica e suola spessa e con supporto imbottito che la rende super comoda.

Ciabatte Jomix Confortevoli e con fodera di pelliccia sintetica

I modelli di ciabatte per uscire sono davvero tanti e la scelta può risultare difficile, ma per non sbagliare basta pensare a quale modello è più facile abbinare con i nostri outfit e quale ci fa sentire più a nostro agio. E poi indossare le ciabatte per una passeggiata diventerà l’opzione preferita, perché si tratta di una scelta comoda e di tendenza, che ci svolta le giornate e lo stile.

Tendenze, prodotti alla moda, capi irrinunciabili e sconti: se vuoi restare aggiornata sulla moda, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato e non perdere nessuna novità per fare shopping intelligente.