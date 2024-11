Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Tailleur a quadri Stella McCartney

Li abbiamo voluti, con fatica conquistati ed ora meritano come giusto l’attenzione che spetta loro. Sebbene adesso costituiscano una scelta di facilità immediata quando si tratta di mettere a fuoco un outfit dell’ultimo minuto, poter contare su di loro non è sempre stato così scontato: sì, parliamo dei pantaloni, un capo che ritroviamo oggi nel guardaroba base di ognuna soltanto grazie ai primi movimenti di emancipazione femminile. Il primissimo modello a far capolino negli armadi del tempo fu il cosiddetto bloomer, a rubare il nome direttamente a colei la quale propose l’indumento in sostituzione alla gonna. Una mossa, questa, che costò non solo attacchi ed ingiurie ma persino l’accesso a chiese.

Solo con l’infausto avvento delle grandi guerre, quando a sostituire gli uomini – improvvisamente richiamati al dovere in battaglia – nei campi e nelle fabbriche entrarono in gioco le donne, i pantaloni divennero con fatica quantomeno accettati. A sdoganare definitivamente il ruolo oggi centrale del capo ci pensò, come quasi sempre in ambito modaiolo del resto, il cinema americano grazie a grandi icone di stile quali Marlene Dietrich o Katherine Hepburn.

Dagli anni sessanta in poi, con la nascita della jeans-mania, l’ostico accostamento donna-pantaloni non ha più suscitato alcun clamore. Se non in positivo, si intende.

Ed ecco popolato l’armadio di ogni fashionista degna dell’appellativo che porta qualsivoglia modello di pantalone affacciatosi sul panorama tendenze. Trattasi ora come ora di uno dei pezzi cruciali del guardaroba di stagione, alla stregua di cappotti e capispalla di vario tipo.

I pantaloni da donna invernali, in quanto protagonisti dei look di ogni giorno, devono rispondere a più e più esigenze contemporaneamente: si chiede loro che siano comodi ma anche eleganti, di semplice abbinamento ma non banali. Confuse? Fate bene. Ragion per cui si è provveduto a stilare qualche linea guida in merito a come sceglierli secondo la moda attualmente vigente.

Pantaloni di tendenza per l’autunno-inverno 2024/25: i modelli da procurarsi prima di subito

Sono i pantaloni da donna di tendenza per l’autunno-inverno 2024/25 avvistati alle sfilate ad indicare la direzione da seguire: i modelli che vanno per la maggiore sono, ancora una volta, ispirati a lui come il manuale mannish comanda, caratterizzati dunque da tagli puliti e sartoriali. Al contempo, sul versante opposto, spiccano versioni più femminili che mai.

In linea di massima, però, a vincere sono i pantaloni tendenzialmente larghi: che si tratti jeans, di pantaloni cargo oppure eleganti le forme da prediligere ricalcano silhouette rilassate e addirittura esasperate pur restando fedeli allo stile sartoriale. Trattasi di capi dalla grandissima resa scenica, a vita alta, a volte altissima, ma anche bassa ma sempre abbondanti sino alle estremità e realizzati in materiali di qualità per seguire una certa struttura.

In spessa stoffa oppure in pelle, i modelli più in voga sono coprenti e in unita ma non mancano alternative più audaci – letteralmente, dato che comportano un’intrinseca sfida alle temperature – e sofisticate come nel caso di quelli trasparenti.

Insomma: mai sottovalutare la scelta del pantalone giusto, specie quando i dettami della moda sono tanto imprescindibili.

Pantaloni sartoriali: comodi e oversize

Come soffiato dall’area costumi di un gangster-movie anni Trenta, il modello di pantaloni più ricercato del periodo è formale e dotato di evidenti pinces sul davanti. Il taglio che li contraddistingue è quindi ampio sulla gamba e presentano generalmente una vita alta, tornata provvidenzialmente di moda in tempi recenti.

Trattasi di un classico intramontabile dell’universo sartoriale, ora in versione più over che mai e da preferire in tonalità anch’esse tradizionali seppur intense, a partire in primis dal grigio per giungere infine allo stilosissimo bordeaux. Abbiamo visto Bottega Veneta proporli in mise monocolore antracite e Ferragamo in rosso scuro, accompagnati da accessori coordinati come per nel caso di sfiziose borse e calzature in vernice, ma non mancano varianti in blu notte e marrone cioccolato.

Pantaloni in pelle (marroni e bordeaux)

La pelle seguita nel confermarsi come uno dei materiali senza tempo tanto che anche quest’anno, nella stagione invernale alle porte, non si riuscirà a farne a meno. La tonalità regina da tenere d’occhio è ora il marrone, e in ogni sua declinazione. Molti dei look esorditi in passerella avevano come protagonisti proprio pantaloni in pelle color cioccolato, come nel caso di Hermès, Fendi e Acne Studios, accostati a capi del medesimo tono e materiale.

Per quanto concerne le silhouette non vi sono limiti, si spazia dai tagli morbidi e a vita alta per approdare verso modelli più regolari o a zampa. Le nuance inedite da prendere in considerazione? Il castagna ed il cammello.

Pantaloni flare, iperfemminili

È lui il più femminile: ecco il pantalone flare accostarsi a silhouette pressoché maschili e sfidarle.

Le versioni di tendenza si caratterizzano ora per un orlo svasato in contrasto ad una silhouette aderente su fianchi e gambe, che questo autunno/inverno 2024 2025 diventa immensamente lungo sino a ripiegarsi sulla calzatura, che essa sia flat o meno, come hanno mostrato Coperni e Courrèges.

Pantaloni gessati: l’alternativa mannish

Tra le proposte ad attingere maggiormente al guardaroba mannish spiccano i pantaloni gessati, distinguibili dal conosciutissimo motivo pinstriped millerighe. Come visto le colorazioni più gettonate sono il blu, il grigio ed il nero con linee sottili a contrasto su tagli rilassati e dalla vita bassa.

Portati in armonia alla giacca nello stesso motivo o aggiungendo un tocco di stile all’americana, dunque in compagnia di una semplice camicia bianca o un blazer nero, come Dolce&Gabbana e Tom Ford mostrano.

Pantaloni in maglia, la soluzione stilosa ma comoda

Voglia di comfort? Ci pensano i pantaloni in maglia a fornire la soluzione adeguata. Emblema di lusso sussurrato ma dall’attitudine tutto sommato casual, nemmeno loro possono mancare tra i modelli da aggiungere al guardaroba in vista dell’autunno/inverno in apertura.

Le tonalità più gettonate sono sempre le stesse, esplorano le gradazioni di blu prediligendo il navy, conquistano il grigio ma anche il nero e l’avorio come per Loewe e Stella McCartney. La regola generale per non sbagliare in materia di abbinamento è quella di mantenersi vicino il più possibile alla loro nuance, puntando eventualmente sugli accessori e sui capispalla per aggiungere la dose di colore necessaria al look.

Pantaloni barrel: i nuovi mom

Approdati fra i maggiori trend già a partire dalla scorsa stagione, i cosiddetti pantaloni barrel – dalla traduzione “barile” – si distinguono dai restanti per una silhouette a vita altissima che finisce per allargarsi in prossimità dei fianchi e raggiunge la sua massima ampiezza all’altezza del ginocchio, restringendosi nuovamente nella zona della caviglia.

Una via di mezzo, in sintesi, tra i vecchi cari pantaloni baggy ed il modello mom.

Pantaloni a fantasia, sobria stravaganza

A ravvivare la sobrietà generale a regnare sovrana sulle tendenze pantaloni invernali ci pensano le stampe: si insinuano fra un trend e l’altro fantasie geometriche ed animalier che, se dosate nel modo giusto, promettono di adattarsi persino alle personalità più seriose e tradizionaliste.

E sono proprio le sfilate dedicate all’ autunno-inverno 2024/25 a mostrare loro come fare: è stato lì che si sono visti sorgere insoliti abbinamenti dati dalla vicinanza di pantaloni a quadri e leopardati abbinati a completi sartoriali dal taglio rivisitato, ora esasperatamente oversize e destrutturati, come anche a capi basici e ordinari. Soluzioni adatte anche per l’ufficio, perché no, oppure a cui ricorrere per prendere parte ad occasioni meno formali accompagnate dagli accessori giusti.

Pantaloni con lacci e fiocchi (ankle lace)

Abbiamo visto l’estetica coquette imperare, arricchendo di inatteso romanticismo ogni ambito della moda, ed ora assumere all’occorrenza le cupe sembianze dello stile gotico con tutù e velature di varia entità.

Fiocchi e nastri restano dunque quest’inverno nel ruolo di protagonisti, prendendo ad ornare anche – udite udite – i pantaloni. I modelli completi di laccetti sono da considerarsi tra le maggiori novità del momento, per comodità battezzati ankle lace. Solo un dettaglio, in fondo ed in tutti i sensi, ma in grado di fare la netta differenza: le proposte dello streetstyle (e delle passerelle, Alexander McQueen su tutti) insegnano ad annodare i lacci in questione all’altezza della caviglia, oppure dal ginocchio in giù.

Jeans gioiello: sono loro i più sfiziosi

È universalmente noto come l’idea di jeans rimi con praticità: parliamo di un pezzo intramontabile, il cui amore è tramandato di generazione in generazione. Popolari in ogni forma ed ampiezza, i modelli più sfiziosi del periodo in corso si arricchiscono di un imprevisto tocco glamour grazie all’applicazione tridimensionale di elementi luminosi.

Ed ecco che, quando si pensava di averle viste tutte almeno in materia di jeans, il capo eterno per eccellenza decide di sfoderare dal cilindro una versione ancora inedita di sé. I modelli che promettono di far brillare la stagione fredda si impreziosiscono con dettagli in cristalli ed applicazioni in metallo lucente, una novità andata in scena con grande anticipo sulle passerelle delle scorse sfilate di Gucci, di Stella McCartney e di numerose altre nominatissime maison, apparentemente impegnate nel ridefinire e stravolgere il concetto di jeans che noi tutti conosciamo.

Dunque via libera a paillettes, borchie d’oro e d’argento, strass e diamanti di varia sorta posizionati all-over sul pantalone in denim oppure in piccole dosi in prossimità di tasche e bordature, a trasformare drasticamente persino la più anonima delle mise.