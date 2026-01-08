Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Jennifer Lopez sceglie il pigiama più cozy della stagione

Se c’è una cosa che Jennifer Lopez sa fare bene, è trasformare un momento di relax casalingo in una lezione di stile. Recentemente, la star ha condiviso su Instagram uno scatto che ha subito fatto il giro del web: niente abiti da red carpet, ma un pigiama rosa a righe sottili che profuma di eleganza senza tempo.

Il modello, che richiama immediatamente l’estetica iconica di Victoria’s Secret, è diventato l’oggetto del desiderio per chi vuole unire comfort e glamour. La buona notizia? Per sentirsi una diva tra le lenzuola non serve un budget da Hollywood: su Amazon esistono alternative incredibili che riproducono fedelmente questo look.

Il pigiama chic e cozy di JLO è il “must-have” dell’inverno

Il set sfoggiato da JLo è un grande classico: taglio maschile, bottoni sul davanti, colletto a rever e l’iconica fantasia a righe sottili (“pinstripe”) su base rosa confetto.

È la scelta perfetta perché anche se lo usi solo per stare sul divano, ti fa sentire subito in ordine e chic. Inoltre è il regalo perfetto (anche per se stesse) per affrontare le lunghe mattine invernali o per sentirsi sempre carine anche indossando una semplice pigiama in compagnia.

Le migliori alternative low cost su Amazon

Navigando tra le offerte di Amazon Fashion, abbiamo selezionato i modelli che replicano meglio l’estetica del post di JLo, con il vantaggio della spedizione rapida e prezzi imbattibili.

1. Il set satinato classico (Stile “Angel”)

Esistono diversi brand su Amazon che propongono il set identico a quello della foto. Realizzati in raso di alta qualità, offrono quella lucentezza tipica della seta ma con una manutenzione molto più semplice. Il set è perfetto per diventare la regina dei pigiama party: culotte e canotta per affrontare le temperature più altre, la mascherina e il morbido scrounchie in combinata, la bustina con coulisse per portare il tuo set pigiamoso ovunque tu voglia. What else? Ed il prezzo non supera i 35 euro.

Jamron Set pigiama in raso - 7 pezzi

Se preferisci acquistare solo il pigiama lungo, questa variante di Gaedolia ha un prezzo davvero competitivo e una composizione interessante, un mix di poliestere e cotone. Perfetto per affrontare innumerevoli giri di lavatrice senza mai rovinarsi.

Jamron Set pigiama in raso - 7 pezzi

2. La variante materiali naturali per il massimo comfort

Se preferisci un tessuto più traspirante rispetto al raso, puoi optare per i modelli in cotone leggero o misto lino. Molti venditori offrono la stessa fantasia a righe rosa e bianche su tessuti opachi, ideali per chi cerca la stessa estetica ma predilige i tessuti naturali e la morbidezza sulla pelle.

Generish Pigiama rosa righe sottile - cotone

Generish Pigiama rosa righe sottile - misto cotone e lino

Amaxer Pigiama rosa righe 100% cotone

Come scegliere la taglia giusta

Per ottenere lo stesso effetto “effortless” di Jennifer Lopez, il segreto è non scegliere una taglia troppo aderente. Il pigiama a righe dà il meglio di sé quando cade fluido sul corpo. Se sei indecisa tra due taglie su Amazon, punta su quella più grande: la comodità ringrazierà e l’effetto stile sarà assicurato.

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al canale Whatapp e resta sempre aggiornata!