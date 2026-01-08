Se c’è una cosa che Jennifer Lopez sa fare bene, è trasformare un momento di relax casalingo in una lezione di stile. Recentemente, la star ha condiviso su Instagram uno scatto che ha subito fatto il giro del web: niente abiti da red carpet, ma un pigiama rosa a righe sottili che profuma di eleganza senza tempo.
Il modello, che richiama immediatamente l’estetica iconica di Victoria’s Secret, è diventato l’oggetto del desiderio per chi vuole unire comfort e glamour. La buona notizia? Per sentirsi una diva tra le lenzuola non serve un budget da Hollywood: su Amazon esistono alternative incredibili che riproducono fedelmente questo look.
Il pigiama chic e cozy di JLO è il “must-have” dell’inverno
Il set sfoggiato da JLo è un grande classico: taglio maschile, bottoni sul davanti, colletto a rever e l’iconica fantasia a righe sottili (“pinstripe”) su base rosa confetto.
È la scelta perfetta perché anche se lo usi solo per stare sul divano, ti fa sentire subito in ordine e chic. Inoltre è il regalo perfetto (anche per se stesse) per affrontare le lunghe mattine invernali o per sentirsi sempre carine anche indossando una semplice pigiama in compagnia.
Le migliori alternative low cost su Amazon
Navigando tra le offerte di Amazon Fashion, abbiamo selezionato i modelli che replicano meglio l’estetica del post di JLo, con il vantaggio della spedizione rapida e prezzi imbattibili.
1. Il set satinato classico (Stile “Angel”)
Esistono diversi brand su Amazon che propongono il set identico a quello della foto. Realizzati in raso di alta qualità, offrono quella lucentezza tipica della seta ma con una manutenzione molto più semplice. Il set è perfetto per diventare la regina dei pigiama party: culotte e canotta per affrontare le temperature più altre, la mascherina e il morbido scrounchie in combinata, la bustina con coulisse per portare il tuo set pigiamoso ovunque tu voglia. What else? Ed il prezzo non supera i 35 euro.
Se preferisci acquistare solo il pigiama lungo, questa variante di Gaedolia ha un prezzo davvero competitivo e una composizione interessante, un mix di poliestere e cotone. Perfetto per affrontare innumerevoli giri di lavatrice senza mai rovinarsi.
2. La variante materiali naturali per il massimo comfort
Se preferisci un tessuto più traspirante rispetto al raso, puoi optare per i modelli in cotone leggero o misto lino. Molti venditori offrono la stessa fantasia a righe rosa e bianche su tessuti opachi, ideali per chi cerca la stessa estetica ma predilige i tessuti naturali e la morbidezza sulla pelle.
Come scegliere la taglia giusta
Per ottenere lo stesso effetto “effortless” di Jennifer Lopez, il segreto è non scegliere una taglia troppo aderente. Il pigiama a righe dà il meglio di sé quando cade fluido sul corpo. Se sei indecisa tra due taglie su Amazon, punta su quella più grande: la comodità ringrazierà e l’effetto stile sarà assicurato.
Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al canale Whatapp e resta sempre aggiornata!