Da Rihanna a Kendall: come le star indossano il marrone, nuance di tendenza dell’autunno/inverno 2024

Meno prevedibile del nero, più avvolgente del grigio: quello del marrone che spodesta il primo affermandosi come tonalità passe-partout del guardaroba è il colpo di scena che si attendeva da una vita, la nuova tendenza dal sapore tutto autunnale alla quale dare una chance per partito preso. La pensano così anche le star, che non hanno perso tempo nell’adottare la caldissima nuance per la costruzione dei propri look. Le sfumature? Non cinquanta, infinite: le molteplici gradazioni esistenti promettono di saper valorizzare ogni carnagione e fototipo, smentendo persino il più accanito armocromista in circolazione. Come si indosserà il marrone per l’autunno/inverno 2024? È presto detto.