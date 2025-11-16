Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages I pantaloni in velluto a coste più venduti di Amazon

Se c’è un capo che ha completato una trasformazione da “classico” a “imprescindibile”, questo è il pantalone in velluto a coste. Per l’inverno 2024/2025, il corduroy è la risposta perfetta come via di mezzo ideale tra l’informalità del denim e l’eleganza di un pantalone sartoriale in lana. E il loro vantaggio principale? Una texture ricca e una morbidezza che avvolge, garantendo quel calore di cui abbiamo disperatamente bisogno quando le temperature scendono.

Ma cosa li rende “così cool” proprio ora? È tutto merito delle nuove silhouette e di uno styling rinnovato che li allontana dall’effetto “nonno” e li proietta direttamente nello street style contemporaneo.

A sdoganare definitivamente il velluto a coste sono state le passerelle e, di conseguenza, le icone di stile. Marchi che definiscono l’estetica del momento lo hanno abbracciato.

Prada e Miu Miu hanno spesso giocato con la sua allure intellettuale e un po’ nerd, trasformandolo in un capo d’avanguardia. Gucci, sotto diverse direzioni creative, lo ha costantemente infuso nel suo revival anni ’70 e nel suo guardaroba eclettico. Anche i maestri del quiet luxury come Brunello Cucinelli e Loro Piana lo nobilizzano, proponendolo in filati pregiati e colori soft. E brand contemporanei di riferimento come Isabel Marant o The Frankie Shop lo hanno reso un pilastro delle loro collezioni invernali, proponendolo in silhouette slouchy e ultra-moderne.

E lo street style non è da meno. Le celebrità hanno abbandonato i jeans per la morbidezza dei corduroys: ormai

Gigi Hadid e Kendall Jenner li indossano regolarmente in versione baggy e rilassata per i loro impeccabili look off-duty, abbinati a sneakers e micro-top o bomber. Harry Styles li ha resi un caposaldo del suo stile neo-vintage, optando per colori audaci e tagli svasati. Katie Holmes è la regina del casual-chic newyorchese e sceglie spesso pantaloni in velluto a gamba larga, portati con semplici maglioni e mocassini.

I modelli vincenti di questa stagione

Il segreto per rendere moderno il velluto è scegliere il taglio giusto. Dimenticate i fit incerti; oggi le silhouette sono decise.

A gamba larga (wide-leg): è il modello di punta. Fluidi, comodi e incredibilmente chic, i pantaloni a gamba larga in velluto creano un movimento elegante. Sono perfetti per bilanciare la figura e danno un’immediata aria effortless.

Eauptffy Pantaloni velluto a coste donna palazzo

CheChury Pantaloni donna di velluto a coste larghi casual a vita alta

Per un look “modern utility”, il pantalone in velluto dal taglio rilassato va abbinato a elementi più “duri”. Una semplice T-shirt bianca, una shacket (sovracamicia) in flanella o un bomber, e un paio di combat boots (anfibi). Il contrasto tra la morbidezza del velluto e l’attitudine grintosa degli altri capi crea un equilibrio moderno e interessante.

Il taglio dritto (straight-leg): un classico rivisitato. Leggermente più affusolati del modello wide-leg ma mai aderenti, sono l’alternativa perfetta ai jeans. Funzionano di giorno con un maglione e di sera con un top più elegante.

AnnSemo Pantaloni donna gamba dritta - colori vari

Lee Pantaloni da donna velluto a coste

Bigassets Pantaloni in Velluto a coste skinny

Per un look cozy ma ultra chic abbina il pantalone in velluto a coste color crema o cammello a un maglione oversize in lana pesante o cashmere, magari in una tonalità neutra a contrasto (come il grigio perla o l’avorio). Ai piedi, un paio di mocassini chunky con calzino in vista o delle semplici sneakers bianche.

Il modello svasato (o flare): la silhouette e della seduzione rétro. È il taglio con il più forte richiamo vintage, erede diretto dell’estetica boho-chic e rock’n’roll degli anni Settanta. Ma non fatevi ingannare: la sua versione attuale è più raffinata e meno “figlia dei fiori”.

Nina Carter J221 Pantaloni da donna a vita alta

Per un eleganza rilassata Anni ’70, abbinalo a un dolcevita aderente e un blazer sartoriale. Completa il look con stivaletti con tacco squadrato. Il risultato è sofisticato, con un chiaro richiamo vintage ma perfettamente attuale.

Rimani sempre aggiornata sulle migliori offerte Beauty e Moda iscrivendoti al nostro canale whatsapp: ogni giorno troverai tutti i prodotti più scontati su Amazon!