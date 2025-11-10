Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il cappotto accappatoio di Kendall che ha fatto impazzire il web

Basta uno scatto, un look off-duty catturato dai paparazzi, e la macchina della moda si accende. Questa volta, l’oggetto del desiderio globale è il cappotto nero “accappatoio” (o robe coat) sfoggiato da Kendall Jenner. In poche ore, l’immagine ha fatto il giro dei social, trasformando un capospalla apparentemente semplice nell’ossessione della stagione. Da Instagram a TikTok, il feed è stato inondato da ricerche e “Get the Look”, consacrandolo come il pezzo indispensabile per l’inverno. È ufficiale: non si tratta più solo di un cappotto, ma di un vero e proprio fenomeno virale.

Icona di stile: il look off-duty di Kendall Jenner

Kendall Jenner ci insegna ancora una volta l’arte del casual chic con un look “off-duty” semplicemente perfetto. La top model sfoggia un cappotto modello “accappatoio” nero, un vero must-have di stagione, che bilancia comfort e alta moda. La sua silhouette morbida e la cintura in vita definiscono la figura con un’eleganza rilassata.

Sotto, la scelta ricade sulla semplicità di una t-shirt bianca girocollo, confermando che i classici non tramontano mai. L’outfit è arricchito da accessori sapientemente scelti:

Un baseball cap blu navy dei New York Yankees, che aggiunge un tocco sportivo e urbano, sdrammatizzando l’eleganza del capospalla. Occhiali da sole neri, affusolati e minimalisti, per un’aria da diva in incognito. Una sciarpa scura, annodata morbidamente al collo, che aggiunge un ulteriore strato di calore e texture.

Il risultato è un look effortless e cool, che mixa capi sartoriali a elementi streetwear, definendo la quintessenza dello stile metropolitano moderno. Un outfit da copiare subito per un’eleganza comoda e di tendenza.

Il segreto del successo del cappotto-accappatoio: democratico e versatile

Ma qual è il vero motivo di questo successo immediato? La sua incredibile democraticità. La notizia migliore è che non serve un budget da top model per replicare questo look. Il cappotto “robe-style” è ormai un classico del guardaroba invernale, e le proposte low cost che ne ricalcano la silhouette e l’eleganza rilassata sono ovunque. Il vero punto di forza, però, è la sua impareggiabile versatilità. È il capo passe-partout definitivo: facile da abbinare, si sposa alla perfezione sia con un look sportivo (jeans, sneakers e t-shirt, come insegna Kendall) sia con un outfit più formale, come un abito in maglia o un pantalone sartoriale. È il jolly che mancava, capace di elevare istantaneamente qualsiasi look con un tocco di effortless chic.

Ecco quindi 6 modelli low cost ma super cool per accaparrarsi subito questo modello iconico e abbinarlo con qualsiasi look autunnale e invernale.

Cappotto-accappatoio: 6 modelli low cost (super cool)

Parlando di versioni low cost, il modello Onlalvilda di ONLY è l’esempio lampante di come questo trend sia già alla portata di tutti. Brand come ONLY sono maestri nel tradurre le tendenze viste sulle passerelle e sui social in capi accessibili e facili da indossare. Questo cappotto ricalca perfettamente l’estetica “robe-style”: linee pulite, un taglio dritto ma confortevole e l’immancabile cintura in vita per segnare la silhouette. È la dimostrazione concreta di come sia semplice replicare il look-chiave di stagione senza svuotare il portafoglio, ottenendo quella stessa eleganza effortless che ha reso virale lo scatto di Kendall.

Inoltre è disponible in un ampio range di taglie che va dalla XXS alla 3XL!

ONLY Onlalvilda cappotto nero con cintura

Anche questa opzione di Allegra K centra perfettamente il punto, aggiungendo un dettaglio ancora più sofisticato. Questo modello si distingue per il collo a scialle, che dona un’allure quasi da loungewear di lusso, accentuando ulteriormente l’effetto “accappatoio” chic. La cintura in vita e la lunghezza lo rendono un capo elegante e avvolgente. È l’alternativa ideale per chi vuole interpretare la tendenza in una chiave leggermente più formale, perfetta da indossare anche sopra un abito da sera o per un look da ufficio elevato, confermando la straordinaria capacità di questo stile di adattarsi a diverse occasioni.

AllegraK Allegra K Scialle Caban Donna

CMTOP Cappotto nero con cintura doppiopetto

Questo modello dintroduce una variante interessante sul tema. Pur mantenendo gli elementi chiave del trend – la lunghezza e la cintura in vita – aggiunge un: la chiusura doppiopetto. Questo elemento conferisce al capo un aspetto più strutturato e formale, quasi militaresco, rispetto alla morbidezza assoluta del robe coat. È l’interpretazione perfetta per chi ama la silhouette cinturata ma preferisce una costruzione più classica e definita. La cintura, in questo caso, serve a stringere una forma già disegnata, fondendocon l’ossessione moderna per la vita segnata.

Il modello di JOPHY & CO non solo riprende la costruzione doppiopetto strutturata, che offre un look classico e definito, ma aggiunge la versatilità della cintura per stringere la vita. Il dettaglio rilevante qui è che spesso prodotti come questo ottengono l’etichetta “Scelta Amazon”. Questo badge indica che il cappotto è molto apprezzato dai clienti, ha buone recensioni e un prezzo competitivo, confermando ulteriormente come questa tendenza sia stata ampiamente adottata e approvata dal grande pubblico, che cerca attivamente capi simili, affidabili e accessibili.

Questo modello di RITOSTA ci porta in una direzione diversa, più classica e ricercata. La sua composizione in misto lana lo rende non solo una scelta di stile, ma anche di comfort e calore, una caratteristica fondamentale per i mesi più freddi. Il design, con i revers importanti e una linea che sembra presa da un guardaroba d’altri tempi, emana un chiaro sapore vintage e un’eleganza senza tempo. È l’opzione perfetta per chi vuole interpretare il trend del cappotto cinturato con un occhio di riguardo ai materiali e un’estetica più matura, che ricorda i capispalla sartoriali di una volta.

RITOSTA Cappotto nero stile vintage con cintura misto lana

In questo caso, con il modello GL-SUIT, saliamo decisamente di livello per quanto riguarda i materiali. Qui la differenza la fa la composizione: un capo descritto come 100% lana (e che nel titolo menziona anche il “cashmere“) rappresenta l’opzione premium di questa tendenza. Non si tratta più solo di replicare una forma, ma di investire in un capo di qualità superiore. La scelta di una fibra nobile garantisce un calore, una morbidezza e una durata ineguagliabili, trasformando il cappotto “stile Kendall” in un pezzo di lusso durevole per il guardaroba invernale.

GL-SUIT Cappotto nero con cintura 100% lana

