Laila Hasanovic, il cappotto lungo della fidanzata di Sinner è l’unico capospalla che ti serve questo inverno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laila Hasanovic

Fidanzata di Jannik Sinner, ma soprattutto modella, influencer ed esperta di stile, Laila Hasanovic ci suggerisce su Instagram il capo più cool della stagione invernale. Si tratta di un cappotto lungo, elegante e minimal, perfetto per affrontare i mesi freddi con stile.

Questo capospalla, semplice, ma di carattere, ha già conquistato fan e amanti della moda, grazie alla sua capacità di unire praticità e charme. Per replicare il look non serve spendere un patrimonio. Su Amazon si possono trovare tantissimi cappotti lunghi super fashion, ma decisamente low cost, l’ideale per trasformare qualsiasi outfit in un look chic da città senza tradire il budget.

Comprare un cappotto lungo è una delle scelte più intelligenti che puoi fare per arricchire il tuo guardaroba invernale. È il capospalla perfetto: sta bene sempre, valorizza tutte le silhouette e trasforma anche l’outfit più semplice in qualcosa di immediatamente elegante. Non è un caso se lo indossano modelle, celebrity e influencer. Il cappotto lungo infatti ha il potere di slanciare la figura, rendere le proporzioni più armoniose e conferire un’aria curata senza sforzo.

Un altro motivo per sceglierlo? La versatilità. Lo metti sopra un paio di jeans e un maglione ed è perfetto per il giorno. Lo indossi con un abito o con pantaloni sartoriali e diventa subito chic per una cena o per l’ufficio. È il capo che ti accompagna dalla mattina alla sera senza bisogno di cambi o troppi accessori. Si tratta di un ottimo investimento perché non passa mai di moda: ogni stagione torna, con qualche dettaglio diverso, ma la sua linea resta sempre attuale.

Cappotto lungo, i modelli per copiare il look di Laila Hasanovic

Partiamo da uno dei cappotti lunghi più apprezzati su Amazon, firmato Cicy Bell. Un must have per l’inverno, lungo fino al ginocchio, ben strutturato e con doppiopetto. Perfetto se cerchi un capo caldo, ma elegante, ideale sopra jeans, abiti, leggings o pantaloni sartoriali.

Chic e versatile, il cappotto lungo di Grace Karin è una scelta azzeccata se desideri un cappotto che sia il tuo asso nella manica durante tutto l’inverno. La sua linea pulita e classica permette di usarlo in contesti diversi, dal lavoro all’aperitivo con le amiche, mantenendo sempre un aspetto curato e favoloso.

Offerta Cappotto lungo donna Grace Karin Cappotto con colletto con cintura e doppiopetto

SYLDMKJ propone invece un cappotto con lunghezza al ginocchio e vestibilità slim. Un’opzione con ottimo rapporto qualità-prezzo se cerchi eleganza e comodità senza dover spendere troppo. La lunghezza e il taglio sagomato permettono di slanciare la figura, rendendolo ottimo anche con outfit casual e quotidiani.

Offerta Cappotto lungo donna SYLDMKJ Cappotto donna in lana calda

Ottimo per affrontare il freddo, ma sentirsi sempre stupende, proprio come Laila Hasanovic, il cappotto lungo di Generic è lungo sino al ginocchio. Un modello perfetto per l’ufficio, ma anche per il tempo libero, da abbinare a vestiti midi e completi.

Cappotto lungo donna Generic Cappotto donna lungo sino al ginocchio

Infine troviamo un modello classico by CMTOP reinventato per l’uso quotidiano, ideale per chi ama un look sobrio e raffinato. Perfetto da acquistare ad un prezzo piccolo e da mettere nell’armadio come cappotto da tutti i giorni, da sfoggiare sempre.

Cappotto lungo donna CMTOP Cappotto donna lungo antivento ed elegante

Rimani sempre aggiornata sulle migliori offerte Beauty e Moda iscrivendoti al nostro canale WhatApp