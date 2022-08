Julia Roberts e Danny Moder: lo scandalo e l’amore

Fonte: Getty Images Julia Roberts e Daniel Moder

È difficile trovare le giuste parole quando parliamo di amore, quando ci ritroviamo a spiegare a noi stessi e agli altri cosa vogliono significare quel batticuore perenne, quelle farfalle nello stomaco e quel luccichio negli occhi destinato a non affievolirsi mai.

È per questo, che a volte, prendiamo come esempio le storie degli altri per tradurre in fatti quello che non riusciamo a raccontare. Usiamo quelle che ci fanno emozionare e sognare, quelle in cui possiamo scorgere tutta la bellezza che risiede nell’amore, quello imperfetto ma vero, autentico, reale e unico.

Come quello tra Julia Roberts e Danny Moder, una delle coppie più belle e solide dell’intera Hollywood. Il loro amore, nato nello scandalo, ha affrontato gli anni e le tempeste, i pregiudizi e le male lingue. E oggi, esattamente come ieri, continua ad emozionarci.

Il primo incontro

Lei era già un’attrice famosa in tutto il mondo, forse una delle più richieste. Era la donna con il sorriso più bello ed enigmatico di sempre. Lui era un assistente operatore che sognava di diventare direttore della fotografia abituato a stare dietro le telecamere e non davanti. Entrambi avevano vite scandite da sogni da realizzare che condividevano, però, con altre persone.

Julia Roberts era impegnata con l’attore statunitense Benjamin Bratt e aveva già popolato la cronaca rosa e mondana per le sue storie con altre celebrità del mondo del cinema come Liam Neeson e Matthew Perry. Danny Moder, invece, era sposato da tre anni con la truccatrice argentina Vera Steimberg. Ma a nulla sono servite le promesse scambiate anni prima con i rispettivi partner perché quando i due si sono incontrati, il colpo di fulmine si è trasformato in un fuoco ardente destinato a non spegnersi più.

Galeotto fu il set di The Mexican, la pellicola cinematografica nella quale la Roberts si è ritrovata a recitare fianco al fianco di Brad Pitt. Proprio di quel film, Danny, era assistente alla fotografia. È bastato un incontro per nascere la scintilla e poi l’amore. I due, che hanno fatto coppia fissa sin da subito, hanno dovuto attendere il divorzio di Moder ostacolato da sua moglie per ufficializzare la relazione.

Nel 2002, però, sono subito convolati a nozze con una cerimonia a Taos, nel Nuovo Messico. La notizia è stata inaspettata per il mondo dello star system, non solo perché la diva americana si era sposata con un uomo sconosciuto al grande pubblico, ma anche perché lo aveva “sottratto” a un’altra donna.

Il matrimonio e le promesse d’amore eterno

Ma chi non credeva in quell’amore nato nello scandalo, soprattutto all’inizio, si è dovuto ricredere molto presto. Julia Roberts e Danny Moder, che intanto è diventato direttore della fotografia, non si sono separati mai più e, anzi, hanno creato una meravigliosa famiglia dando alla luce tre bambini, Hazel, Phinnaeus Walter e Henry Daniel.

In tutti questi anni hanno vissuto la loro relazione con il massimo riserbo preservando la privacy della famiglia, anche se non sono mancate le occasioni in cui i due sono stati avvistati insieme, felici e affiatati come non mai. A parlare del loro amore, e a mettere a tacere le male lingue in questi lunghi anni, ci ha pensato la stessa Julia Roberts. In diverse occasioni, infatti, la splendida attrice ha dichiarato che con il suo Danny ha conosciuto l’amore vero e che la sua felicità porta proprio il nome del suo compagno di vita.