GettyImages Il maxi ciondolo a forma di fragola di Julia Roberts è la nostra nuova ossessione

Le collane sono uno dei gioielli must e l’accessorio più apprezzato dalle donne perché riescono a dare un twist in più anche ai look semplici o seriosi. Una lezione che deve aver imparato Julia Roberts che recentemente ha attirato l’attenzione per il suo ciondolo con maxi fragola. L’attrice era ai Golden Globes 2026 ed è apparsa sul red carpet in forma smagliante, merito di un un lungo abito nero in velluto di seta con maxi scollatura a cuore sul davanti realizzato dall’emblema dell’eleganza: Giorgio Armani Privé.

La protagonista del film di Luca Guadagnino, durante il tappeto rosso ci ha insegnato come anche il look più elegante possa essere sdrammatizzato con un dettaglio ironico. Julia Roberts infatti indossava una collana lunghissima che terminava con un maxi ciondolo a forma di fragola. Un elemento che nella sua semplicità appare così giocoso da essere diventato la nostra nuova ossessione.

La strawberry mania nei prossimi mesi invaderà il nostro guardaroba e per replicare il risultato divertente ed elegante della star americana fortunatamente non dobbiamo spendere una fortuna. Online ci sono tantissimi charms a forma di fragola nella versione maxi e mini da sfoggiare al collo, al braccio, vicino alla borsa o come portachiavi. Insomma che strawberry mania sia.

Il ciondolo con maxi fragola nella versione economica

Come anticipato, è possibile replicare il look di Julia Roberts senza per questo dover spendere una fortuna (almeno per quel che riguarda i gioielli). Questo ciondolo con maxi fragola ha un prezzo davvero mini che ci ingolosisce proprio come il frutto che rappresenta. La fragola è realizzata in stagno placcato d’argento ed è curata nei minimi dettagli: è bellissima indossata con una collana extra lunga sempre in argento, ma non è l’unica soluzione. Il moschettone permette di agganciarla anche alla borsa o alla cintura per un look più audace.

Quiges ciondolo placcato argento Il maxi ciondolo a forma di fragola

Lo strawberry charm in argento

Per avere un bijoux di valore non dobbiamo necessariamente far fronte a cifre esagerate. Il ciondolo Ningan realizzato in argento Sterling 925 e placcato in platino con intarsi in zirconia cubica ne è l’esempio concreto. Se quello di Julia Roberts ai Golden Globes era maxi, questo ci colpirà proprio perché è mini ma comunque si fa notare per la sua forma unica. Inoltre può essere sfoggiato sia con una collana che con un bracciale senza il rischio di perderlo grazie alla presenza di un foro centrale.

Ningan ciondolo mini Il ciondolo a forma di fragola è ideale per i bracciali

Il ciondolo a fragola è pronto a brillare

Fino a ora abbiamo visto ciondoli con maxi fragola placcati in argento, su Amazon però, abbiamo scovato un modello perfetto per chi vuole brillare. Il charms di Lkwidi realizzato in argento Sterling 925 ha la superficie rivestita di zirconi cubici bianchi e rossi, così da ricreare una piccola fragola luminosa.

Lkwidi ciondolo con zirconi Il ciondolo a forma di fragola è luminoso e brillante

Il ciondolo con maxi fragola diventa un portachiavi

Se deve essere strawberry mania che lo sia fino in fondo anche con ciondoli con maxi fragola che non vanno esibiti solo con le collane o i braccialetti, ma anche come bellissimi portachiavi. Il modello di Aliceedg vi regalerà la sensazione di avere con voi il frutto vero e proprio grazie al materiale trasparente. Un ciondolo perfetto per le più romantiche perché oltre a essere abbinato a una deliziosa margherita, a renderlo irresistibile è la chiusura a forma di cuore.

Aliceedg ciondolo con margherita Il ciondolo a forma di fragola può essere usato come portachiavi

