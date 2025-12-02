Li possiamo abbinare a tutto ciò che vogliamo, sono caldi e sono perfetti in ogni occasione: i modelli di leggings in velluto da provare

iStock Leggings in velluto: i modelli da sfoggiare questo inverno

Tengono caldo, sono basic ma si possono sfoggiare in tutte le occasioni perché regalano al nostro look un’allure elegante e raffinata: sono i leggings in velluto e sono l’acquisto furbo da fare adesso e da mettere sotto l’albero per noi o per una persona speciale.

Si trovano numerosi modelli diversi: ma una cosa è certa, appena li indossiamo non ce ne vogliamo separare più. Soprattutto nelle giornate più fredde quando abbiamo bisogno di una dose aggiuntiva di calore.

Abbiamo selezionato sette modelli differenti di leggings in velluto da sfoggiare per tutto l’inverno e da abbinare ai nostri capi preferiti.

Leggings in velluto: i modelli più cool

Li possiamo sfoggiare con sneakers alla moda e un maglione spesso, oppure con stivali comodi e cool e un vestito che ci fa sentire bene: i leggings in velluto sono il capo passe-partout di stagione da indossare in tutte le occasioni.

Tanti i modelli da provare, caldi, avvolgenti e che donano un tocco di eleganza e di carattere ai nostri outfit.

Come quello di Urban Classics, ovvero Damen Ladies High Waist Velvet Leggings: il velluto è elasticizzato e lucido, la vestibilità slim fit, inoltre ha la vita alta con nastro elastico. Stanno benissimo, ad esempio, con degli stivaletti e una camicia bianca.

Sono super caldi e versatili quelli di Yutdeng, questi leggings sono caratterizzati da un tessuto esterno in poliestere e spandex, con finitura in velluto e con fodera interna di pile termico. Inoltre hanno la vita alta e anche questa è foderata. Per un calore che coinvolge tutto il corpo.

Modello di Yutdeng Leggings caldissimi e foderati

La finitura esterna è in velluto perlato, mentre l’interno è in spesso e morbido pile: anche i leggings di CheChury sono la coccola calda di cui abbiamo bisogno per affrontare le temperature più basse. Vestono elasticizzati e hanno la vita alta, sono favolosi sotto un vestito. Da sfoggiare nelle giornate più fredde.

Modello di CheChury Leggings con finitura in velluto perlato che regala un tocco di eleganza

I leggings in velluto di Cecil sono morbidi ed elasticizzati, hanno un design elegante e sono realizzati con materiale di qualità. Da abbinare a un maglione a collo alto dal fit morbido e scarpe calde e comode.

Party HuB, invece, propone un modello di leggings da donna in velluto riccio per dare un tocco di carattere a ogni look. Sono elasticizzati e a vita media. Da provare, ad esempio, con gli anfibi.

Leggings in velluto di Party HuB Elasticizzati, a vita media e in velluto riccio

Pantaloni più particolari in velluto

Come dei leggings ma formato pantalone: ci sono alcuni modelli in velluto che possono essere perfetti per affrontare l’inverno. Ad esempio, Générique che propone un pantalone in velluto elasticizzato con due tasche, ha la vita alta e veste aderente. Ed è favoloso indossato con i mocassini, camicia e maglione minimal, per realizzare un outfit elegante. Perfetto per l’ufficio.

Pantalone stretto di Générique Elasticizzati, con due tasche e con la vita alta

Super stretti anche i pantaloni sportivi di Koucla: a vita alta e con la coulisse, sono elasticizzati e morbidi. Adatti per creare il perfetto look sporty chic: magari con una felpa calda e oversize e una scarpa da ginnastica comoda e cool.

Pantaloni sportivi di Koucla Elasticizzati e con coulisse in vita

