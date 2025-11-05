Sono versatili, belli, facili da abbinare: gli stivali marroni sono l'accessorio di tendenza da avere. I modelli per copiare Kate Middleton

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Getty Images Kate Middleton, gli stivali marroni da copiare

Estremamente chic, pratici, adatti a un look da indossare al mattino, ma perfetti fino alla sera: sono gli stivali marroni e sono eleganti e versatili, li possiamo abbinare ad abiti, pantaloni, gonne e sentirci sempre e comunque perfette.

E, se tutto questo non bastasse, li abbiamo anche visti indossati di recente dalla Principessa Kate Middleton. Infatti, durante una visita in Irlanda Del Nord, li ha sfoggiati in un invitante marrone cioccolato, con tacco strutturato e alto.

Completava il look un meraviglioso cappotto verde militare, lungo e avvitato, e con collo alla coreana firmato Alexander McQueen.

Ora possiamo provare a copiare un dettaglio del suo stile, cercando stivali simili, o magari con qualche piccola modifica, ma sempre in una delle nuance più amate e adatte all’autunno: il marrone.

Stivali marroni, i modelli per copiare Kate Middleton

Difficile che Kate Middleton sbagli un look o un abbinamento; infatti, la Principessa del Galles è sempre perfetta a ogni apparizione pubblica. E i suoi outfit fanno tendenza, dandoci non pochi spunti per i capi e gli accessori che anche noi dovremmo avere nell’armadio.

Come gli stivali marroni, adatti al periodo autunnale, sono tutto ciò che ci serve per essere favolose da mattino a sera e in ogni situazione.

Getty Images

Tra i modelli cool e passe-partout di stagione ci sono gli stivali di Amazon Essentials: sono alti, morbidi e hanno il tacco a blocco alto cinque centimetri, oltre a una soletta in memory foam per rendere la calzata confortevole. Si chiudono con la zip e si possono indossare sia sopra dei pantaloni, sia con una gonna.

Stivali marroni Amazon Essentials Con tacco spesso alto 5 centimetri e zip

Caprice li propone più bassi, leggermente elasticizzati, in modo da abbracciare alla perfezione il polpaccio. Inoltre, sono caldi e perfetti per un look più casual. Magari indossati con un paio di pantaloni larghi e una giacca in pelle.

Offerta Stivali marroni Caprice Leggermente elasticizzati e avvolgenti

Punta tonda e tacco basso: sono due degli elementi che caratterizzano gli stivali di Shownicer, con la suola in gomma. Il materiale è di alta qualità e traspirante.

Stivali marroni di Shownicer Con punta tonda, suola in gomma e tacco basso

Sono invece abbastanza alti i tacchi del modello di Refresh: dotati di una suola antiscivolo, sono color marrone chiaro e sono comodi e morbidi. L’abbinamento perfetto è con una giacca scamosciata.

Stivali marroni di Refresh Dotati di una suola antiscivolo

Scendono sulla gamba in maniera super comoda gli stivali di Onsoyours: il tacco è basso e inclinato, la fodera è calda e traspirante. E si abbinano con tutto, perché sono quell’accessorio versatile che sta bene con un look da giorno, ma capace anche di rendere più casual un outfit da sera.

Stivali marroni di Onsoyours Morbidi sul polpaccio, hanno il tacco basso e inclinato

I modelli di stivali più sensuali

E per chi, invece, ha voglia di sfoggiare una dose di sensualità aggiuntiva, la scelta deve ricadere su quei modelli che presentano un tacco alto e uno stile più avvolgente.

Come lo stivale proposto da Queen Helena con tomaia in ecopelle e microfibra: il tacco è a spillo e alto 9 centimetri, mentre il gambale è 39 centimetri. Modello perfetto per chi cerca un look glamour e che non passa inosservato.

Stivali marroni di Queen Helena Con tacco a spillo di 9 centimetri

Dello stesso brand il modello con tacco quadrato e alto 10 centimetri, alto fin sopra il ginocchio e con tomaia in ecopelle. Da provare con gonna corta e maglia elegante.

Offerta Stivali marroni di Queen Helena Con tacco spesso di 10 centimetri

Infine Genshuo, che propone uno stivale alto fino alla coscia, tacco di 11 centimetri e design a punta. Si chiude con la comoda zip laterale.

Stivali marroni di Genshuo Alti fono alla coscia e con tacco sottile e di 11 centimetri

Resta aggiornata sulle novità, le tendenze e i must have di stagione: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a beauty e moda.