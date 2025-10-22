Gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono quello che ci serve per rendere “white” questo autunno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA I migliori stivali bianchi come Giulia Stabile

Ormai non ci sono dubbi: gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono i più cool dell’autunno. Le scarpe perfette per sentirti bellissima e trendy, regalando un twist eccezionale a qualsiasi look indosserai. L’ex ballerina di Amici non ha mai nascosto di avere una grande passione per la moda oltre che per la danza e su Instagram condivide spesso i suoi outfit. In uno degli ultimi post pubblicati sui social, Giulia sfoggia degli stivali favolosi con tacco a spillo, inserti in metallo e lacci. Un modello sporty chic che la ballerina ha scelto di abbinare ad un completo con blazer oversize e pantaloncini coordinati.

Le foto parlano da sè ed è impossibile non innamorarsi di questi stivali, perfetti per dare un tocco di stile ad ogni look. D’altronde il bianco non passa mai di moda e Giulia ci svela come sfoggiarlo, mettendolo in primissimo piano. Ma dove trovare stivali come quelli di Giulia Stabile? Su Amazon esistono moltissime alternative, anche low cost, fra cui scegliere.

I migliori stivali bianchi per copiare il look di Giulia Stabile

Giulia Stabile ci insegna che osare è necessario per creare un look favoloso e che non passi inosservato. Dunque perché non puntare sugli stivali bianchi altissimi e con fibbia? Quelli di Aachcol sono lucidi, alti sino al ginocchio e con uno strepitoso tacco a spillo. A renderli ancora più belli una fibbia: so cool!

Stivali Aachcol Stivali high heel bianchi

Se cerchi un gambale più morbido puoi provare gli stivali bianchi di Generisch. Costano solo 35 euro e hanno un design che slancia la gamba e la avvolge senza stringere.

Stivali Generisch Stivali con gambale morbido bianchi

Super femminili, con un tacco di 10 centimetri, gli stivali bianchi di Zhabtuc sono in ecopelle e – secondo le recensioni – comodissimi.

Stivali Zhabtuc Stivali con tacco 10 centimetri a spillo

Adorabile e decisamente alla moda il modello a punta, con un gambale alto sino al ginocchio e un fit che si piace parecchio.

Stivali Mjasiawa Stivali con tacco a punta

Stivali Vbedkdeb Stivali altissimi con tacco a punta

Sogni uno stivale bianco come quello di Giulia Stabile, ma senza il tacco a spillo? Prova la versione short, ancora più comoda e facile da indossare anche se non sei abituata a stare sui tacchi. L’altezza del gambale infatti slancia la figura e regala un effetto strepitoso.

Stivali Hsyc Stivali lunghi bianchi

Non solo tacco a spillo: su Amazon puoi acquistare i tuoi stivali bianchi scegliendo fra tantissimi altri modelli che richiamano lo stile proposto da Giulia Stabile. Prova, ad esempio, gli stivali con tacco metallizzato e squadrato.

Stivali Generisch Stivali bianchi con tacco quadrato

Oppure quelli total white con tacco quadrato e punta.

Stivali Toocool Stivali con tacco quadrato e a punta

Se vuoi seguire lo stile di Giulia Stabile sono perfetti anche gli stivali bianchi con stringhe. In stile punk, hanno un tacco comodissimo e una suola che ti consente di indossarli con facilità ovunque e in qualsiasi situazione. Puoi sceglierli in versione alta, per creare look grunge chic oppure in versione più bassa, da sfoggiare tutti i giorni. Potrai abbinare questo modello a completi con blazer e mini abiti, ma anche a maglioni oversize e jeans.

Stivali Minetom Stivali con stringhe bianchi alti

Stivali Cfpqv Stivali con stringhe bianchi bassi

