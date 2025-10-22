Gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono quello che ci serve per rendere “white” questo autunno

Giulia Stabile detta la moda su Instagram: gli stivali bianchi della ballerina sono tutto ciò che ci serve per questo autunno.

Foto di Valentina Vanzini

Pubblicato: 22 Ottobre 2025 10:53

IPA
I migliori stivali bianchi come Giulia Stabile

Ormai non ci sono dubbi: gli stivali bianchi di Giulia Stabile sono i più cool dell’autunno. Le scarpe perfette per sentirti bellissima e trendy, regalando un twist eccezionale a qualsiasi look indosserai. L’ex ballerina di Amici non ha mai nascosto di avere una grande passione per la moda oltre che per la danza e su Instagram condivide spesso i suoi outfit. In uno degli ultimi post pubblicati sui social, Giulia sfoggia degli stivali favolosi con tacco a spillo, inserti in metallo e lacci. Un modello sporty chic che la ballerina ha scelto di abbinare ad un completo con blazer oversize e pantaloncini coordinati.

Le foto parlano da sè ed è impossibile non innamorarsi di questi stivali, perfetti per dare un tocco di stile ad ogni look. D’altronde il bianco non passa mai di moda e Giulia ci svela come sfoggiarlo, mettendolo in primissimo piano. Ma dove trovare stivali come quelli di Giulia Stabile? Su Amazon esistono moltissime alternative, anche low cost, fra cui scegliere.

I migliori stivali bianchi per copiare il look di Giulia Stabile

Giulia Stabile ci insegna che osare è necessario per creare un look favoloso e che non passi inosservato. Dunque perché non puntare sugli stivali bianchi altissimi e con fibbia? Quelli di Aachcol sono lucidi, alti sino al ginocchio e con uno strepitoso tacco a spillo. A renderli ancora più belli una fibbia: so cool!

Stivali Aachcol
Stivali Aachcol
Stivali high heel bianchi
69,99 EUR
Acquista su Amazon

Se cerchi un gambale più morbido puoi provare gli stivali bianchi di Generisch. Costano solo 35 euro e hanno un design che slancia la gamba e la avvolge senza stringere.

Stivali Generisch
Stivali Generisch
Stivali con gambale morbido bianchi
35,64 EUR
Acquista su Amazon

Super femminili, con un tacco di 10 centimetri, gli stivali bianchi di Zhabtuc sono in ecopelle e – secondo le recensioni – comodissimi.

Stivali Zhabtuc
Stivali Zhabtuc
Stivali con tacco 10 centimetri a spillo
64,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Adorabile e decisamente alla moda il modello a punta, con un gambale alto sino al ginocchio e un fit che si piace parecchio.

Stivali Mjasiawa
Stivali Mjasiawa
Stivali con tacco a punta
38,88 EUR
Acquista su Amazon
Stivali Vbedkdeb
Stivali Vbedkdeb
Stivali altissimi con tacco a punta
36,45 EUR
Acquista su Amazon

Sogni uno stivale bianco come quello di Giulia Stabile, ma senza il tacco a spillo? Prova la versione short, ancora più comoda e facile da indossare anche se non sei abituata a stare sui tacchi. L’altezza del gambale infatti slancia la figura e regala un effetto strepitoso.

Stivali Hsyc
Stivali Hsyc
Stivali lunghi bianchi
59,39 EUR
Acquista su Amazon

Non solo tacco a spillo: su Amazon puoi acquistare i tuoi stivali bianchi scegliendo fra tantissimi altri modelli che richiamano lo stile proposto da Giulia Stabile. Prova, ad esempio, gli stivali con tacco metallizzato e squadrato.

Stivali Generisch
Stivali Generisch
Stivali bianchi con tacco quadrato
38,06 EUR
Acquista su Amazon

Oppure quelli total white con tacco quadrato e punta.

Stivali Toocool
Stivali Toocool
Stivali con tacco quadrato e a punta
42,90 EUR
Acquista su Amazon

Se vuoi seguire lo stile di Giulia Stabile sono perfetti anche gli stivali bianchi con stringhe. In stile punk, hanno un tacco comodissimo e una suola che ti consente di indossarli con facilità ovunque e in qualsiasi situazione. Puoi sceglierli in versione alta, per creare look grunge chic oppure in versione più bassa, da sfoggiare tutti i giorni. Potrai abbinare questo modello a completi con blazer e mini abiti, ma anche a maglioni oversize e jeans.

Stivali Minetom
Stivali Minetom
Stivali con stringhe bianchi alti
41,97 EUR
Acquista su Amazon
Stivali Cfpqv
Stivali Cfpqv
Stivali con stringhe bianchi bassi
23,95 EUR
Acquista su Amazon

