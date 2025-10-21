Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Il look di Jlo coni jeans con risvolto che ha fatto il giro del web

Ancora una volta, Jennifer Lopez si conferma un’icona di stile indiscussa, capace di lanciare e consacrare le tendenze più cool di stagione. L’ultimo suo look, un capolavoro di street style, ha già fatto il giro del mondo, eleggendo i jeans con risvolto a capo must-have dell’Autunno/Inverno 2025-2026. Un dettaglio di stile, quello del risvolto, che trasforma il denim da semplice capo casual a pezzo forte di un guardaroba versatile e chic, perfetto per essere indossato con disinvoltura da mattina a sera.

JLo ci mostra la via della comodità chic con un paio di jeans dal lavaggio schiarito, caratterizzati da una vestibilità ampia e fluida e, soprattutto, da un risvolto audace e spesso che lascia scoperte le caviglie (e le scarpe!).

Il suo styling è una lezione di “high-low” fashion: in questo scatto, postato sul suo profilo Instagram, Jlo ha scelto un denim dalla a palazzo e, soprattutto, da un risvolto audace e spesso che lascia scoperte le caviglie (e le scarpe!), un paio di vertiginosi stivaletti platform color camoscio che slanciano la figura e iniettano una dose istantanea di glamour hollywoodiano nel look. Il risultato è un equilibrio perfetto tra comfort e lusso, un outfit che sussurra “effortless” ma urla “fashion icon”.

Non solo Jennifer Lopez. Il ritorno del jeans “cuffed” è un coro unanime nel mondo della moda. Da Hailey Bieber che li abbina a bomber in pelle e mocassini chunky, all’influencer Leonie Hanne che li trasforma in un capo da front row con blazer sartoriali, fino a Katie Holmes, regina dello stile metropolitano che li sceglie con semplici ballerine e pull in cashmere. Il messaggio è chiaro: il risvolto non è più un dettaglio trascurabile, ma il protagonista che ridefinisce il denim.

La sua forza è la capacità di rinnovare anche il più classico dei jeans, aggiungendo un tocco di personalità e focalizzando l’attenzione sulle calzature, che diventano co-protagoniste del look.

4 modelli da acquistare subito su Amazon

Abbiamo selezionato per voi quattro modelli di jeans con risvolto, perfetti per creare il vostro risvolto e replicare il look di JLo.

Stile Palazzo – il jeans sartoriale: questo modello del brand di Amazon ha un fit ampio e la vita alta, perfetti per slanciare la figura anche grazie alla cucitura anteriore. Il tocco in più? Il risvolto morbido e stiloso.

Amazon Basic Jeans vita alta con risvolto - 3 colori

Taglio a sigaretta – la versatilità per ogni stile: le recensioni parlano da sé, inutile dire quanto questo sia il modello più versatile e cool del momento. Scegli un lavaggio chiaro per un effetto simile a quello di JLo!

Kunmi Jeans gamba dritta con risvolto - lavaggi vari

Baggy style – l’opzione comoda: questi jeans offrono una vestibilità molto rilassata e confortevole, ideale per creare un look casual. Il prezzo accessibile li rende perfetti per sperimentare la tendenza.

Generic Jeans Baggy con bottoni e risvolto

Il 5 tasche gamba larga – l’eleganza anche in jeans: Per un look più pulito, i jeans a gamba dritta in denim scuro sono l’ideale per ottenere un look meno sportivo e più versatile, passando dall’ufficio al tempo libero senza passare per casa. Se vuoi ottenere un look più cool e contemporaneo, basterà scegliere una taglia leggermente più comoda per ottenere il fit rilassato e creare un risvolto netto e definito.

LifeShe Jeans gamba larga scuro

