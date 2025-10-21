Jennifer Lopez regina di stile. I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera

I jeans con risvolto sono il capo effortless dell'autunno, parola di Jennifer Lopez. Scopri i modelli perfetti per ricreare il look virale

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato: 21 Ottobre 2025 09:08

Jennifer Lopez regina di stile. I suoi jeans con risvolto creano il perfetto look d’autunno da indossare da mattina a sera
IPA
Il look di Jlo coni jeans con risvolto che ha fatto il giro del web

Ancora una volta, Jennifer Lopez si conferma un’icona di stile indiscussa, capace di lanciare e consacrare le tendenze più cool di stagione. L’ultimo suo look, un capolavoro di street style, ha già fatto il giro del mondo, eleggendo i jeans con risvolto a capo must-have dell’Autunno/Inverno 2025-2026. Un dettaglio di stile, quello del risvolto, che trasforma il denim da semplice capo casual a pezzo forte di un guardaroba versatile e chic, perfetto per essere indossato con disinvoltura da mattina a sera.

JLo ci mostra la via della comodità chic con un paio di jeans dal lavaggio schiarito, caratterizzati da una vestibilità ampia e fluida e, soprattutto, da un risvolto audace e spesso che lascia scoperte le caviglie (e le scarpe!).

Il suo styling è una lezione di “high-low” fashion: in questo scatto, postato sul suo profilo Instagram, Jlo ha scelto un denim dalla a palazzo e, soprattutto, da un risvolto audace e spesso che lascia scoperte le caviglie (e le scarpe!), un paio di vertiginosi stivaletti platform color camoscio che slanciano la figura e iniettano una dose istantanea di glamour hollywoodiano nel look. Il risultato è un equilibrio perfetto tra comfort e lusso, un outfit che sussurra “effortless” ma urla “fashion icon”.

Non solo Jennifer Lopez. Il ritorno del jeans “cuffed” è un coro unanime nel mondo della moda. Da Hailey Bieber che li abbina a bomber in pelle e mocassini chunky, all’influencer Leonie Hanne che li trasforma in un capo da front row con blazer sartoriali, fino a Katie Holmes, regina dello stile metropolitano che li sceglie con semplici ballerine e pull in cashmere. Il messaggio è chiaro: il risvolto non è più un dettaglio trascurabile, ma il protagonista che ridefinisce il denim.

La sua forza è la capacità di rinnovare anche il più classico dei jeans, aggiungendo un tocco di personalità e focalizzando l’attenzione sulle calzature, che diventano co-protagoniste del look.

4 modelli da acquistare subito su Amazon

Abbiamo selezionato per voi quattro modelli di jeans con risvolto, perfetti per creare il vostro risvolto e replicare il look di JLo.

  • Stile Palazzo – il jeans sartoriale: questo modello del brand di Amazon ha un fit ampio e la vita alta, perfetti per slanciare la figura anche grazie alla cucitura anteriore. Il tocco in più? Il risvolto morbido e stiloso.
Amazon Basic
Amazon Basic
Jeans vita alta con risvolto - 3 colori
31,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Taglio a sigaretta – la versatilità per ogni stile: le recensioni parlano da sé, inutile dire quanto questo sia il modello più versatile e cool del momento. Scegli un lavaggio chiaro per un effetto simile a quello di JLo!
Kunmi
Kunmi
Jeans gamba dritta con risvolto - lavaggi vari
38,00 EUR
Acquista su Amazon
  • Baggy style – l’opzione comoda: questi jeans offrono una vestibilità molto rilassata e confortevole, ideale per creare un look casual. Il prezzo accessibile li rende perfetti per sperimentare la tendenza.
Generic
Generic
Jeans Baggy con bottoni e risvolto
21,99 EUR
Acquista su Amazon
  • Il 5 tasche gamba larga – l’eleganza anche in jeans: Per un look più pulito, i jeans a gamba dritta in denim scuro sono l’ideale per ottenere un look meno sportivo e più versatile, passando dall’ufficio al tempo libero senza passare per casa. Se vuoi ottenere un look più cool e contemporaneo, basterà scegliere una taglia leggermente più comoda per ottenere il fit rilassato e creare un risvolto netto e definito.
LifeShe
LifeShe
Jeans gamba larga scuro
55,00 EUR
Acquista su Amazon

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Jeans Jennifer Lopez Stili e TendenzeStar e Vip