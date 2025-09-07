I jeans con risvolto sono la tendenza denim di cui non potrai fare a meno in autunno

I jeans con risvolto sono la nuova tendenza da acquistare subito e mettere nell'armadio!

Versatili e originali, ma soprattutto perfetti da sfoggiare tutto l’anno, i jeans con risvolto sono la tendenza denim di cui avevamo bisogno. Si adattano a qualsiasi occasione e hanno già conquistato le celeb che non possono più farne a meno. I modelli a disposizione, d’altronde, sono davvero tantissimi, da quello ampio sulla gamba a quello straight fit, passando per il taglio boyfriend, con risvolto medio oppure altissimo!

I migliori jeans con risvolto da comprare subito

Partiamo da un modello basic di jeans con il risvolto che sta bene davvero a tutte. In tessuto elastico e con un lavaggio medio che si adatta ad ogni occasione, questi jeans sono comodissimi e al tempo stesso trendy. Consentono un’ottima vestibilità, abbracciando le forme ed esaltandole.

Non a caso questo modello ha su Amazon oltre 1500 recensioni: chi l’ha provato apprezza l’ottimo rapporto qualità prezzo e la morbidezza del tessuto che non stringe. Il risvolto è piuttosto alto e ben evidente, un dettaglio chic per rendere unico ogni tuo look. Il prezzo? Meno di 50 euro!

I baggy shorts hanno dominato il guardaroba estivo, riportando in auge jeans con un fit più morbido e rilassato. Ora è arrivato il momento di portare questa tendenza anche nei jeans autunnali. Quelli di Tomwell uniscono due trend: il risvolto e il fit comodissimo. Oltre ad essere trendy sono anche l’ideale per affrontare situazioni diverse, dagli impegni durante la giornata ad un’uscita con le amiche. Ti basterà cambiare gli accessori per trasformare il tuo look!

I jeans a zampa sono tornati di moda, direttamente dagli anni Settanta, e con il risvolto sono ancora più cool! Su Amazon li paghi solo 36 euro, con un fit e colori davvero favolosi. In stile retrò, slanciano la figura grazie alla vita alta, e consentono di mettere in risalto le tue scarpe grazie all’ampio risvolto. Un capo perfetto da sfoggiare in autunno che vedremo ovunque per tutta la stagione!

Non sei ancora sicura di indossare i jeans a zampa con risvolto? Allora prova un modello intermedio come quello proposto da Generic. Costa solo 47 euro ed è super casual con la possibilità di scegliere fra tre lavaggi diversi (chiaro – medio – scuro) in base alle tue esigenze.

Se sei in cerca di un jeans leggendario, che costituirà uno dei pezzi forte del tuo armadio, allora non puoi perderti questo modello firmato Lee. Gli High Rise sono a vita alta ed elasticizzati, ma soprattutto curati nei minimi dettagli grazie a tasche a punta, elementi metallici e l’iconicissima toppa con logo.

Come abbinare questi jeans con risvolto? Le possibilità sono davvero infinite e la prima scelta da fare è quella delle scarpe.

Dunque punta su mules o sneakers se sogni un look sporty chic oppure su mocassini chunky e stivali texani per un outfit più ricercato. In alternativa sperimenta con le ciabatte fluffy, super trendy in questa stagione. Largo spazio poi a blazer e maglioni over, t-shirt e giacche in tweed o cardigan per un allure bon ton.

