I baggy shorts sono il capo perfetto per valorizzare le gambe (e ora sono super di moda)

I baggy shorts sono il capo dell'estate, perfetti per rendere favolose le tue gambe e regalarti super comfort per tutto il giorno.

Il capo perfetto per valorizzare le gambe d’estate? Ovviamente i baggy shorts, molto più di semplici pantaloncini, ma un pezzo passepartout che non può mancare nell’armadio di fashioniste e non.

Il motivo? Regala freschezza quando le temperature si alzano, aiutandoti però a creare look alla moda e di stile. Si tratta infatti di shorts che non stringono le cosce, rendendo difficili i movimenti, ma ne seguono la linea naturale.

Quindi sono comodissimi e, da un punto di vista ottico, permettono anche di allungare le gambe. Puoi indossarli in città, quando fa caldissimo e cerchi un capo fresco, oppure al mare. Puoi sfoggiarli per un aperitivo o abbinarli in modo furbo per una serata con le amiche, giocando con gli accessori e le scarpe.

I migliori baggy shorts (anche scontati) da indossare sempre

I modelli a disposizione sono tantissimi e davvero per tutti i gusti. Su Amazon trovi un’ampia selezione per acquistare il capo giusto per te.

Ad esempio i baggy shorts in lino e cotone sono super di moda. Ti aiutano ad affrontare le giornate più calde sentendoti sempre fresca e a tuo agio. Sono eleganti per la sera e perfetti pure per il giorno. Sceglili in tonalità neutre, come l’azzurro chiaro, il beige o il bianco, semplici oppure con dettagli ricamati. Dopo averli indossati una volta diventeranno di diritto il tuo capo preferito!

Su Amazon trovi il modello blu pastello, leggerissimo, ad appena 7 euro. Leggerissimi e da usare per tutto il giorno senza dover fare i conti con sudore e caldo.

Baggy Shorts con ricamo Baggy shorts ricamati in vari colori

Perfetto pure il modello con ricami, disponibile in tantissimi colori, versatile e in tessuto traspirante. Si adatta ad ogni occasione ed è il capo perfetto da indossare da mattina a sera.

Baggy Shorts eleganti Baggy shorts con pinces eleganti

Sei in cerca di un modello più elegante da utilizzare in ufficio o per un incontro importante? Allora prova i baggy shorts strutturati ed eleganti da arricchire con una cinta per mettere in evidenza il punto vita. Cadono morbidissimi sulle gambe e slanciano, grazie anche alle pinces. Provare per credere!

Ma i preferiti delle star restano i baggy shorts in jeans. Larghi e cool, perfetti per creare un look street style da indossare ovunque. I più iconici sono firmati Levi’s e li trovi su Amazon (anche scontati) in lavaggi che vanno dal più chiaro al più scuro.

Baggy Shorts colorati Baggy shorts con motivi floreali

Hai voglia di osare? Allora prova i baggy shorts con disegni e colori super cool. Con effetto push up e morbidissimi, sono tutto ciò che ti serve per creare un look estivo favoloso! In più i motivi floreali fra cui scegliere sono davvero tantissimi, dalle margherite sino alle rose.

Offerta Baggy Shorts sportivi Baggy shorts con tasche e morbidi

Per gli amanti del look sporty, i baggy shorts si possono trovare anche in cotone. Per creare un look casual da indossare tutti i giorni con cannottiere a costine, top sportivi, camicie aperte o polo.

Ma i modelli cool non finiscono qui. Fra i più amati su Amazon c’è quello con le frange per affrontare una giornata in spiaggia, ma anche un aperitivo, sentendoti fresca e alla moda.

Infine chiudiamo la selezione dei baby shorts da non perdere con un modello che quest’anno ha conquistato gli influencers e le it-girls. Si tratta di baggy shorts che…sembrano una gonna! Freschissimi, colorati e perfetti per creare dei look stupendi, regalandoti la bellezza di una gonna con tutta la comodità di un pantaloncino!

Baggy Shorts a fiori Baggy shorts con motivo floreale

La versione mono-colore si può indossare (e abbinare) in qualsiasi situazione. Ma quella che ci ha fatto davvero impazzire è la versione con stampa fiorata! Un pezzo da non perdere per vivere appieno l’estate, sentendoti fresca, bellissima e alla moda.

Come indossare i baggy shorts

I baggy shorts sono super di tendenza e sono senza dubbio il capo più cool dell’estate. Sì, ma come indossarli? Dopo aver messo da parte i pantaloni skinny è arrivato il momento di tornare agli anni Novanta con tagli oversize e morbidi, che abbracciano il corpo (e le gambe) senza costringerle.

Forti di una vestibilità comfy e loose, i baggy shorts sono tutto ciò di cui avrai bisogno per affrontare la stagione calda sentendoti una vera it girl. Partiamo da un abbinamento classico che è quello dei baggy shorts con sneakers e una maglietta bianca con taglio cropped.

Puoi completare il look con un blazer oversize, se scegli di uscire la sera, e con delle sneakers in suede, super di tendenza. Il risultato sarà un originalissimo look in stile urbano e super pratico.

Adori i baggy short in jeans? Allora prova il look total denim. Da sfoggiare sia di giorno che di sera. Completalo con un paio di mules per regalare un tocco chic all’outfit e degli occhiali da sole con lenti grandi.

Se vuoi sentirti davvero rock, invece, prova i baggy shorts colorati abbinati ad un top mono colore e stivaletti con tacco a spillo. Il tocco finale? Una giacca di pelle very cool!

Il bello dei jeans baggy è che si abbinano davvero con tutto. Puoi indossarli, se vuoi, anche con delle t-shirt oversize, per un look like boyfriend. Abbinali a sandali nude per donare un po’ di eleganza e ad una borsa in paglia.

