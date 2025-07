Non solo al mare. Irina Shayk insegna che le scarpe da scoglio sono cool anche in città

Le scarpe da scoglio sono di tendenza (non solo al mare): i modelli più cool per seguire il trend lanciato da Irina Shayk.

IPA Irina Shayk primo piano

Le scarpe da scoglio sono di tendenza e a rilanciarle nell’Olimpo della moda ci ha pensato Irina Shaky, top model di fama mondiale, ma soprattutto it-girl e icona di stile. Comode come delle ballerine, ma stilose come delle sneakers, le scarpe da scoglio sono perfette da sfoggiare non solo al mare, per proteggere i piedi da sassi e scogli appuntiti, ma anche in città, per sentirsi comode e alla moda.

A confermare questa nuova moda è stata – come anticipato – proprio Irina Shaky, avvistata per le vie di New York con indosso un paio di scarpe da scoglio firmate Wilcor. La modella russa le ha abbinate ad una gonna lunga e un blazer destrutturato, completando tutto con accessori futuristici. Il risultato è un look originale e al tempo stesso comodissimo.

IPA

E guardando Irina aggirarsi per le vie della Grande Mela con le scarpe da scoglio viene voglia anche a noi di provare queste scarpe così comode e cool. Su Amazon si possono trovare numerosi modelli – tutti con tantissime recensioni – con colori di tendenza e materiali che garantiscono grandi performance, da abbinare come preferisci.

I prezzi sono super convenienti e queste scarpe ti permettono di creare – come ci insegna Irina – numerosi look. Puoi abbinarle, ad esempio, a long dress e chemisier oppure indossarli con i baggy shorts – capo di tendenza di questa estate 2025 – e un top mono colore.

Le migliori scarpe da scoglio per look perfetti

Partiamo da un paio di scarpe da scoglio amatissime su Amazon con oltre 2mila recensioni e un fit che conquista. Disponibili in tantissimi colori, hanno una calzata slip on e una tomaia traspirante che si asciuga rapidamente. La suola è super grip e sono semplicissimi sia da indossare che da togliere.

Offerta Scarpe da scoglio viola Scarpe da scoglio Saguaro

Puoi usarle per tantissime attività all’aria aperta, ma anche per creare dei look da città pratici e di tendenza, scegliendo fra numerosi colori a disposizione. Inoltre costano meno di 20 euro: un prezzo davvero conveniente!

Si indossano come calzini, sono morbidissime e flessibili pure le scarpe da scoglio di Dannto. Studiate per garantire la massima libertà di movimento, avvolgono il piede senza costringerlo. I colori a disposizione – dal verde menta al rosa – sono particolarmente interessanti per creare tanti look favolosi.

Flessibili e very chic anche le scarpe da scoglio in lycra ultra leggero e traspirante. Sono resistenti all’usura, ma soprattutto belle da vedere. Così tanto che puoi utilizzarle non solo al mare, ma anche per arricchire e completare i tuoi outfit.

Offerta Scarpe da scoglio colorate Scarpe da scoglio multicolor

Cerchi un modello colorato? Allora prova queste scarpe da scoglio multicolor con suola in gomma e tomaia in tessuto a rete elasticizzata. Chi le ha provate le definisce cool e versatili: l’ideale per look da spiaggia come da città.

Scarpe da scoglio trasparenti Scarpe da scoglio trasparenti e colorate

Infine se non hai paura di osare punta sulle scarpe da scoglio trasparenti. Sfoggiate da it-girl ed esperte di moda, sono l’accessorio che ti svolta il look, rendendolo davvero particolare. Provare per credere!

