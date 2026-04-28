Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages I Levi's jeans donna 501 sono in offerta su Amazon

C’è un motivo se la parola “iconico” viene usata così spesso nella moda, ma pochi capi meritano questo aggettivo tanto quanto i Levi’s 501. Se ti sei guardata intorno di recente passeggiando per strada, scrollando Instagram o sbirciando i look dello street style, avrai notato una cosa: il re del denim è tornato, prepotentemente, a dominare i nostri guardaroba.

Non stiamo parlando di una tendenza passeggera, ma di un grande e rassicurante ritorno alle origini. E se non ne hai ancora un paio nell’armadio (o se è arrivato il momento di rinnovarlo), ho una notizia che ti farà correre ad aprire il carrello: il modello a lavaggio chiaro è attualmente in super offerta su Amazon. Ecco perché questo è il momento esatto per farli tuoi.

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Levi’s 501, il segreto di un fit (davvero) universale

Il segreto del successo secolare del 501 risiede nella sua struttura impareggiabile: vita media (che abbraccia i fianchi nei punti giusti), chiusura a bottoni inconfondibile e una gamba dritta che slancia la figura senza costringerla.

È il jeans democratico per eccellenza: sta bene a tutte, si adatta alle forme del corpo modellandosi con l’uso e, lavaggio dopo lavaggio, diventa letteralmente tuo. Ma arriviamo al cuore della questione. Se i 501 classici blu scuro sono perfetti per l’inverno, la vera divisa della bella stagione è il lavaggio chiaro (light wash). E i pianeti dello shopping si sono allineati: proprio questa variante, solitamente la prima ad andare sold-out, si trova ora a un prezzo imperdibile su Amazon.

Acquistarli adesso in offerta è l’investimento più intelligente che tu possa fare per la tua capsule collection, per tre motivi fondamentali:

Il denim chiaro illumina istantaneamente ogni outfit, dando quel tocco effortless chic (ovvero lo stile senza sforzo) che cerchiamo disperatamente nelle giornate di sole.

illumina istantaneamente ogni outfit, dando quel tocco effortless chic (ovvero lo stile senza sforzo) che cerchiamo disperatamente nelle giornate di sole. Si abbina in modo sublime con i colori pastello, con i toni neutri (sabbia, bianco, beige) e fa risaltare al massimo i top dai colori accesi o le stampe floreali.

Il lavaggio chiaro sui 501 regala quell’allure anni ’90, un po’ vissuta e ribelle, che oggi è considerata il non plus ultra dello stile.

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3 modi per abbinare i tuoi nuovi 501 Light Wash

Hai approfittato dell’offerta su Amazon e il pacco è in arrivo. Come li indosserai? Ecco qualche ispirazione al volo:

Il look da weekend

T-shirt bianca essenziale, infilata leggermente dentro la cintura, sneakers chunky o le intramontabili Converse, e un trench coat leggero appoggiato sulle spalle. Semplice, pulito, perfetto.

Aperitivo chic

Sostituisci le sneakers con un paio di slingback o di sabot con tacco medio (le kitten heels sono perfette). Aggiungi un top in seta o un body strutturato e un blazer oversize. Il contrasto tra il jeans chiaro casual e i dettagli eleganti ti farà svoltare la serata.

Boho-Romantico

Abbinali a una blusa in sangallo bianco o una camicetta annodata in vita con maniche a palloncino. Completa con sandali flat in cuoio e una borsa in rafia.

Ricorda che le offerte su capi così iconici non durano mai a lungo. I Levi’s 501 non seguono le mode, le fanno. Approfittare dello sconto ora sul lavaggio chiaro significa assicurarsi il pezzo forte dei tuoi look per i mesi a venire, risparmiando.

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