È stato chiaro fin dall’inizio: il protagonista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non è solo lo sport, ma anche lo stile. Complici i social o la città che ospita i giochi invernali, gli sportivi una volta tolti scarponi e tuta da sci si rivelano icone di stile.

Se siete attenti alle ultime tendenze il nome Eileen Gu di sicuro vi sarà familiare. La fresca vincitrice della medaglia d’argento nello sci freestyle ha consolidato la sua carriera sulla neve e non solo. Fuori dalle piste da sci Eileen Gu è una delle modelle più ricercate tanto da essere diventata testimonial di maison di lusso come Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci e IWC. Se aggiungiamo che ha oltre 2,2 milioni di follower su Instagram va da sé che ogni outfit sfoggiato dalla modella e sportiva diventa il capo più ricercato.

Eileen Gu non ci ha deluso e ha fatto di nuovo centro, questa volta con un paio di stivali total black con il tacco che praticamente tutte vogliamo avere e che possiamo anche avere. Su Amazon ci sono modelli altrettanto belli e di qualità da inserire nell’outfit per avere un look da vera it-girl.

Gli stivali con tacco a spillo sono un grande classico

Gli stivali total black non sono tutti uguali, alcuni sono diventati un grande classico proprio come quelli a punta e con tacco a spillo. Un modello che – come potete vedere dai suoi post social – ha conquistato anche Eileen Gu e che potete avere nel vostro guardaroba senza spendere una fortuna. Gli stivali di Only con cerniera laterale sono alti fino al ginocchio, hanno una vestibilità aderente, ma allo stesso tempo molto comoda per muovervi liberamente.

Gli stivali neri con tacco quadrato sono comodissimi

Se fate parte di quelle che non rinunciano al tacco, ma sono anche alla ricerca di comodità il compromesso c’è: gli stivali con tacco quadrato. La suola antiscivolo combinata al tacco alto 8 centimetri, vi assicurano una calzatura elegante da poter indossare anche tutto il giorno perché comodissima e realizzata con materiali di qualità.

Per un look grintoso gli stivali con gambale arricciato

Gli stivali neri con il tacco sono versatili e adatti a ogni look, ma se volete dare un tocco grintoso al vostro outfit vi consigliamo di provare gli stivali con gambale arricciato. Il punto di forza di questo modello è che ha uno stile accattivante merito del gambale morbido. Oltre alla versione nera, ci sono altre nuance come il bianco o il celeste ideali per chi vuole sperimentare con il look.

I cuissard per un look femminile

È vero che gli stivali neri indossati da Eileen Gu sono alti fino al ginocchio, ma per rendere ancora più sensuale l’outfit un valido sostituto è il modello cuissard. Con il gambale alto oltre il ginocchio vi proteggono dal freddo senza tralasciare lo stile. Eleganti e adatti a ogni occasione, la forma affusolata del gambale realizzato in finta pelle scamosciata, unita al tacco da 10 centimetri, slancerà la silhouette e sarete super femminili.

Shark Lock Boots gli stivali di tendenza

Gli Shark Lock Boots o più semplicemente gli stivali con le ghette sono il modello di tendenza da alcune stagioni e anche questo inverno saranno tra i preferiti. A renderli così popolari è proprio il loro design con gambale ripiegato su sé stesso che va a nascondere il tacco grande e che può essere abbinato praticamente con tutto. Bellissimo con gonne corte così da mostrare lo stile unico del gambale, ma stanno bene anche con gonne lunghe e pantaloni skinny o leggings.

