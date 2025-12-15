Aderenti come un guanto da opera e, proprio come lo stesso, eleganti, gli stivali seconda pelle sono la calzatura più sofisticata della fredda stagione 2026. Quali modelli scegliere e come indossarli secondo le passerelle

Getty Images Chanel Fall-Winter 2025/26 fashion show

Tra le più accanite shoeaholics in circolazione vi è chi non riesce a rinunciare loro nemmeno d’estate, quando il sole cocente rende insopportabile indossare qualsiasi cosa: abbiamo davvero qualcosa di cui stupirci se durante la fredda stagione tutt’attorno non si vede portare altro che gli stivali?

Sull’onda della più nera nostalgia, la moda dell’inverno 2026 ha ritrascinato in auge due stili nettamente opposti tra loro: se da un lato sono i modelli slouchy a dominare, con i loro abbondanti gambali XXL risvoltati ad arte e le silhouette che ringraziano, dall’altro a riprendersi la fama che gli spetta di diritto sono i diretti corrispettivi aderenti.

Gli stivali aderenti sono tornati per l’inverno 2026: quelli su cui mettere le mani

Dopo anni e anni di robuste suole a carrarmato, ecco il primo vero freddo della stagione confermare un cambiamento significativo in fatto di stivali di tendenza: (più o meno) nuove silhouette stanno ora salendo alla ribalta, pronte a far capitolare convinte fashioniste e chi li indossa per pura necessità senza distinzione alcuna . Accanto ad ankle boots provvisti di borchie e cinghie, design arricciate anni Novanta ed intramontabili Ugg foderati in calda pelle di pecora, ad occupare un ruolo di spicco sono ora gli stivali aderenti.

Riconoscibili per un gambale più avvolgente, rigido e, se vogliamo, anche elegante, che va dalla caviglia fino al ginocchio, lasciando ben poco spazio tra il tessuto e il polpaccio, anch’essi costituiscono invero una nostra vecchia conoscenza.

Parliamo ancora una volta di una voga estrapolata dal passato, precisamente dalla scena fashion anni Sessanta, che si sta velocemente riaffermando nel panorama moda odierno in veste di calzatura più adatta a controbilanciare i volumi scultorei ed esasperati dei cappotti più popolari.

Come un modo, insomma, per aggiungere quel tocco di raffinatezza che serve alla tenuta invernale tipo. Le proposte avvistate in passerella sono attillate, sì, ma non si avventurano mai nel pericoloso territorio degli stivali a calzino, come appurato da Toteme, Chloé e Givenchy a tempo debito.

Piatte, dotate di mezzo tacco o appena un po’ più alto, spesso con una punta arrotondata o squadrata ma dai bordi smussati, mostravano nuances classiche come il nero e il marrone oppure ne esploravano di più insolite, come il rosso fuoco, il giallo pallido, il viola ed il verde.

Esemplari perfetti di stivali seconda pelle sono infatti stati al centro della collezione autunno-inverno 2025/26 del brand svedese, in cui morbidi gambali color crema, neri e grigi che si scambiavano quasi per collant spuntavano sulla silhouette delle modelle da sotto a lunghezze midi. Era lo stesso da Chloè, che però li ha rilanciati in lucida pelle giallo burro.

Dalla sua, Sarah Burton al suo debutto da Givenchy ha finito la maggior parte dei look con il medesimo concetto di stivale stretto ma in vinile nero, alto sino a metà polpaccio, apportando un accento sensuale a indumenti e soprabiti dall’impeccabile taglio sartoriale.

Miuccia Prada con Miu Miu ne ha invece presentato un modello ibrido, in grado di combinare i due stili attualmente preponderanti: come ciliegina sulla torta di ensemble d’ispirazione vintage, ai piedi delle top model spiccavano stivali al ginocchio viola o marroni che si stringevano il polpaccio mediante un cinturino, mentre il gambale aderiva alla gamba formando su sé stesso morbide pieghe.

Come abbinare gli stivali aderenti per la fredda stagione 2026, le fashion inspo

Le sfilate ospitano le stravaganze più azzardate per stessa definizione: ma come si abbinano gli stivali aderenti nella vita di tutti i giorni? Per quanto riguarda gli abbinamenti à la mode da replicare, la regola universale è quella di indossarli mantenendo il resto della mise più fluida, possibilmente oversize. Dai cappotti extra long alle gonne a trapezio, queste calzature di tendenza di gusto retrò regalano una preziosa base elegante e minimalista su cui costruire ogni look si desideri.

Da buona It-girl — dentro e fuori lo schermo — Lily Collins, direttamente dal set della quinta attesissima stagione di Emily in Paris, ci ha fornito una perfetta dimostrazione circa il come mettere in pratica il suggerimento citato poc’anzi: eccola aggirarsi con il suo solito charme per le strade di Parigi con addosso un bomber corto, dalla fantasia etnica bianca, nera, oro e argento, accostato a micro shorts bianchi e stivali stampati Max Mara.

Dall’alto del suo innato senso dello stile, invece, la stylist danese Emili Sindlev ne ha indossati di neri, in pelle e con tacco basso, sotto a gonna a pieghe nera, basco verde, maxi bag e altrettanto maxi giacca dal motivo mimetico. Un’idea casual e grintosa da cui attingere per le occasioni di tutti i giorni. Ma non è affatto questo il solo volto delle scarpe in questione.

Un’alternativa ben più raffinata, al contrario, per indossare gli stivali seconda pelle nelle evenienze più formali è quello di farlo in total look: come si è visto su numerosissime passerelle negli ultimi tempi e anche da Louboutin, infatti, accordare la tonalità — e molto spesso persino la texture — di capi e calzature restituisce un’estetica piuttosto chic e ricercata.

Una fashion inspo perfetta per Natale 2025, ad esempio, potrebbe essere proprio quella di scegliere entrambi in rosso fiammante e di sovrapporvi in ultimo un lungo cappotto scuro a contrasto. L’effetto wow è assicurato, e la comodità necessaria ad affrontare più o meno indenni interminabili successioni di pranzi e cene, con essa, anche.

Dal momento in cui si parla di ispirazione Sixties, del resto, non si possono allora escludere outfit che incarnino la stessa decade. All’interno della collezione autunno-inverno 2025/26 di Chanel, poco casualmente, svariate tipologie di stivali aderenti (decorati da fiocchi di raso ton sur ton oppure con tacco-scultura e punta a contrasto) incontravano il fascino di coordinati ed abitini in tweed dai ricami preziosi ed il trionfo di perle.

E tu, quale volto di questi nostalgici stivali di tendenza preferisci?

