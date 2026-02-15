Gli stivali belted sono la nostra ossessione fashion per la fredda stagione 2026: quali acquistare

In perfetto equilibrio tra militare e urbano, stile boho e grinta rock, i betled boots stanno conquistando l'universo calzature dell'inverno 2026: i modelli su cui mettere le mani

Getty Images Antonio Marras fashion show 2025/26

No, non è ancora il momento del ritorno all’essenzialità: ce lo aveva anticipato Pinterest Predicts 2026 ed ora il massimalismo citato è una realtà tangibile, sotto gli occhi di tutti. Se sul fronte abbigliamento spopolano il glamour esagerato, in chiave anni Ottanta, gli inserti in faux fur, gli accessori vistosi e le fantasie più bizzarre, spesso e volentieri persino sfoderate l’una di fianco all’altra, nell’universo delle calzature c’è un dettaglio a farla da padrone.

Stiamo parlando del cinturino, che è tornato a far capitolare tutte con la moda invernale. Dopo anni di pellami lisci e linee pulite, gli stivali belted si stanno proponendo come il volto più riconoscibile dell’inverno 2026. Ed è un volto particolarmente rock.

Tutti gli stivali belted che dovresti avere nel guardaroba dell’inverno 2026

Il nome è prettamente tecnico, l’effetto (visivo) istantaneo: basta appena sentirlo pronunciare che subito compare alla mente quel tipico nastro di pelle, completo di fibbia, ad interrompere e definire la silhouette dello stivale in questione.

In ogni forma, larghezza e materiale, i belted boots hanno letteralmente conquistato le passerelle di stagione, con l’iconico cinturino che li titola proposto dai designer in mille e una varianti: se da Miu Miu era sopraelevato, singolo, posizionato ad altezza ginocchio come una cintura di sicurezza, da Alexander McQueen era quasi una scultura di metallo, enfatizzata da punte acuminate e gambali rigidi.

Da Dolce&Gabbana, Hermès, Louis Vuitton e Sacai, invece, lo abbiamo visto adattarsi a volumi più morbidi e segnare la gamba senza costringerla. Parliamo di un elemento che non è solo decorativo, ma che inevitabilmente riporta al gesto dell’allacciare, al concetto di chiusura, proprio in un momento in cui la scena della moda sta rileggendo la funzionalità come estetica.

Sottile o maxi, con fibbia dorata, argentata o ton sur ton, posta vicino al collo del piede oppure lungo il gambale della calzatura poco importa, l’importante è che ci sia: restituendo luce e grintosa eleganza questa cruciale cinghietta può essere singola, quel dettaglio minimalista che fa la differenza, ma persino doppia o tripla, per un effetto più deciso e dal non so che di grunge. Non un semplice ornamento, oltretutto, anche perché fa le veci di un plus che può servire ad adattare la calzata del gambale — più aderente o meno — a seconda della propria corporatura o di cosa si sta indossando.

L’immaginario che gli stivali belted evocano è duplice: sia militare che urbano, un filo boho chic, ma sempre ultra glamour. Il cinturino rimanda alla bardatura, all’equipaggiamento e all’idea di disciplina formale, fra l’altro in una stagione in cui si sta assistendo al ritorno della cintura come accessorio trasversale (da far vedere, non soltanto funzionale) mentre stringe la vita di cappotti e blazer o rende riconoscibili le It Bags del momento.

Accostati a volumi asciutti e linee pulite, sotto ad abiti ampi o gonne midi ma anche corte, questi sono favoriti dalle fashion addicted in nero ma le sfumature calde come il cuoio ed il cioccolato restano senza dubbio le più originali. Insomma, abbiamo davvero un valido motivo per non amarli? Pare di no, ed è esattamente per questo che abbiamo raggruppato per te alcuni must-have con cui rimpolpare la wishlist. Buono shopping!

Steve Madden Stivale EASTERN BLACK Belted boots alti e neri con tacco comodo

Steve Madden Rocky Stivali belted ad altezza ginocchio

Patrizia Pepe tronchetti in pelle Stivali belted bassi in vera pelle

Nero Giardini I514714D Stivali belted alti marroni in vera pelle

Peiaclkde stivali medi con cinghe Belted boots color cioccolato con tacco basso

Agiyenna stivali suede Belted boots alti marroni in suede

