Freddo non ti temo. 15 capi termici, tra legging, maglie e collant, da indossare da mattina a sera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I migliori capi termici da comprare online

Il freddo è ormai alle porte ed è arrivato il momento di acquistare i capi termici, perfetti per creare look alla moda, proteggendosi al tempo stesso dalle basse temperature.

In più con il codice LUCKY11 ricevi 11 euro di sconto sull’ordine, senza la necessità di un importo minimo richiesto. Non solo: trovi anche tantissimi prodotti a meno di 1 euro, con prezzi mini super convenienti.

Scopri tutti i prodotti su Amazon Haul e approfitta della promozione!

Indice Maglie

Leggings

Collant

Maglie

Desideri un colore che accenda il tuo inverno, aiutandoti a brillare? Punta sul giallo, acquistando ad un prezzo super conveniente questa maglia termica a collo alto. Leggerissima, ma calda, è perfetta da sfoggiare nella stagione fredda.

Maglia termica gialla Maglia termica a collo alto. Prezzo: 4,09 euro

Elasticizzata e slim fit, questa maglia termica ti tiene caldo consentendoti di non rinunciare allo stile. A maniche lunghe, ha uno scollo rotondo e un taglio che ti permette di abbinarla a jeans e gonne.

Maglia termica elasticizzata Maglia termica slim fit. Prezzo: 3,50 euro

Con meno di 7 euro ti porti a casa una maglia termica nel colore più cool del momento: il verde smeraldo. Foderata in pile e a maniche lunghe, è ottima per creare look favolosi proteggendosi dal freddo.

Maglia termica verde smeraldo Maglia termica a maniche lunghe. Prezzo: 6,38 euro

Basic e in colori perfetti per l’inverno e l’autunno, questa maglia termica si può usare sia da sola che come biancheria intima sotto camice o maglioni, ma anche vestiti, per tenerti caldo quando fuori fa particolarmente freddo.

Maglia termica basic Maglia termica a lupetto. Prezzo: 5,27 euro

Girocollo e foderata in pile, la maglia termica perfetta è aderente e si può utilizzare sia per uscire che per fare sport all’aperto, adattandosi alle esigenze.

Leggings

A vita alta o a vita bassa, con cuciture a vista frontali oppure con le tasche, i leggings termici sono un capo perfetto per affrontare l’inverno e si possono acquistare in tantissime versioni. Ad esempio rosso vino costano solo 5,87 euro e sono favolosi!

Termici e a vita bassa, i leggings possono diventare gli alleati perfetti per fare sport, ma anche per creare favolosi look, abbinandoli a sneakers o camperos.

Leggings termici a vita bassa Leggings termici neri a vita bassa. Prezzo: 3,22 euro

Sono adorabili anche nella versione a vita alta, da utilizzare sia a casa che fuori, comodissimi e caldi durante il lungo inverno.

Troviamo poi a meno di 6 euro la versione foderata in pile per un caldo extra, da utilizzare pure se vuoi trascorrere una giornata sulla neve e per fare trekking.

Infine non perdere la versione con le tasche, per portare con te anche lo smartphone o le chiavi di casa senza rischiare di perderle.

Collant

Foderati in pile a vita alta, i collant termici sono l’ideale per sfoggiare vestitini e gonne anche d’inverno. Nella versione traslucida, ad esempio, costano meno di 5 euro.

Collant termici Collant termici traslucidi. Prezzo: 4,26 euro

Desideri una versione trasparente, ma calda? Allora prova quelli che costano 3,50 euro: caldi, spessi e alla moda.

Collant termici trasparenti Collant termici vari colori trasparenti. Prezzo: 3,50 euro

In più se scegli di acquistare il pack da due collant lo paghi solamente 6,44 euro.

Vuoi spendere ancora di meno? Su Amazon Haul trovi collant termici anche a meno di 1 euro! Il modello perlato ispessito costa 0,23 euro. Mentre la versione calzamaglia color carne solamente 1,71 euro.

Collant termici color carne Collant termici caldi e color carne. Prezzo: 1,71 euro

Risparmia ancora di più su moda, casa, bellezza e altro ancora. Hai il 5% di sconto su ordini superiori a 30 euro e il 10% di sconto su ordini superiori a 50 euro. Inoltre Amazon Haul offre la consegna gratuita su ordini superiori a 15 euro.

Approfittane subito!