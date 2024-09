Bella Hadid ri-lancia la giacca bomber. Ed è già la tendenza dell’autunno

Direttamente dalla Paris Fashion Week, la top model ci sta già influenzando con un nuovo must have da avere nell'armadio per la stagione fredda

Fonte: GettyImages Bella Hadid detta tendenza con il suo bomber oversize a Parigi!

Bella Hadid, regina delle passerelle di tutto il mondo con la sua camminata da gazzella e il suo sguardo da gatta, ci ha sorpresi di nuovo. Tutti si aspettavano vederla uscire dal suo hotel parigino con uno stile da vera scozzese (con addosso una countryside jacket, uno di quei fin già fin troppo visti modelli simil Barbour), in linea con la tendenza attuale, invece ci eravamo dimenticati che lei la moda non la segue, la detta.

Ed eccola invece aggirarsi per le strade di Parigi vestita a strati con un bomber oversize in pelle nera di Saint Laurent, pantaloni gessati a gamba larga, cintura e borsa a secchiello dello stesso brand abbinati ad un top con scollatura profonda. Ed ecco che, in un attimo, la giacca bomber ha ri-conquistato i nostri cuori.

In realtà si tratta di un capospalla che, oltre ad essere molto cool, è anche estremamente versatile, caldo e comodo, motivo per cui potrebbe rivelarsi un acquisto tattico in viste delle temperature destinate a scendere sempre più. L’ispirazione arriva dai brand più di tendenza come The Attico, The Frankie Shop, The Raw o Tibi, ma noi abbiamo scovato tante alternative low cost e per tutte le tasche. Vediamo la selezione!

Bomber oversize in vera pelle

Lo abbiamo potuto osservare negli ultimi anni e quest’anno non sarà da meno: la vera pelle è tornata! Sebbene oggi esistano tante alternative in vegan leather, il fascino e la longevità della pelle non ha (ancora) eguali. Potete trovare tante alternative nel vintage, facendo così una scelta sostenibile e circolare, oppure potete optare per un modello davvero simile a quello indossato da Bella come questo di Infinity. Si tratta di un bomber oversize in morbida nappa di pecora invecchiata foderato in raso e con tasca interna rifinita in pelle; l’orlo e i polsini in maglia a costine riparano dal vento e dal freddo rigido. Sicuramente un acquisto di tendenza e che, come ogni capo in vera pelle, vi durerà nell’armadio per tantissimi anni (ed, anzi, una volta invecchiato sarà ancora più cool!).

Infinity Bomber oversize nappa morbida

Vuoi un’alternativa più elegante e adatta anche ad outfit più formali? Non è detto che oversize sia per forza sinonimo di un look extra sportivo, anzi.

Questo bellissimo modello in vera pelle è perfetto per aggiungere uno stile chic ma rilassato, proprio come ha scelto Gigi Hadid abbinandolo ad una gonna a sirena e un crop top a costine.

Bexhide Bomber oversize chic

Nell’oversize c’è la massima inclusività in termini di taglie ma qui trovi anche un modello in vera pelle di agnello morbidissimo e di alta qualità con fodera in viscosa, specifico per taglie curvy. Il modello è infatti disponibile fino alla 4XL!

LP-FACON Bomber oversize curvy

Bomber oversize in ecopelle

Per molti la scelta della pelle vegana (o ecopelle) è una scelta etica, per altri è un modo per ottenere lo stesso effetto di un capo in pelle ma spendendo decisamente meno. Qualunque sia il motivo, oggi esistono tante alternative in finta pelle molto interessanti e a prezzi accessibili. Ad esempio, il bomber oversize di Orandesigne dal taglio vintage è realizzato in pelle sintetica di alta qualità, morbide e liscia al tatto. Perfetto per rendere più contemporaneo un outfit basico oppure per sdrammatizzare un abitino da sera. Qui è come lo porta l’influencer Giulia Valentina: bomber in ecopelle oversize effetto coccodrillo, gambe in vista e anfibi!

Divertiti ad abbinarlo con outfit diversi, diventerà il tuo capospalla passe-partout!

Orandesigne Bomber oversize in ecopelle retrò

Disponibile anche in versione cropped in tantissimi colori.

Orandesigne Bomber oversize in ecopelle retrò cropped

Se vi sentite davvero cool o semplicemente volete un’alternativa ai modelli in ecopelle classici, potete optare anche per un modello invecchiato con coulisse e bottoni a vista, disponibile nei colori nero, caffè, cachi.

Generic Bomber oversize in ecopelle invecchiato

Non sottovalutare il potere dell’effetto pelle nel color caffè! Copia il look di Valentina Ferragni per uno stile effortless chic dai toni caldi, da abbinare anche ad altri capi in pelle come ha fatto la bella sorella della influencer Chiara Ferragni scegliendo una gonna in pelle verde e stivali sempre in pelle marrone tono su tono.

Bomber oversize in raso

Il bomber oversize in raso è una scelta furba che è in grado di unire il mondo dello streetwear che ha rubato la giacca ad un giocatore di Baseball (vedi il colletto a costine e i polsini larghi) e l’eleganza del raso che conferisce subito femminilità ed eleganza ad ogni capo. Inoltre è leggermente imbottito, perfetto per le mezze stagioni!

Urban Classics Bomber oversize in raso

Lo stesso modello è disponibile anche in versione corta ed è ideale per le figure più minute o petitè in quanto contribuisce a dare slancio alla figura ed enfatizza il punto vita.

Urban Classics Bomber oversize in raso corto

Lo stile che potrai ottenere è molto simile a questo e potrai sbizzarirti con abbinamenti anche più inusuali per poter giocare con tutte le tue personalità.

Bomber oversize trapuntato

I capospalla trapuntati sono uno dei pochi stili che non passano mai di moda. Sarà il richiamo dello stile Chanel? Chissà.

In versione oversize, sicuramente risulterà attualissimo e perfetto su ogni outfit. Questo modello di Urban Classic ha una elaborata trapuntatura a rombi nella parte esterna in nylon resistente ed è leggermente imbottito. Un punto in più per la fodera a contrasto e la scelta di colori neutri come il bianco, il beige e il cachi.

Offerta Urban Classics Bomber oversize trapuntato

Bomber oversize effetto lana

Se ti sembra di averlo già visto, allora significa che hai ottima memoria! Questo modello è andato virale su TikTok e si è guadagnato grande popolarità, diventando un vero must have.

Si tratta di un’alternativa ai classici bomber oversize visti fino ad ora perché molto più elegante e basico, ma non per questo meno contemporaneo, anzi!

Solo una regola dovrai rispettare: sceglilo in colori neutri, come ad esempio il grigio o il panna.

Weiting Bomber oversize effetto lana

