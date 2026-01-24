Dal passato con furore, il blouson di pelle è tornato per restare ed è tra i capispalla cult dell'inverno 2026. Lo sa bene Bella Hadid, che è stata pizzicata a New York con un modello all'ultimo grido: tutte le valide alternative che scalpitano per entrare nel tuo armadio

IPA Bella Hadid

Non si parla che di lei e, vi è da dirlo, ce lo aspettavamo: Bella Hadid ha appena debuttato come attrice in una clamorosa serie tv dalle tinte horror, The Beauty, targata Disney+, decisa a mostrarci il lato oscuro — e letale — della bellezza.

Inutile dire come, attualmente, ogni sua minima mossa sia tenuta sotto stretta osservazione. Specie se riguardante il mondo del fashion: eccola infatti paparazzata per le strade della Grande Mela, precisamente in quel di Soho, mentre tranquillamente si reca a fare colazione in compagnia di alcuni amici. Cosa c’è di speciale? Nulla, a dire il vero, tolto l’oggetto del desiderio dell’inverno 2026 adagiato sulle sue spalle, si intende: ad aver inferto il decisivo colpo al cuore alle fashion addicted di tutto il pianeta, da tempo in preda ad un’affannosa ricerca, è stato il bomber in pelle marrone cioccolato della supermodella. Dove trovarlo? Te lo sveliamo immediatamente.

Bella Hadid, dove trovare il suo bomber in pelle marrone e conquistare così il panorama streetwear

Si sa, chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire: è su per giù questo il messaggio di The Beauty, nuovissima serie FX concepita dalla mente di Ryan Murphy e disponibile su Disney+ dal 22 gennaio.

Al centro del thriller in equilibrio precario tra fantascienza e body horror, proprio come un anno fa era successo per The Substance, con Demi Moore, c’è il tema sempreverde della bellezza vista attraverso la lente della (malata) collettività.

Tutto ruota ancora una volta attorno ad un misterioso farmaco, un elisir di perfezione ed eterna giovinezza che ha più le sembianze di un virus, uno che trasforma chi lo assume in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze a dir poco agghiaccianti. Lo sfacelo si riversa prima sul mondo della moda, quando alcune top model di fama internazionale prendono a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti, e poi velocemente sul resto del mondo.

A prestare il volto ad una di loro è Bella Hadid in persona, e chi meglio di lei, quasi irriconoscibile sullo schermo. Ebbene, alla sua versione mutata e altamente pericolosa, insanguinata e con tanto di bleached brows e smokey eyes colato, noi preferiamo di gran lunga quella da trendsetter.

IPA

Eccola pizzicata a New York con addosso uno dei capispalla più cool di stagione: il bomber in pelle. No, non nella classica variante nera, ma color cioccolato. E c’era da aspettarselo: “Giacche di pelle? Mi sembra sempre di non averne mai abbastanza” aveva ammesso lei qualche tempo fa, e non si è certo smentita.

Nell’ambito del fashion in particolare, lo sappiamo, il passato non è mai davvero passato: come conseguenza diretta del ritorno delle tante estetiche vintage, dal sapore anni Settanta reinterpretato con leggerezza, abbiamo visto risorgere anche il blouson. Rigorosamente oversize, popolare anche in suede, ancor meglio se ad effetto used e maschile quanto basta, un altro pezzo cult della storia è tornato per restare.

Si dice che la variante marrone abbia qualcosa in più del suo corrispettivo neutro, un non so che di più morbido e vissuto, e che si amalgami meglio ai colori di stagione applicando un’aura d’eleganza spontanea e rilassata al look. A seconda di come lo si abbina può inoltre risultare sporty, rétro o persino romantico. Insomma, non abbiamo una valida ragione per non amarlo.

Quello scelto dalla top model è di Saint Laurent, realizzato in pelle di agnello, ma non è stato affatto difficile scovarne alcune valide alternative, senza dubbio più accessibili, che ti lasciamo di seguito. Non ci resta che augurarti buono shopping!

Zara

Trovi qui questo bomber in vera pelle marrone cioccolato di Zara

Zara

Acquista a questo link il bomber in finta pelle marrone di Zara

Amazon

Puoi trovare su Amazon questo bomber in pelle marrone effetto vintage

Amazon

È su Amazon questo bomber in pelle cioccolato

Amazon

Compra su Amazon questo bomber marrone in ecopelle

