Le sopracciglia ci sono, ma non si vedono: da Lady Gaga a Miley Cyrus, impazzano le bleached brows

Attenzione: avvistate (per quanto possibile) sopracciglia extra pallide sui più importanti red carpet del periodo e nei front row delle sfilate: in gergo tecnico sono dette bleached brows, in riferimento al termine inglese “to bleach”, candeggiare, e sembra vertere proprio su di esse l’ultima grande ossessione delle celebrities. Dopo essere state protagoniste di alcuni recenti epici cambi look, che le sopracciglia decolorate siano tornate - e per restare - nel tentativo di spodestare le arcate folte e selvagge in auge nell’ultimo decennio è oramai chiaro, addirittura chiarissimo, esattamente come loro. Ciò che ancora non sappiamo è se questa sia una duratura storia d’amore oppure, e sono in molti a sperarlo, soltanto una passione passeggera. Come è iniziato tutto questo? Vediamolo.