Ormai è un dato di fatto: la giacca oversize di Diletta Leotta è il capo da acquistare e da sfoggiare sempre.

IPA La giacca di jeans oversize da copiare a Diletta Leotta

La giacca di jeans oversize è il capo furbo che ti aiuta a svoltare qualsiasi outfit da quello più sportivo a quello chic, regalando quel tocco in più che cambia tutto. La conduttrice sportiva non perde occasione per sfoggiare outfit favolosi su Instagram, fornendo anche tantissimi suggerimenti sui trend della stagione.

Archiviati i mini dress e i pantaloncini, è arrivato il momento di indossare i capispalla, dal blazer a…la giacca di jeans. Versatile e very cool, è il pezzo giusto da mettere nell’armadio, per affrontare l’autunno, una stagione in cui il sole c’è ancora e le temperature variano in continuazione.

Negli scatti pubblicati su Instagram, Diletta Leotta si diverte al museo dei bambini insieme alla figlia Aria, nata dal legame con Loris Karius. Mamma e figlia giocano e scoprono insieme le tante attività, svelando un look perfetto per la stagione. Diletta infatti indossa una semplice canotta nera con dei pantaloni morbidi dello stesso colore. A dare un twist in più all’outfit è senza dubbio la giacca di jeans, che la Leotta ha scelto rigorosamente oversize, per sentirsi libera nei movimenti.

L’imperativo? Copiare il suo look, scovando le migliori giacche di jeans oversize…ovviamente su Amazon dove i prezzi sono low cost e la qualità massima.

Le migliori giacche di jeans oversize per copiare Diletta Leotta

Partiamo dalla giacca di jeans più amata di Amazon e super recensita. Stiamo parlando di quella di Beskie. Tanto semplice quanto versatile, ha un taglio oversize, maniche extralong per un look che non passa inosservato.

Giacca di jeans oversize Beskie Giacca di jeans chiara con maniche lunghe oversize

Più strutturata la giacca di jeans di Sukany, caratterizzata da polsini con bottoni e tasche sia sul petto che laterali e interne. Il denim è invecchiato con un lavaggio ad hoc che lo rende perfetto da abbinare a crop top e leggings, ma anche tute o jeans.

Offerta Giacca di jeans oversize Sukany Giacca di jeans con colletto rovesciato

Se cerchi una giacca di jeans che sia perfetta da indossare anche in caso di pioggia, punta su quella con cappuccio di LifeShe. Il cappuccio si può rimuovere in base alle necessità e dà l’illusione che sotto la giacca ci sia una felpa, il modo giusto per rendere ancora più cool il tuo look, copiando quello delle celeb.

Chi l’ha detto che la giacca di jeans deve essere solo di un colore, quella di Vetinee è disponibile in tantissime tonalità diverse, una più bella dell’altra. Dal rosso al marrone, passando per il bianco, hai solo l’imbarazzo della scelta. La scollatura è semplice, le maniche con polsini sul bottone un dettaglio irresistibile, mentre l’orlo particolare completa un capo da usare in tutte le stagioni.

Cerchi una giacca di jeans che sia particolare e diversa dal solito? Allora scegli un modello con decorazioni e inserti. Quella di Huitailang è decorata con ali, piume e catenelle ed è davvero favolosa! Un pezzo unico da mettere nell’armadio e da sfoggiare quando vuoi davvero rendere straordinario il tuo outfit, sentendoti originale.

