Valentina Ferragni, il look al matrimonio di Veronica Ferraro ispirato a un famoso film

Fonte: IPA Valentina Ferragni

Il matrimonio di Veronica Ferraro, che si è svolto il 12 settembre a Santa Maria Hoé, in provincia di Lecco, a Villa Semenza, ha visto la presenza di molti vip, dall’amica del cuore Chiara Ferragni a grandi cantanti italiani come Annalisa, Emma e Tananai.

Il clan Ferragni era presente al completo: oltre a Chiara c’erano Valentina e il fidanzato, Francesca e il marito e l’onnipresente mamma Marina Di Guardo. E tutte si sono date da fare a fotografare ogni angolo della location, ogni momento dell’evento. Non sono mancati scatti degli outfit, tutti in stile minimal, in raso o seta, splendidi slip dress che s’intonavano alla ricca architettura floreale.

Il vestito di Valentina Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro: l’ispirazione

Meno lineare il look di Valentina Ferragni, che per il matrimonio dell’amica ha scelto il giallo e, come ha spiegato lei stessa nelle Stories, si è ispirata a un famoso film dei primi 2000 e un abito altrettanto iconico: Come farsi lasciare in 10 giorni.

Impossibile dimenticare lo splendido yellow dress indossato da Andy Anderson – Kate Hudson alla festa aziendale alla fine del film: un abito sottoveste giallo, lucido e lineare, impreziosito dai diamanti pubblicizzati da Benjamin, il personaggio interpretato da Matthew McConaughey.

Valentina Ferragni ha optato per un abito della stessa tonalità delicata di giallo, con le spalline incrociate sul retro che mostravano la schiena e un tessuto diverso da quello dell’abito del film, velato e trasparente. La gonna, in particolare, dava un netto effetto “più vedo che non vedo”. In più si è aggiunta una costellazione di paillettes di media grandezza, a dare un tocco forse più ricercato e lussuoso. Il design dell’abito però era simile a quello delle sorelle, con una scollatura profonda e una gonna dritta, lunga.

La minore delle Ferragni lo ha abbinato con un hairstyle morbido, raccolto con due ciuffi che ricadevano sulla fronte, con un trucco illuminante e un paio di sandali dal tacco alto. La sera, come raccontato da diversi invitati, la temperatura è scesa di schianto a poco più di 10 gradi. È probabile che Valentina, dopo le foto, abbia indossato una giacca per coprirsi. L’outfit era sensuale ma anche molto poco coprente.

L’abito giallo di Kate Hudson in Come farsi lasciare in 10 giorni

Tra i commenti alle foto su Instagram qualcuno ha fatto notare a Valentina Ferragni che l’abito giallo era molto simile a quello di Andy Anderson alla fine della commedia romantica cult. E Valentina non ha potuto fare altro che confermare.

Il famoso vestito giallo è stato disegnato da Carolina Herrera e scelto per Kate Hudson, che lo valorizzava al massimo, dalla costumista Karen Patch. È uno degli abiti passati alla storia, uno dei più copiati, imitati e ricreati, che ha rilanciato la moda degli abiti-lingerie.

Sono tanti gli stylist che si sono ispirati a questo abito per vestire le star, come quello di Sabrina Carpenter che ha optato per una versione di un giallo più zafferano e con un arricchimento di brillantini. Il suo post è stato commentato da Kate Hudson.

Il giallo è un colore che sta bene a (quasi) tutti, ricorda la freschezza del sole, dell’estate, dei narcisi. E a un matrimonio è sempre una scelta azzeccata.