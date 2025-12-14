Il pantalone gessato di Belen è il capo chic che cercavamo per l’inverno

Stanno bene con tutto, sono chic e sono il cpo che ci svolta il guardaroba: quali modelli provare e come abbinarli

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato:

IPA
Belen rilancia i pantaloni gessati: come copiarla

I pantaloni gessati sono un capo ultra-chic: si possono abbinare a una camicia e a un maglione, magari aggiungendo un paio di scarpe eleganti. Oppure si possono sfoggiare con delle sneakers cool e felpa, per renderli più sportivi. Ma una cosa è certa: con un capo così versatile e alla moda non si sbaglia mai.

E si ottiene un effetto eleganza che è l’ideale per le occasioni più speciali. Quindi se li abbiamo è il momento di tirarli fuori dall’armadio per sfoggiarli da mattina a sera. Proprio come ha fatto Belen che in un post Instagram ci ha mostrato l’accoppiata perfetta: maglioncino a girocollo e pantalone. Tutto minimal e super chic.

Ma come copiarla? Ecco qualche dritta.

Belen: il pantalone gessato è il capo di tendenza dell’inverno

Facile da abbinare, perfetto con scarpe basse o alte, adatto dalla mattina alla sera: il pantalone gessato, in tutte le sue sfumature di colore, è il capo di cui abbiamo bisogno nel nostro armadio. Belen, in un post condiviso sul suo profilo, lo ha sfoggiato grigio e lo ha abbinato alla perfezione. Scarpa nera, maglione di una nuance leggermente diversa e borsa da portare a mano. Favolosa e chic con pochissimi tocchi e senza nessuno sforzo. Con questi modelli la possiamo copiare anche noi.

Pantaloni gessati Vero Moda

Super comodi, con un tocco sportivo, ma capaci di essere eleganti se indossati con capi che li valorizzano: i pantaloni gessati di Vero Moda hanno alcune caratteristiche che li rendono davvero perfetti e versatili. Ad esempio, la comodità che ci offrono la coulisse in vita, le tasche e anche il fit che segue le forme del corpo. E possiamo abbinarli a scarpe eleganti, ma anche sportive. Oltre a un maglione a collo alto.

Pantaloni gessati Vero Moda
Pantaloni eleganti e con coulisse in vita
39,99 EUR −10% 35,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Pantaloni gessati di Goldenpoint

Il taglio dei pantaloni gessati dei Goldenpoint è dritto e regolare, risultano morbidi sulla gamba e non stringono. Tra gli altri aspetti che li rendono confortevoli vi sono la vita con elastico, le tasche laterali, la morbidezza del tessuto che è anche resistente. Li possiamo indossare con mocassini: un’abbinata super elegante.

Pantaloni gessati di Goldenpoint
In tessuto morbido e resistente
44,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Pantalone morbido di Goldenpoint

Sempre di Goldenpoint il modello morbido, con una vestibilità comoda e che presenta una gamba ampia e dritta. La vita ha un comodo elastico sul retro e poi ci sono i passanti per la cintura, mentre la chiusura è con bottone e zip a scomparsa. Con un bel maglione e una scarpa cool fanno il loro figurone.

Pantalone morbido di Goldenpoint
Gessati, con una vestibilità comoda
49,95 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Pantaloni gessati di Yexpine

Hanno una vestibilità comoda anche i pantaloni gessati di Yexpine, che presentano una vita alta e un fit che risulta molto comodo. Questo modello ha le tasche oblique e quelle posteriori, oltre a una cerniera. Da provare con una giacca elegante.

Pantaloni gessati di Yexpine
Con vita alta e design molto comodo
39,85 EUR
Acquista su Amazon

Pantaloni gessati Pieces

Super alla moda il modello di Pieces. Le sue caratteristiche? Vita alta, cerniera nascosta sul lato, comode tasche. Per sentirsi a proprio agio senza rinunciare allo stile, magari per un look da sera con top e tacco alto.

Pantaloni gessati di Pieces
Hanno la vita alta e una cerniera nascosta sul lato
39,99 EUR −21% 31,41 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

