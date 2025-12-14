Stanno bene con tutto, sono chic e sono il cpo che ci svolta il guardaroba: quali modelli provare e come abbinarli

IPA Belen rilancia i pantaloni gessati: come copiarla

I pantaloni gessati sono un capo ultra-chic: si possono abbinare a una camicia e a un maglione, magari aggiungendo un paio di scarpe eleganti. Oppure si possono sfoggiare con delle sneakers cool e felpa, per renderli più sportivi. Ma una cosa è certa: con un capo così versatile e alla moda non si sbaglia mai.

E si ottiene un effetto eleganza che è l’ideale per le occasioni più speciali. Quindi se li abbiamo è il momento di tirarli fuori dall’armadio per sfoggiarli da mattina a sera. Proprio come ha fatto Belen che in un post Instagram ci ha mostrato l’accoppiata perfetta: maglioncino a girocollo e pantalone. Tutto minimal e super chic.

Ma come copiarla? Ecco qualche dritta.

Belen: il pantalone gessato è il capo di tendenza dell’inverno

Facile da abbinare, perfetto con scarpe basse o alte, adatto dalla mattina alla sera: il pantalone gessato, in tutte le sue sfumature di colore, è il capo di cui abbiamo bisogno nel nostro armadio. Belen, in un post condiviso sul suo profilo, lo ha sfoggiato grigio e lo ha abbinato alla perfezione. Scarpa nera, maglione di una nuance leggermente diversa e borsa da portare a mano. Favolosa e chic con pochissimi tocchi e senza nessuno sforzo. Con questi modelli la possiamo copiare anche noi.

Pantaloni gessati Vero Moda

Super comodi, con un tocco sportivo, ma capaci di essere eleganti se indossati con capi che li valorizzano: i pantaloni gessati di Vero Moda hanno alcune caratteristiche che li rendono davvero perfetti e versatili. Ad esempio, la comodità che ci offrono la coulisse in vita, le tasche e anche il fit che segue le forme del corpo. E possiamo abbinarli a scarpe eleganti, ma anche sportive. Oltre a un maglione a collo alto.

Offerta Pantaloni gessati Vero Moda Pantaloni eleganti e con coulisse in vita

Pantaloni gessati di Goldenpoint

Il taglio dei pantaloni gessati dei Goldenpoint è dritto e regolare, risultano morbidi sulla gamba e non stringono. Tra gli altri aspetti che li rendono confortevoli vi sono la vita con elastico, le tasche laterali, la morbidezza del tessuto che è anche resistente. Li possiamo indossare con mocassini: un’abbinata super elegante.

Pantaloni gessati di Goldenpoint In tessuto morbido e resistente

Pantalone morbido di Goldenpoint

Sempre di Goldenpoint il modello morbido, con una vestibilità comoda e che presenta una gamba ampia e dritta. La vita ha un comodo elastico sul retro e poi ci sono i passanti per la cintura, mentre la chiusura è con bottone e zip a scomparsa. Con un bel maglione e una scarpa cool fanno il loro figurone.

Pantaloni gessati di Yexpine

Hanno una vestibilità comoda anche i pantaloni gessati di Yexpine, che presentano una vita alta e un fit che risulta molto comodo. Questo modello ha le tasche oblique e quelle posteriori, oltre a una cerniera. Da provare con una giacca elegante.

Pantaloni gessati di Yexpine Con vita alta e design molto comodo

Pantaloni gessati Pieces

Super alla moda il modello di Pieces. Le sue caratteristiche? Vita alta, cerniera nascosta sul lato, comode tasche. Per sentirsi a proprio agio senza rinunciare allo stile, magari per un look da sera con top e tacco alto.

Offerta Pantaloni gessati di Pieces Hanno la vita alta e una cerniera nascosta sul lato

