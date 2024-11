Gigi Hadid e Bradley Cooper, la coppia glamour con look coordinati per le strade di New York

Gigi Hadid e Bradley Cooper, la coppia del momento, sono stati avvistati a New York con look coordinati in rosso e bianco

Fonte: Getty Images Bradley Cooper e Gigi Hadid

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono ufficialmente una delle coppie più chiacchierate di New York. La modella e l’attore, uniti ormai da ottobre 2023, continuano a conquistare l’attenzione dei fan non solo per la loro storia d’amore, ma anche per i loro look coordinati che parlano di complicità e stile. L’ultima apparizione insieme, catturata dai paparazzi a New York, li ha visti sfoggiare abiti casual, ma perfettamente abbinati nei toni del rosso e del bianco, sottolineando la loro naturale sintonia anche nello stile.

Complicità e stile casual: il look di Gigi Hadid

Durante la passeggiata nel quartiere di NoHo, Gigi Hadid ha incantato con un look che unisce comfort e glamour. La modella ha scelto una t-shirt grafica bianca, firmata Re/done, abbinata a jeans morbidi di Cotton Citizen, in un lavaggio chiaro che ben si sposa con il suo stile rilassato.

Il dettaglio che ha colpito di più? Un maglione rosso, drappeggiato con eleganza sul petto, probabilmente della sua linea Guest in Residence, nota per il cashmere di alta qualità. Completa l’outfit con un tocco sportivo: un cappellino da baseball in collaborazione con Kith e TAG Heuer, nei toni del rosso e del bianco, che aggiunge un’ulteriore nota di coordinazione con il compagno.

Non mancano, ovviamente, i dettagli preziosi per impreziosire il look casual di Gigi Hadid: collane dorate sovrapposte e una cintura marrone scuro che bilancia la semplicità della t-shirt. Anche Gigi ha scelto una giacca bianca, tenendola sulle braccia in un gesto spontaneo durante la passeggiata. I suoi occhiali aviator dalle lenti marroni aggiungono un tocco glamour, enfatizzando quel fascino da “modella fuori servizio” che è diventato uno dei suoi segni distintivi.

Fonte: Getty Images

Bradley Cooper: semplice, ma in perfetta armonia

Bradley Cooper non è certo da meno quando si tratta di stile e, con Gigi al fianco, ha scelto un outfit casual ma studiato in ogni dettaglio. L’attore, noto per il suo stile sobrio, ha puntato su una t-shirt rossa acceso, che richiama il maglione di Gigi, abbinata a pantaloni grigi in stile sportivo. Le sneakers, in tinta con i pantaloni, completano un look rilassato, ma perfettamente abbinato alla compagna.

Anche Bradley ha deciso di portare con sé una giacca bianca, esibendo una sintonia non solo emotiva, ma anche estetica con Gigi. Gli occhiali aviator dalle lenti verdi, a contrasto con quelli marroni di Gigi, sono l’accessorio che aggiunge un tocco raffinato al look. Bradley e Gigi dimostrano così che non serve essere su un red carpet per sfoggiare uno stile da coppia: basta una passeggiata per le vie di New York per rivelare una complicità che va oltre le parole.

Una coppia sempre più unita, tra Broadway e moda

Gigi Hadid e Bradley Cooper continuano a mantenere un profilo relativamente basso, nonostante l’attenzione mediatica attorno alla loro relazione. La coppia ha attirato l’interesse pubblico per la prima volta nell’ottobre 2023, quando è stata avvistata insieme in un noto ristorante italiano di New York.

Da allora, i due non hanno mai smesso di far parlare di sé, tra cene intime e serate glamour, come quella a Broadway per lo spettacolo Chicago. La loro presenza allo show ha scatenato la curiosità dei fan, e persino Alyssa Milano, protagonista dello spettacolo, ha condiviso una foto di gruppo sui social, ringraziandoli per la visita.

Dietro ogni apparizione insieme, la coppia sembra voler comunicare un messaggio di sintonia e discrezione. Di recente, Gigi ha anche parlato di Bradley durante il backstage del Victoria’s Secret Fashion Show 2024, confessando che lui la sostiene sempre, pur rimanendo accanto alla figlia, la piccola Lea De Seine, avuta con Irina Shayk.

Il fascino della coppia Gigi Hadid e Bradley Cooper risiede proprio nel loro equilibrio tra glamour e riservatezza, portando un tocco di eleganza e modernità anche nelle uscite quotidiane, trasformando ogni momento insieme in una lezione di stile.