Gigi Hadid si è mostrata bellissima e seducente come sempre al Victoria's Secret Fashion Show 2024 con un babydoll in seta rosa pastello

Fonte: IPA Gigi Hadid

Nella serata del 15 ottobre 2024 l’amatissima firma di intimo Victoria’s Secret ha presentato la nuova collezione con uno show, che ha avuto luogo in uno dei negozi di monarca di New York, dopo sei anni di assenza. L’evento è stato anche trasmesso su Prime Video e ha visto la presenza di diverse stelle della moda.

Ad aprire il defilé, infatti, è stata chiamata Gigi Hadid, sempre perfetta e seducente, con un look total pink.

Gigi Hadid in babydoll rosa pastello

Il Victoria’s Secret Fashion Show 2024 è stato, ancora una volta, un vero e proprio evento che va oltre la sfilata di moda, visto che è stato accompagnato anche dalla presenza di ospiti illustri. Tra i diversi artisti a esibirsi durante lo spettacolo, infatti, anche Cher, che ha intrattenuto il pubblico con la sua voce unica.

A calcare per prima la passerella è stata Gigi Hadid, che ha indossato un look che mescolava seduzione e un’allure innocente data dal colore pastello. Il babydoll, con cui ha sfilato la stella della moda, infatti, era in una tonalità chiara di rosa e presentava una profonda scollatura sul davanti, che arrivava fino alla sua vita. Il capo intimo era in seta e nella parte inferiore presentava un ricamo brillante, a forma di fiocco, lungo l’orlo dello shorts, che era animato anche da delle ondulazioni.

Fonte: IPA

Sulle spalle la modella portava le iconiche ali del marchio, anche queste rosa e fornite di spallacci, ricoperti da ricami brillanti, così come la stretta cintura, che passava sulla sua vita. Ai piedi, Gigi Hadid portava dei sandali con il tacco alto e con un cinturino lungo, ricoperto di glitter, che si arrampicava sulle sue gambe, fin quasi al ginocchio.

Fonte: IPA

La modella è apparsa bellissima come sempre con il suo taglio corto, lasciato sciolto ed esaltato da un’acconciatura wet, La stella della passerella ha completato il look con un paio di orecchini scintillanti a boccola over sempre in tinta.

Gigi Hadid, il body mozzafiato

Gigi Hadid ha aperto lo show di Victoria’s Secret, calcando la passerella con un babydoll rosa pastello in seta ma, in seguito, la modella è stata, nuovamente, protagonista del fashion show, con una seconda apparizione.

Fonte: IPA

La modella, infatti, ha percorso ancora la passerella con un body intimo rosso fuoco, impreziosito da trasparenze e ricami brillanti. Il capo d’abbigliamento presentava una scollatura vertiginosa sul davanti, che era chiusa solo da dei laccetti a incrocio.

Fonte: IPA

Ai lati dell’apertura, il body era in un tessuto completamente trasparente, adornato da dei fiocchi ricamati. L’abbigliamento intimo era accompagnato non dalle consuete ali, ma da un mega boa di stoffa rosso fuoco, composta da tantissimi volant, posto sulle sue braccia.

L’acconciatura di Gigi Hadid era la stessa della precedente uscita, mentre gli orecchini a boccola erano midi di colore argento, sempre scintillanti. Molto scenografiche anche le calzature scelte per accompagnare il look, dei sandali argento, arricchiti da una linea di farfalle che saliva fino a metà gamba della modella, ed era collegata a delle ali, poste nella parte posteriore.