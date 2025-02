Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

I Grammy Awards non hanno ancora preso il via, ma il glamour della cerimonia è già arrivato. Come da tradizione, la notte precedente all’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti si è tenuto un pre-party a Los Angeles. Un elegantissimo gala che accoglie tutti gli ospiti e i nominati dei Grammy, riuniti per una cena a suon di musica e spettacoli. Tra le invitate, quest’anno, si sono fatte notare in particolare Jennifer Lopez e Paris Hilton, entrambe hanno scelto di osare con la sensualità con due outfit da capogiro.

Jennifer Lopez replica l’iconica scollatura

Degno di essere definito un revenge dress, che potrebbe far rimpiangere a Ben Affleck l’ennesima richiesta di divorzio. Al gala che anticipa i Grammy Awards 2025, Jennifer Lopez si è mostrata sensuale come non mai. Per lo sfarzoso gala, la cantante e attrice ha scelto un look da vera diva: abito da sera, voluminosa pelliccia e una cascata di diamanti. A farsi notare, soprattutto la scollatura, così profonda da ricorda quella, ormai storica, del famosissimo jungle dress firmato Versace.

L’outfit, ben mostrato da JLo con un carosello Instagram, si compone di un lungo e fasciante abito da sera in tessuto cangiante. La lunga gonna accompagna un corpetto composto da ben poca stoffa, con una vertiginosa doppia scollatura su petto e schiena. Il colore è un particolare marrone mattone dai riflessi iridescenti, nella stessa tonalità del morbido pellicciotto e della borsetta, una rigida clutch con chiusura gioiello. In tinta anche la manicure, con lunghi artigli marrone scuro, e il make-up dai toni caldi.

A illuminare l’outfit una cascata di preziosissimi gioielli. Grandi pendenti cosparsi di diamanti alle orecchie e, al collo, una grande pietra preziosa sorretta da una catena anch’essa ricoperta di diamanti. E ancora diamanti alle dita, su tutte tranne sul dito in cui fino a poco tempo prima stava la fede nuziale. Perfetta anche l’acconciatura: uno chignon tiratissimo, tanto semplice quanto d’impatto.

Paris Hilton ricoperta di cristalli

Fonte: Getty Images

Altrettanto appariscente è stato il look sfoggiato da Paris Hilton allo stesso evento. L’ereditiera ha osato con un abito completamente trasparente e preziosissimo. Collo alto, maniche lunghe e orlo a sfiorare terra, ma con la pelle a vista. Il sensuale effetto nude è reso prezioso da una cascata di glitter che ricoprono l’intero vestito, facendo apparire Paris con un gioiello in carne e ossa. Ben strutturato sul busto, il capo si arricchisce di una sartoriale arricciatura sui fianchi, lasciando intravedere la biancheria intima.

E se il luccichio dell’abito non fosse sufficiente, Paris Hilton aggiunge dei grandi pendenti e un anello in diamanti. Effetto pietra preziosa anche per la manicure. In contrasto accessori e beauty look. Ai piedi l’ereditiera sceglie delle semplici decollete nere dalla punta affilata. Sugli occhi un classico e sempre cool smoky-eyes ben marcato, mentre i lunghissimi capelli biondi sono raccolti in una coda altissima, acconciatura marchio di fabbrica di Paris.

Se queste sono le premesse, chissà che sorprese ci riserverà la serata ufficiale. Insomma, non vediamo l’ora di scoprire gli outfit scelti dalle star per l’attesissimo red carpet dei Grammy Awards 2025.