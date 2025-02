Grammy Awards 2025, dove vederli oggi, orari, ospiti e favoriti: tutto quello che dovete sapere

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il grande giorno è arrivato: la 67esima edizione dei Grammy Awards 2025 promette una serata di spettacolo, moda e, naturalmente, premi ambitissimi. Quest’anno la cerimonia si carica di un significato ancora più profondo, tra tributi e beneficenza, ma senza perdere il suo fascino glamour. Dai look delle star ai favoriti della serata, passando per dove vedere la cerimonia in diretta: ecco tutto quello che dovete sapere.

Dove vedere i Grammy Awards 2025: orari e canali

L’evento si terrà domenica 2 febbraio presso la Crypto.com Arena di Los Angeles e sarà trasmesso negli Stati Uniti in diretta su CBS e in streaming su Paramount+.

Per chi si trova in Italia, seguire la cerimonia in diretta sarà un po’ più complesso: l’evento inizierà alle 17:00 PST, corrispondenti alle 2:00 di notte italiane. Tuttavia, i momenti salienti della serata saranno disponibili sul sito ufficiale dei Grammy Awards e sui principali social network dell’evento.

Gli ospiti e le esibizioni più attese

Anche quest’anno la lista degli ospiti e delle esibizioni è stellare. Trevor Noah tornerà a condurre per il quinto anno consecutivo, mentre la serata sarà impreziosita da esibizioni di artisti di primissimo piano. Tra i nomi confermati spiccano Billie Eilish, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Shakira, Stevie Wonder, Teddy Swims e Raye.

Ma non è tutto: tra i presenter della serata troveremo star del calibro di Taylor Swift, Cardi B, Gloria Estefan, Olivia Rodrigo, Queen Latifah, SZA, Victoria Monét, Will Smith e i Red Hot Chili Peppers (Anthony Kiedis e Chad Smith).

Una cerimonia in tono minore, ma con un grande impatto

Dopo settimane di incertezze a causa dei devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles, la Recording Academy ha deciso di trasformare l’evento in un’occasione di beneficenza.

Il red carpet sarà più sobrio rispetto agli anni passati e non ci saranno gli after-party tradizionali. “Non possiamo fermarci ora, la musica deve unire e aiutare a ricostruire”, ha dichiarato Harvey Mason Jr., CEO della Recording Academy.

Nonostante le critiche di chi ritiene inopportuno celebrare lo sfarzo in un momento così difficile, la città trarrà un enorme beneficio economico dalla cerimonia: si stima che i Grammy Awards generino un indotto di circa 200 milioni di dollari, supportando migliaia di lavoratori nel settore.

I favoriti della serata: Beyoncé da record, Taylor Swift a caccia della storia

La regina indiscussa di questa edizione è Beyoncé, che si presenta con ben 11 nomination. Con 32 vittorie e 99 candidature in carriera, è già l’artista più premiata nella storia dei Grammy, ma c’è un premio che ancora le manca: Album of the Year. Il suo ultimo lavoro, Cowboy Carter, potrebbe finalmente regalarle questa soddisfazione.

Ma attenzione a Taylor Swift. Con il suo album The Tortured Poets Department, la popstar potrebbe portarsi a casa il suo quinto Grammy per l’Album of the Year, stabilendo un nuovo record assoluto.

Tra gli altri artisti più nominati troviamo:

Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone (7 nomination ciascuno)

(7 nomination ciascuno) Chappell Roan e Taylor Swift (6 nomination)

Un altro dettaglio affascinante riguarda la categoria Record of the Year, dove troviamo persino i Beatles, candidati con Now and Then, la loro prima canzone creata con l’intelligenza artificiale.

Chi vincerà i premi più importanti?

Le scommesse sono aperte, ma ecco i favoriti per le categorie principali:

Album of the Year : Beyoncé (Cowboy Carter) o Taylor Swift (The Tortured Poets Department)

: Beyoncé (Cowboy Carter) o Taylor Swift (The Tortured Poets Department) Record of the Year : Kendrick Lamar (Not Like Us) o Billie Eilish (Birds of a Feather)

: Kendrick Lamar (Not Like Us) o Billie Eilish (Birds of a Feather) Song of the Year : Bruno Mars e Lady Gaga (Die With A Smile)

: Bruno Mars e Lady Gaga (Die With A Smile) Best New Artist: Chappell Roan o Sabrina Carpenter

La tensione è alle stelle e i Grammy Awards 2025 si preannunciano un evento indimenticabile. Sarà l’anno di Beyoncé? O Taylor Swift batterà ogni record? Lo scopriremo presto, in una notte che, tra moda e musica, farà ancora una volta la storia.