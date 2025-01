“Chiara Ferragni tradita da Fedez”, lei reagisce con un look pazzesco: “Una forza della natura”

Chiara Ferragni reagisce al gossip del tradimento di Fedez come Lady Diana: il revenge dress della regina delle Influencer ha parlato chiaro al posto suo. I dettagli del look ed i "mi piace" sospetti

La situazione è la seguente: negli ultimi tempi Fabrizio Corona è tornato a parlare dei Ferragnez, sganciando, questa volta, una vera bomba con tanto di retroscena degni di un thriller. Secondo l’ex re dei paparazzi Fedez sarebbe in realtà sempre stato innamorato di una certa Angelica Montini, imprenditrice milanese impegnata nel settore moda, con la quale il rapper avrebbe, almeno fino a poco fa, intrattenuto una relazione anche durante il matrimonio. Sarebbe dovuto a lei il malessere manifestato a Sarà Sanremo, in seguito alla rottura. E la povera Chiara Ferragni? Stando a quanto emerso l’Influencer sarebbe venuta a conoscenza di tutto soltanto alla fine. La sua reazione? Degna di una vera diva.

Chiara Ferragni reagisce al gossip con un revenge dress: il look da vendetta

La reazione di Chiara Ferragni alla notizia del clamoroso tradimento è stata decisamente singolare. Dopo essersi limitata a piazzare qualche “mi piace” ben assestato e a rilanciare alcuni commenti lasciati dai followers più affezionati sotto l’ultimo scatto postato su Instagram – tutti ovviamente a sua difesa contro chi la accusava di aver finto una storia idilliaca per anni, attribuendo la colpa di ogni cosa all’ormai ex marito – l’imprenditrice digitale ha stupito tutti per grande audacia.

Hai detto revenge dress? Era il lontano 1994 quando Lady Diana, mentre il Principe Carlo ammetteva in diretta tv il tradimento a suo danno, si presentò ad un importante evento pubblico di nero vestita coniando, inconsapevolmente, un termine immortale. L’abito in questione era interamente realizzato in seta, dotato di ampio scollo e spalline scese, firmato Christina Stambolian. Un abito che l’ha resa iconica e indimenticabile anche a distanza di anni, a trasudare vendetta da ogni fibra.

Da quel giorno la lezione è stata assimilata da ogni donna e diligentemente conservata per il momento opportuno: l’arte del vestire, si sa, può davvero compiere magie. Ed è ad un semplice vestito nero che chi ha qualcosa di incisivo da controbattere, scoccare frecciatine mortali o veicolare messaggi, si affida tuttora. Ebbene, il vestito che Chiara Ferragni ha indossato e postato sul proprio profilo social a poche ore dal gossip ha tutte le carte in regola per rientrare nella sfilza di rivincite fatte tessuto. Nero, attillato, assolutamente sensuale: l’abito indossato dalla regina delle Influencer durante un fitting pre-partenza per la Spagna mostrava tutto ciò che un revenge dress dovrebbe avere.

Il modello in questione era lungo sino ai piedi, senza spalline ma con un generosissimo cut-out in prossimità del petto ed uno spacco vertiginoso su di un solo lato. C’è davvero bisogno di aggiungere altro?

I “mi piace” di Chiara Ferragni ai commenti contro Fedez

Pur non fornendo alcuna dichiarazione ufficiale né sbilanciandosi in prima persona in merito ai fatti, la posizione di Chiara Ferragni in merito al presunto tradimento di Fedez nei suo i riguardi sarebbe chiara. Cristallina.

Contrariamente all’apparente nonchalance dimostrata sino a quel momento, i suoi “mi piace” e le risposte affettuose ai commenti ricevuti sotto il post incriminato lasciano poco spazio al dubbio. Ognuno di questi era riferito alla sua buona fede o al caso Fedez-Montini, accuratamente selezionati dall’imprenditrice digitale in modo tale da fissarli in alto nella sezione apposita. Una mossa decisamente furba per dire la propria senza sbilanciarsi in prima persona, insomma.