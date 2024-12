Fedez e la ragazza misteriosa, al suo fianco da anni: “Una situazione difficile”

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale ormai da giorni: così è calato il sipario sull’amore dei Ferragnez, dopo anni insieme, un matrimonio e gli amatissimi due figli, Leone e Vittoria. Oggi, gli ex sono andati avanti: la Ferragni ha ritrovato il sorriso con Giovanni Tronchetti Provera, con cui pare ci sia la volontà di allargare la famiglia. E Fedez? Si è parlato spesso di una ragazza misteriosa al suo fianco, ma ben poco si sa: una situazione che è stata descritta come “difficile”. Le ultime indiscrezioni dopo quanto detto da Fabrizio Corona.

Fedez, la ragazza misteriosa: l’indiscrezione

Già Fabrizio Corona aveva condiviso delle indiscrezioni in merito al love affair di Federico Lucia, in arte Fedez. Una storia che, contrariamente a quella con la sua ex moglie, si è sempre svolta off screen: non ci sono tracce su Instagram, non c’è la volontà di uscire allo scoperto. Quando il rapper ha condiviso la foto di un tramonto su Milano – story su Instagram che è stata cancellata poco dopo – molti hanno pensato a Chiara Ferragni.

Così, però, non è. A farlo sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso delle segnalazioni nelle sue stories. “Non erano per Chiara, per la tipa che ha sempre nascosto da anni“. Nessuno sa il suo nome e nessuno lo ha ancora detto: è stata definita “bellissima”, ma non è una delle ragazze con cui Fedez si è frequentato in estate. “Pare che Fedez abbia da tempo una fidanzata segreta di cui sarebbe molto innamorato, e che quelle storie fossero rivolte proprio a lei”.

Insomma, sarebbe il suo “vero amore da tempo”, anche se non sono fidanzati, ha puntualizzato una fonte alla Marzano, perché è una situazione difficile. “So chi è ma non posso dirlo, lei per privacy non vuole che si sappia. Comunque è di Milano e non piccola come le altre”.

Cosa aveva detto Fabrizio Corona

Anche Fedez sta andando avanti e sta riprendendo le redini della sua vita: un anno fa questo epilogo era inimmaginabile, dal Pandoro Gate alla separazione ufficiale e il divorzio entro sei mesi. Ma la verità è che abbiamo sempre e solo visto una parte della vita di Chiara Ferragni e di Fedez, date le indiscrezioni stesse che sono state condivise nell’ultimo periodo. Forse quella più eclatante, alla fine, è la dichiarazione di Fabrizio Corona a Gurulandia.

“Ha una relazione da cinque anni, con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una vera relazione perché lei è fidanzata. Ha questa donna fissa nel cervello da cinque anni. Lui vorrebbe renderla la sua donna, ma lei ha un compagno”. Impossibile a questo punto non notare i dettagli in comune con le ultime indiscrezioni: forse potrebbe essere proprio lei la ragazza misteriosa che si teneva il volto coperto con una sciarpa? Solo il tempo potrà dircelo. Intanto, per Fedez è un periodo scoppiettante: grande attesa per il suo ritorno a Sanremo dopo tutto quello che è successo, tra i Big, voluto fortemente da Carlo Conti.