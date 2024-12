Fedez volta pagina: paparazzato con una ragazza misteriosa

Il rapper è stato fotografato insieme a una ragazza misteriosa che non vuole mostrarsi in volto: Chiara Ferragni è ormai lontana

Fonte: IPA Fedez

Fedez sembra aver voltato definitivamente pagina. Mentre l’ex moglie Chiara Ferragni è sempre più innamorata del suo nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, pare che anche il rapper abbia trovato una nuova fiamma, questa volta però lontana dallo spettacolo. Così, dopo essere stato avvistato per tutta l’estate con ragazze bellissime, l’artista potrebbe aver ritrovato la serenità accanto a una ragazza misteriosa.

Fedez, la nuova fiamma è una ragazza misteriosa

Un nuovo amore per Fedez? Così parrebbe dalle ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha pizzicato il rapper in compagnia di una ragazza misteriosa. Stando a quanto si legge sul magazine, i due hanno trascorso una serata insieme nel ristorante milanese Casa Cipriani. Dopo aver cenato lui è uscito dal locale dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona, visto che c’era un paparazzo ad attenderli. A quel punto i due si sono allontanati insieme, mentre la giovane si nascondeva il viso dietro una sciarpa, e salivano sulla Ferrari per dirigersi a casa.

L’identità della giovane è avvolta nel mistero: secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini non si tratterebbe di nessuna delle ragazze che sono state avvistate in compagnia di Fedez nei mesi scorsi. E la volontà di celare il suo volto di fronte agli obiettivi dei fotografi suggerirebbe che la nuova fiamma del rapper sia lontana dal mondo dello spettacolo.

Forse per Federico Lucia – vero nome dell’artista – è arrivato il momento di voltare pagina dopo la separazione con Chiara Ferragni, che nel frattempo è sempre più innamorata del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Non sappiamo per quanto ancora manterrà la riservatezza su questa nuova storia, ma è la prima volta che cerca di proteggere una relazione da quando si è concluso il matrimonio con l’imprenditrice digitale.

Certo è che la nuova frequentazione dell’ex moglie non lo ha lasciato del tutto indifferente. Lo dimostrano le numerose frecciate lanciate nel corso delle ultime settimane, da quando sono apparse le prime foto della nuova coppia Ferragni – Tronchetti Provera. Solo qualche giorno fa, dopo il weekend romantico dei due a Roma, Fedez ha condiviso un pezzo di un brano del collega Dargen D’Amico: “Prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome, per farsi un cognome”.

Un chiaro riferimento al cognome importante del manager, a cui è seguita un’altra stoccata durante la partecipazione a Real Talk, il format rap ideato da Bosca, Khaled e Kuma, dove il rapper ha perso occasione per criticare l’imprenditrice digitale: “Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio”, ha detto, riferendosi palesemente all’ex e al rampollo dell’impero Pirelli.

Fedez, le novità lavorative

Se da un lato sembra aver ritrovato il sorriso in compagnia di una ragazza misteriosa, anche il versante lavorativo sembra aver avuto una svolta per Fedez. Il rapper infatti è stato recentemente selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2025, dove ci sarà anche Tony Effe, protagonista di un dissing solo qualche settimana fa.

Ma non solo: dopo la querelle su Muschio Selvaggio, Fedez ha deciso di lanciare in collaborazione con Mr.Marra Pulp Podcast, dove i due affronteranno tematiche intense, sfaccettate e non convenzionali, trascinando gli ascoltatori in un universo di racconti straordinari, crimini inquietanti e misteri.