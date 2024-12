Una misteriosa dedica nelle stories Instagram di Fedez: "Vorrei non te ne fossi mai andata". È per l'ex moglie Chiara Ferragni?

“Vorrei non te ne fossi mai andata”. La strofa di una canzone al centro della curiosità del giorno, condivisa da Fedez nelle sue stories. Non è un mistero: Chiara Ferragni e Federico Lucia sono ufficialmente separati, e il divorzio è previsto entro 6 mesi. E se per Fedez questo è stato il primo Natale senza i suoi figli, lo stesso non si può dire della Ferragni, circondata dall’amore della sua famiglia e di Leone e Vittoria (oltre che del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera).

Fedez, la misteriosa dedica su Instagram

Una canzone – Hello There di Lyrical Lemonade, Lil Tracy, Corbin & Black Kray – condivisa da Fedez sulle stories su Instagram ha scatenato la curiosità dei follower e della stampa. Un verso, in particolare, è carico di nostalgia e di malinconia. “Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto, vorrei non te ne fossi mai andata. (…) Ciò che una volta era eterno, mai più lo sarà”. Il brano parla di un amore finito, come quello con Chiara Ferragni.

Naturalmente il pensiero vola proprio all’imprenditrice digitale (che ha trovato un accordo con il Codacons, e quindi potrebbe evitare il processo per l’accusa di truffa aggravata). In estate, Fedez è stato avvistato spesso con tantissimi flirt, giovani fiamme bellissime, ma oggi sulla sua vita sentimentale sappiamo molto meno. Certo, già una volta nel passato una dedica è stata fraintesa: pare, infatti, che il rapper sia innamorato di una ragazza già fidanzata da un paio di anni. Almeno questo è quello che hanno raccontato Fabrizio Corona e Deianira Marzano.

Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati

Per Fedez, è stato un Natale molto diverso dai precedenti: il primo da solo, senza i suoi amati figli, Leone e Vittoria. Fedez è ai Caraibi, precisamente a Saint Barth, mentre la Ferragni è a St. Moritz per il Capodanno, ovviamente in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera (che ormai chiama il suo “compagno”). I bambini, però, raggiungeranno il papà ai Caraibi dopo Capodanno.

Per il resto, tra dediche nostalgiche e brani carichi di sentimento ed emozioni contrastanti, Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente separati. La separazione è stata annunciata dai legali di Fedez, ovvero Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci. “Nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall’influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo, hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei loro figli”.

Un divorzio lampo, quindi, forse il desiderio di lasciarsi alle spalle questa storia il più in fretta possibile. Del resto, la Ferragni sta facendo sul serio con Giovanni Tronchetti Provera: sono già una famiglia allargata, i figli si frequentano e hanno trascorso le feste insieme. Ma non è tutto: la Ferragni si sta lasciando alle spalle un anno difficile, pieno di avvenimenti, non tutti positivi. Ma, dopo aver trovato un accordo con il Codacons, le cose potrebbero presto cambiare. E Fabrizio Corona non si rimangia la sua “profezia”: la coppia potrebbe annunciare una dolce attesa entro aprile del 2025.