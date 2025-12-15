Kate Middleton, premiata per i suoi look: la meglio vestita del 2025

La Principessa Kate Middleton è stata inserita da British Vogue tra le celebrità britanniche che, nel 2025, hanno eccelso in stile

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Kate Middleton

L’anno giunge ormai al termine e arriva il momento di tirare le somme. Di decidere, ad esempio, chi sono le celebrità che più si sono distinte in fatto di stile negli ultimi 12 mesi. A stilare la classifica dei vip meglio vestiti dell’anno ci ha pensato British Vogue. L’autorevole rivista di moda ha stilato la lista di coloro che, mese dopo mese, hanno tenuto alta la bandiera della moda britannica nel mondo. Tra i premiati anche la Principessa Kate Middleton, il cui stile non passa mai di moda.

La Principessa “eterna influencer”

“Eterna influencer” è questa la categoria in cui British Vogue ha inserito Kate Middleton. Si tratta della sezione che racchiude le celebrità simbolo di stile inglese nel mondo. Personalità il cui stile è unico e che “esercitano tutte un’influenza tanto duratura quanto riconoscibile”. La Principessa è in ottima compagnia, a seguirla nella lista cinque donne vere e proprie icone della moda: l’it-girl Alexa Chung, l’attrice Sienna Miller, le top model Kate Moss e Naomi Campbell e la designer Victoria Beckham.

La testata di moda riconosce alla Principessa del Galles il superpotere di “cambiare la traiettoria di un brand”. Ovvero, se un abito lo indossa lei, si può stare certi che andrà sold out in poche ore. Kate, assieme alle compagne “influencer” è dichiarata autrice di “almeno uno (a volte più) momenti seminali nel rapporto della nazione con la moda”. E come non pensare, ad esempio, all’incredibile e romantico abito da sposa scelto dalla Principessa per le nozze con il suo William all’Abbazia di Westminster.

Il cambio di stile di Kate Middleton

Vogue premia Kate Middleton perché dotata di uno stile in grado di superare gli anni e le tendenze, un sempre verde che non passa mai di moda. Eppure, lo stile della Principessa è cambiato eccome, in particolare nell’ultimo anno. Dopo la malattia, Buckingham Palace ha annunciato che i dettagli degli outfit della futura Regina non sarebbero più stati diffusi: la volontà è quella di dare priorità a ciò che Kate fa invece che a ciò che indossa.

Eppure, gli outfit di Kate continuano a farsi notare, e anche parecchio. Dalla splendida tiara sfoggiata al banchetto di Stato al cappotto verde con pelliccia scelto per il concerto di Natale (solo tra i più recenti). Chi aiuta la Principessa a scegliere cosa indossare? È un mistero, non è stato infatti rivelato chi ha preso il posto della stylist Natasha Archer, che ha lasciato il suo posto a palazzo dopo 15 anni al fianco di Kate.

Quel che è certo è che il/la nuovo professionista che affianca la Principessa nelle sue scelte di moda ha deciso di optare per un look decisamente più moderno e fresco. Negli ultimi tempi Kate ha sostituito gli abitini bon ton con blazer e pantaloni palazzo. Anche negli eventi più formali, la consorte di William sfoggia spesso dei tailleur. Osa con gli stivali e si concede qualche vezzo fashion come le meches bionde. È diventata, insomma, una vera principessa moderna. O, per dirla come Vogue, una vera “influencer per sempre”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!