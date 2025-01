Re Carlo, la Principessa Anna rompe il silenzio sull’incidente a cavallo

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo sa che può contare su alcuni membri della sua famiglia: se Harry ha abbandonato i doveri Reali (e con lui la moglie Meghan Markle), lo stesso non vale per la sorella Anna, la Principessa Reale. Estremamente ligia al dovere, è tra i membri della Royal Family più attivi, con impegni ufficiali e un’agenda fitta di eventi a cui presenziare. Ma la Principessa, nel 2024, anno funesto, ha avuto un incidente a cavallo, di cui in realtà non si è mai conosciuta con esattezza la dinamica. E ora la Principessa ha rotto il silenzio.

Re Carlo, la Principessa Anna parla dell’incidente a cavallo

Re Carlo e la Principessa Anna sono molto affezionati. Hanno un rapporto estremamente diretto e sincero, e del resto sono nati a distanza di appena due anni, quindi sono cresciuti insieme e hanno condiviso e affrontato alcuni dei momenti più difficili della Famiglia Reale: la Principessa Reale è sempre stata un supporto per Carlo. La secondogenita della Regina Elisabetta e del Principe Filippo è nata il 15 agosto 1950: negli anni, è diventata una fidata consigliera, rafforzando il suo ruolo a Corte. Anna ha sempre mantenuto fede ai suoi impegni e non è mai venuta meno alla sua fitta agenda e ai suoi doveri verso la Monarchia.

Nel 2024, tuttavia, la Principessa Anna ha avuto un “incidente” a cavallo: solamente ora ha rotto il silenzio su quanto successo, considerando che è stata costretta a rimanere in ospedale per giorni. Una lezione di vita: dopo l’incidente, la Principessa è rimasta contusa e confusa, ma per fortuna non ha riportato ferite gravi. Ed è questo che ha ribadito lei stessa: “Ogni giorno è un bonus”, ha rivelato la Principessa. È stata rivelata anche la dinamica dell’incidente: la Principessa stava andando a controllare le galline nella sua tenuta di Gatcombe Park, ma non ha memoria di cosa sia successo dopo. Sulla base delle ferite riportate, è stata probabilmente colpita da uno dei suoi cavalli.

Una lezione di vita

Il 2024 è stato un anno difficile da dimenticare per la Famiglia Reale al completo. Re Carlo e Kate Middleton, la Principessa del Galles, hanno annunciato di avere il cancro; la Regina Camilla ha combattuto contro una infezione toracica. E la Principessa Anna ha avuto un incidente che, però, le ha impartito una “lezione di vita”. Ma la Principessa Reale non ha intenzione di ritirarsi né di andare in pensione. “No, non è un’opzione, no, non credo. (…) Prendo ogni giorno come viene”.

La Principessa Anna ha inoltre detto di non ricordare nemmeno di essere entrata in un campo, perché pensava di andare dalle sue galline. “Niente a che fare con i cavalli. Non ho idea di cosa stessi facendo nel campo, perché normalmente non vado mai da quelle parti. Non sai mai cosa potrebbe succedere e potresti non riprenderti”. Parole che mostrano tutta la caducità della vita. “Finora tutto bene”, ha inoltre aggiunto, poiché non ha riportato delle conseguenze negative dopo l’incidente. “Ma ti viene ricordato bruscamente che ogni giorno è davvero un bonus”.