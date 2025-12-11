Re Carlo, anche la Principessa Anna rinuncia al titolo. Ma solo sulla cartolina di Natale

La Principessa Anna ha rinunciato al suo titolo, ma solo sulla cartolina di Natale, proprio come Kate Middleton e il Principe William

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Principessa Anna

La cartolina di Natale di quest’anno della Principessa Anna ha suscitato un certo interesse dopo essere stata diffusa sui social: la sorella del Re Carlo infatti ha rinunciato al suo titolo, ma solo nella firma ovviamente. La Principessa rimane ad oggi uno dei membri più attivi della Famiglia Reale, e c’è un motivo se ha rinunciato a utilizzare il titolo, proprio come fanno il William e Kate già da tempo.

Principessa Anna, la rinuncia al titolo (solo sulla cartolina di Natale)

Da qualche tempo Re Carlo ha revocato al fratello Andrea il titolo di Principe, espellendolo anche dall’Ordine della Giarrettiera, il più antico e prestigioso ordine cavalleresco, e ordinando che l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale della Vittoria venga annullata, privandolo di fatto di ogni titolo e privilegio legato alla Corona.

Andrea, ormai fuori dalla Famiglia Reale, ha anche rinunciato al titolo di Duca di York dopo che lo scandalo l’ha travolto, portando il Sovrano a sfrattare il fratello anche dal Royal Lodge, concedendogli altri due mesi per traslocare. E mentre il fratello del Re continua a destare scalpore, anche un gesto della Principessa Anna ha suscitato parecchia curiosità.

L’ufficio del Governatore del Queensland, in Australia, ha pubblicato su Instagram il biglietto di auguri di Natale della Principessa, svelando il contenuto della cartolina per la prima volta. “I migliori auguri per un Natale e un Capodanno felici e sereni”, recita il messaggio stampato all’interno del biglietto bianco. A penna, scritto a mano, due semplici firme: “Da Anna e Tim“.

Nella foto all’interno sono immortalati la Principessa Anna e a suo marito, il Vice Ammiraglio Sir Timothy Laurence, mentre viaggiano in carrozza durante la loro visita a Sark, nelle Isole del Canale, risalente al maggio 2025. La coppia Reale ha visitato l’Australia di recente, a novembre, per celebrare il 100° anniversario del Royal Australian Corps of Signals, di cui la Principessa Reale è Colonnello in Capo.

Nessun riferimento al titolo di Principessa: sebbene la sorella di Re Carlo sia famosa per essere il “membro più laborioso” della Famiglia Reale, ha da sempre un approccio “senza fronzoli”. Ma non è certo questa la ragione per cui ha evitato di firmare la cartolina di Natale con uno dei suoi titoli reali: qual è il vero motivo della firma senza il titolo.

Il precedente di Kate, William e del Re Carlo

Nel dicembre 2024 anche Kate Middleton e il Principe William non hanno firmato il loro biglietto di auguri ufficiale di Natale, che il loro ufficio di Kensington Palace ha pubblicato sui social media. “Vi auguriamo un felice Natale e un Anno Nuovo”, recitava la cartolina con la foto con i figli George, Charlotte e Louis.

Lo stesso vale per il Re Carlo e la Regina Camilla: può sembrare insolito che i membri della Famiglia Reale evitino di firmare i loro biglietti di Natale, in realtà c’è una ragione molto precisa. Secondo quanto riferito evitano di firmare a causa del rischio di falsificazione.

Fu Kate a svelarlo nel 2022, quando dovette spiegare perché non poteva firmare i disegni che aveva fatto con i bambini al Chelsea Flower Show. “Non mi è permesso scrivere la mia firma, è solo una delle regole”, disse in quell’occasione.

Il Principe William è noto per firmare messaggi personali sui social media semplicemente come “W,” mentre Re Carlo e la Regina Camilla firmano dichiarazioni con “Charles R” e “Camilla R”, le loro firme in quanto Re e Regina.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!