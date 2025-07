Principessa Anna, un incidente più grave di quanto si pensasse

La sorella di Re Carlo è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo una grave caduta da cavallo, di cui non ha alcun ricordo. Ora sono emersi nuovi dettagli

IPA Principessa Anna

L’incidente di un anno fa della Principessa Anna sarebbe stato più grave di quanto trapelato fino ad ora. A farlo sapere una fonte vicina alla figlia della defunta Regina Elisabetta che, nonostante i suoi 75 anni, resta ancora la reale più laboriosa tra i Windsor.

La verità sull’incidente a cavallo della Principessa Anna

“Il suo incidente è stato molto più grave di quanto tutti avessero lasciato intendere e ci è voluto un po’ di tempo prima che si sentisse di nuovo se stessa“, ha raccontato una fonte al Sunday Times in merito all’incidente di Anna avvenuto nel giugno 2024.

L’estate scorsa, la Principessa Reale era stata ricoverata in ospedale per cinque giorni dopo che Buckingham Palace aveva annunciato che aveva “riportato lievi ferite e una commozione cerebrale a seguito di un incidente nella tenuta di Gatcombe Park”, la sua residenza di campagna.

Il palazzo aveva dichiarato che Anna era stata ricoverata “a scopo precauzionale, in osservazione” e che “si prevedeva una completa e rapida guarigione”.

A causa della commozione cerebrale subita, non erastato possibile accertare i dettagli esatti dell'”incidente”. Tuttavia, le sue ferite erano compatibili con un potenziale impatto con la testa o le zampe di un cavallo.

Anna, ex olimpionica e cavallerizza per tutta la vita, aveva affermato di non aver alcun ricordo di quanto accaduto e che l’incidente le ha ricordato quanto sia preziosa la vita.

“Ti ricorda e ti fa vedere che non sai mai con certezza se qualcosa [succede] e potresti non riprenderti più”, aveva dichiarato alla Press Association durante un tour da solista in Sudafrica.

“Sei davvero fortunato… se riesci a continuare a essere più o meno composto mentis [sano di mente], e l’estate scorsa ero molto vicina a non esserlo più. Prendi ogni giorno come viene, si dice”, aveva aggiunto.

Il mese scorso Anna è tornata a cavalcare in pubblico per la prima volta in occasione del Trooping the Colour. Si è unita alla parata indossando la tradizionale uniforme a cavallo dei Blues and Royals; con lei c’erano anche il Principe Edoardo e il Principe William.

Il futuro della Principessa Anna

La sorella di Re Carlo era tornata al lavoro reale due settimane dopo essere stata dimessa dall’ospedale e si è confermata in cima alla lista dei membri “più laboriosi” della famiglia reale , in base al numero di impegni ufficiali registrati nella Court Circular, per il 2024.

L’anno scorso ha registrato 474 impegni, mantenendo il primato che detiene dal 2021. L’unica figlia della defunta Regina Elisabetta ha confidato che il pensionamento non è un’opzione per quanto riguarda la vita reale in cui è nata, mentre un altro insider ha svelato i suoi progetti per i prossimi anni.

“Ha detto che il suo piano è di continuare [con il lavoro] fino a 80 anni, poi rallentare un po’ e poi imitare il [defunto] Duca di Edimburgo e rallentare completamente a 90 anni”, ha assicurato una fonte a proposito dell’ispirazione che Anna ha intenzione di trarre dal suo defunto padre, il Principe Filippo .

Pare che la Principessa abbia ereditato gran parte del carattere dal padre: il Duca di Edimburgo si era ritirato dalla vita pubblica nell’agosto del 2017, poche settimane dopo il suo novantaseiesimo compleanno. È morto nel 2021, qualche mese prima del suo centesimo compleanno.