La Principessa Anna si scusa e annulla all’improvviso due impegni

La 75enne ha partecipato a una festa in giardino al castello di Hillsborough nell'Irlanda del Nord ma ha dovuto saltare gli eventi a Holywood e nel sud di Belfast

IPA Principessa Anna

A volte anche le reali più laboriose sono costrette a fermarsi. È il caso della Principessa Anna, l’infaticabile sorella di Re Carlo, che ha dovuto rinunciare a due appuntamenti della sua fitta agenda. Con l’umiltà che la contraddistingue, la 75enne non ha esitato a scusarsi con tutte le persone che l’aspettavano e che non ha potuto più incontrare per un imprevisto dell’ultimo minuto.

La Principessa Anna si scusa dopo aver annullato gli impegni all’ultimo minuto

La Principessa reale si è scusata dopo essere stata costretta ad annullare due impegni a causa di problemi tecnici con l’aereo su cui avrebbe dovuto viaggiare. Era previsto che partecipasse ad eventi a Holywood e nel sud di Belfast.

Tramite un portavoce Anna si è scusata “con chiunque sia rimasto deluso o abbia subito disagi a causa dei problemi tecnici”. Ha aggiunto che sperava di “prendere accordi per fargli visita in un’altra occasione”.

Come riporta la BBC, alcuni delle persone che la figlia di Elisabetta avrebbe dovuto incontrare sono stati invitati a una festa in giardino al Castello di Hillsborough, appuntamento che è stato invece confermato.

All’evento la Principessa si è presentata indossando un cappotto scuro e un cappello color tortora con piume. Ha consegnato la Medaglia dell’Impero Britannico (BEM) a un veterano militare di 106 anni durante la festa in giardino.

Norman Irwin è la persona più anziana ad aver ricevuto la BEM per il suo lavoro di volontariato nella sua città natale, Coleraine, nella contea di Londonderry. La Principessa Anna gli ha detto: “Grazie per aver raccontato la tua storia e grazie per aver aiutato altre persone e per essere stato il membro fondatore del REME (Corpo degli Ingegneri Elettrici e Meccanici Reali)”.

Norman è l’unico membro fondatore vivente dell’organizzazione e negli ultimi decenni ha partecipato attivamente a un club intercomunitario per pensionati. Entrò a far parte della batteria di Coleraine nel 1939, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e prestò servizio per tutta la durata del conflitto, venendo poi trasferito dalla batteria al REME al momento della sua costituzione.

Durante il conflitto mondiale, fu inviato in Egitto per proteggere il Canale di Suez dagli attacchi tedeschi. Il figlio di Norman, David, la nuora, Peggy, il nipote, Chris, e la nipote, Chloe, erano presenti quando gli è stato conferito il BEM. Dopo la cerimonia, Anna ha accolto gli ospiti nel giardino del castello, e qui ha piantato anche un albero.

Anna, la royal più laboriosa del Regno Unito

La Principessa Anna è la reale inglese più laboriosa. Lo scorso anno ha registrato 474 impegni, mantenendo il primato che detiene dal 2021. L’unica figlia della defunta Regina Elisabetta ha confidato che il pensionamento non è un’opzione per quanto riguarda la vita reale in cui è nata, mentre un altro insider ha recentemente svelato i suoi progetti per i prossimi anni.

“Ha detto che il suo piano è di continuare [con il lavoro] fino a 80 anni, poi rallentare un po’ e poi imitare il [defunto] Duca di Edimburgo e rallentare completamente a 90 anni”, ha assicurato una fonte a proposito dell’ispirazione che Anna ha intenzione di trarre dal suo defunto padre, il Principe Filippo.

Pare che la Principessa abbia ereditato gran parte del carattere dal padre: il Duca di Edimburgo si era ritirato dalla vita pubblica nell’agosto del 2017, poche settimane dopo il suo novantaseiesimo compleanno. È morto nel 2021, qualche mese prima del suo centesimo compleanno.