La Principessa Anna a piedi nudi a un evento reale (e segue la regola di Elisabetta)

Getty Images Principessa Anna

Da sempre umile e vicina ai sudditi. La Principessa reale non ha esitato a restare scalza in una delle sue recenti uscite. La sorella di Re Carlo si è tolta i tacchi in segno di rispetto mentre faceva visita alla Wellingborough District Hindu Association (WDHA) per consegnare all’ente benefico il King’s Award for Voluntary Service. E un dettaglio ha lasciato tutti di sorpresa, rivelando che la 75enne segue ancora la vecchia regola di sua madre, l’amata Regina Elisabetta.

Principessa Anna senza scarpe e con i collant color carne

La Principessa Anna ha visitato la Wellingborough District Hindu Association (WDHA) per consegnare il King’s Award for Voluntary Service. Un premio per i successi dell’ente benefico e soprattutto per il suo costante impegno a favore della comunità. La sorella di Re Carlo è stata accolta con alcuni riti, tra cui quello della cerimonia della ghirlanda.

E non ha esitato a togliersi le scarpe, come è consuetudine nelle tradizioni indù quando si entra in un tempio o in una casa, in segno di umiltà e rispetto.

Anna indossava un paio di collant color carne, dimostrando così di seguire ancora le orme di sua madre, l’amata Regina Elisabetta, la cui predilezione per questo accessorio era ben nota. Una regola di stile e di galateo: The Queen non ha mai accettato le gambe nude perché considerate poco eleganti per un membro della famiglia reale.

Per questo preferiva che tutte le dame della royal family indossassero delle calze, soprattutto durante gli impegni formali. Un appunto che Kate Middleton ha imparato presto, non rinunciando ai collant in alcuna occasione (a differenza di Meghan, che ha trasgredito più di una volta).

Tornando ad Anna, alla sua ultima uscita è stata accompagnata anche da un’ospite speciale: la migliore amica di sua figlia Zara Tindall, Dolly Maude.

Di professione ostetrica, è diventata la dama di compagnia della Principessa nel 2024, dopo aver condiviso per anni un rapporto di fiducia con la famiglia reale.

Nel 2011 è stata la damigella d’onore di Zara nel giorno delle sue nozze con Mike Tindall e nel 2021 ha persino fatto nascere il terzo figlio della coppia, Lucas, nella loro casa nel Gloucestershire. Inoltre, Dolly condivide la passione per i cavalli con Anna e Zara.

La devozione alla Corona della Principessa Anna

Anche nel 2024 la Principessa Anna si è aggiudicato il tiolo di reale più laborioso. Ha registrato 474 impegni, mantenendo il primato che detiene dal 2021. L’unica figlia della defunta Regina Elisabetta ha confidato che il pensionamento non è un’opzione per quanto riguarda la vita reale in cui è nata, mentre un altro insider ha svelato i suoi progetti per i prossimi anni.

“Ha detto che il suo piano è di continuare [con il lavoro] fino a 80 anni, poi rallentare un po’ e poi imitare il [defunto] Duca di Edimburgo e rallentare completamente a 90 anni”, ha assicurato una fonte a proposito dell’ispirazione che Anna ha intenzione di trarre dal suo defunto padre, il Principe Filippo .

Pare che la Principessa abbia ereditato gran parte del carattere dal padre: il Duca di Edimburgo si era ritirato dalla vita pubblica nell’agosto del 2017, poche settimane dopo il suo novantaseiesimo compleanno. È morto nel 2021, qualche mese prima del suo centesimo compleanno.